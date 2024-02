Pori Jazz julkaisi viimein esiintyjiä: Pet Shop Boys, Sophie Ellis-Bextor ja Jason Derulo ensi kesän tähtiä

Pori Jazz on julkaissut ensi kesän esiintyjiä.

Kirjurinluodossa konsertoivat muun muassa Pet Shop Boys, brittilaulaja Sophie Ellis-Bextor sekä yhdysvaltalainen laulaja, tanssija ja näyttelijä Jason Derulo.

Britannian tunnetuimmaksi duoksi tituleerattu Pet Sop Boys esittää kaikki hittinsä heinäkuussa Kirjurinluodossa. Pori Jazzin konsertti torstaina 18.7. on osa Pet Shop Boysin laajaa Dreamworld, The Greatest Hits Live -kiertuetta.

Pet Shop Boysin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa West End Girls, It’s A Sin, Suburbia, Always On My Mind ja Go West. Pet Shop Boysin musiikkia on myyty maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa levyä.

– Kirjurinluodossa kuullaan yhtyeen kaikki 22 Euroopan Top -10 -hittiä. Pori Jazzin konsertti on osa Pet Shop Boysin kaikkien aikojen ensimmäistä hittikiertuetta, sanoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma tiedotteessa.

Murhaa tanssilattialla

Festivaalilla esiintyy myös Sophie Ellis-Bextor.

Hän on brittilaulaja, jolla on tunnistettava ääni ja tapa laulaa sekä useita ajattomia popkappaleita, esimerkkinä jättihitiksi noussut Murder on the Dancefloor -kappale. Ellis-Bextorin musiikki on sekoitus popia, discoa ja elektronista musiikkia.

Avaa kuvien katselu Sophie Ellis-Bextor. Kuva: All Over Press/imago sportfotodienst/imago stock

Jason Derulo on Pori Jazzin Kirjurinluodon konserttipuiston päänimi perjantaina 19. heinäkuuta.

Derulon suurimpia hittejä ovat muun muassa Want to Want Me, Whatcha Say, In My Head ja If I’m Lucky. Jason Derulon musiikissa yhdistyvät pop, R&B ja elektroninen tanssimusiikki EDM. Jason Derulo tunnetaan myös näyttelijänä. Vuonna 2019 hän näytteli Rum Tum Tuggeria Tom Hooperin musikaalielokuvassa Cats.

Runsaasti jazznimiä

Festivaalin jazzohjelmaan on kiinnitetty yhdysvaltalainen pianisti Myra Melford.

Kotimaista jazzosastoa Kirjurinluodossa edustavat muun muassa trumpetisti Verneri Pohjola, saksofonisti Timo Lassy, trumpetisti Jukka Eskola ja rumpali Teppo Mäkynen. Nuoremman polven laulajana mukana on muun muassa jazzlaulaja Selma Savolainen.

Kirjurinluodossa kuullaan myös uutta kotimaista Tomahawk & Bizzarro -yhtyettä, joka esittää tanssittavaa rytmimusiikkia, jota maustetaan myös länsiafrikkalaisella aavikkobluesilla.

Lisäksi Porissa konsertoivat kesällä myös Anna Puu, Antti Autio ja Olavi Uusivirta.