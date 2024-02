Tällaisia terveisiä tamperelaiset lähettivät tulevalle presidentille: ”Sinusta tulee varmasti Suomen historian paras presidentti”

– Paras voitti. Ei siitä epäilystäkään, saadaan hyvä presidentti, tamperelainen Jan-Erik Björkgård toteaa.

Avaa kuvien katselu ”Kaksi kautta istuu varmasti. Ja sitten voi lähteä siitä eläkkeelle”, Jan-Erik Björkgård ennusti Stubbin tulevaisuutta presidenttinä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Björkgård oli tänään paikan päällä vaalikahvila Stubbilassa, jossa tarjottiin kiitoskahvit Alexander Stubbin vaalivoiton kunniaksi.

Yle pyysi kahvilassa olleita ihmisiä kertomaan ajatuksiaan tulevasta tasavallan presidentistä, sekä siitä, minkälaisia toiveita heillä tälle on.

Stubbilta toivotaan presidenttinä ainakin vahvaa arvojohtajuutta, kansakunnan yhdistämistä sekä hyvien suhteiden luomista Yhdysvaltojen kanssa.

Stubbilassa oli paikalla myös tamperelainen Juhani Skogberg, joka toivoo Stubbin jatkavan omaa linjaansa yhdistettynä nykyisen presidentin ulkopoliittiseen linjaan.

Avaa kuvien katselu Tamperelainen Juhani Skogberg lähetti tulevalle tasavallan presidentille ytimekkään onnitteluviestin: ”Se o siinä, sano tamperelainen” Kuva: Juha Kokkala / Yle

Tamperelaisen Elias Vuoksenmaan mielestä presidenttinä Stubbin olisi tärkeää panostaa maanpuolustukseen ja pitää yllä eurooppalaista Suomea.

Kaiken kaikkiaan Vuoksenmaan oli hyvin tyytyväinen Stubbin vaalivoittoon.

– Sinusta tulee varmasti Suomen historian paras presidentti, Vuoksenmaa sanoo.

Avaa kuvien katselu ”Olen ollut Stubb-fani vuodesta 2004 asti. Siitä saakka, kun hän nousi europarlamentikoksi, joten olen näistä vaaleista enemmän kuin iloinen”, Elias Vuoksenmaa kertoi. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Kampanjatyöntekijä: ”Suomi on nyt hyvissä käsissä”

Stubbilassa on jaettu vaalikampanjan aikana aatetta ja ruokaa.

Näin summaa kampanjatyön sisältöä Stubbin vaalikampanjassa työskennellyt tamperelainen Alli Vepsä.

Avaa kuvien katselu Kampanjatyöntekijät Kristiina Koivunen (vas.) ja Alli Vepsä. Ensimmäinen kiitoskahveille saapunut kertoi ettei ole äänestänyt ollenkaan, mutta se ei Kristiina Koivusen mukaan haittaa. ”Kiitoskahvit on ihan kaikille”, hän summaa. Kuva: Yle / Juha Kokkala

Hän on hyvin tyytyväinen kampanjaan ja siihen, että Stubbilassa on käynyt paikalla paljon ihmisiä. Erityisen kiitollinen hän on presidenttiehdokkaiden välisestä positiivisesta tunnelmasta kampanjan aikana.

– Jäi sellainen olo, että kumpikaan ehdokkaista ei halunnut tehdä hallaa toisen kampanjalle. Vihreiden vaalikoju oli tien toisella puolella ja kävimme viikonloppuna tsemppaamassa toinen toisiamme ja kysymässä, miten kampanja sujuu. Siitä jäi hyvä fiilis.

Vepsän terveiset tulevalle presidentille ovat luottavaiset.

– Suomi on nyt hyvissä käsissä.