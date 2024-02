Viron presidentti Alar Karis puhuu pian Jyväskylässä – Yle seuraa tilaisuutta

Viron presidentti Alar Karis puhuu Martti Ahtisaari -luennolla

Viron presidentti Alar Karis vierailee tiistaina Jyväskylässä ja pitää puheen Martti Ahtisaari -luennolla. Kyseessä on keskustelutilaisuus Ahtisaaren tekemän rauhantyön kunniaksi.

Luento on yleisölle avoin, ja se järjestetään Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa. Kariksen puhe kantaa nimeä Our strength is a path to peace, weakness breeds more war (suomeksi: vahvuutemme on tie rauhaan, heikkous synnyttää lisää sotaa).

Tilaisuus järjestetään nyt jo kuudettatoista kertaa. Tänä vuonna teemoja ovat muun muassa Venäjä, Ukraina, Suomen ja Viron suhteet sekä Itämeren turvallisuus.

Aiempina vuosina Martti Ahtisaari -luennolla ovat puhuneet esimerkiksi Ruotsin pääministeri Göran Persson, Turkin presidentti Abdullah Gül sekä itse presidentti Martti Ahtisaari.

Ahtisaaren nimeä kantava luento sai alkunsa marraskuussa 1999, kun Suomen, Viron, Puolan, Liettuan ja Latvian tasavaltojen presidentit kokoontuivat Jyväskylässä kylmän sodan päättymisen kymmenvuotispäivänä. Silloin presidentit arvioivat maansa ja Euroopan näkymiä.