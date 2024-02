Suomalais-venäläinen kieliluokka lakkautetaan Turussa tavalla tai toisella – vanhemmat tyrmistyneitä: ”Vetää aika sanattomaksi”

Suomalais-venäläinen kieliluokkatoiminta lopetetaan Turussa, mutta miten, on vielä epäselvää. Turun kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa tiistaina.

– Lautakunnan näkemys on, että toiminta lakkaa, sanoo kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Piia Elo (sd.)

Lautakunta ei ole asiassa kuitenkaan toimivaltainen, vaan lakkautuspäätös jää lautakunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi. Mikäli jaosto asettuisi asiassa lautakunnan kanssa eri linjoille, asia otettaisiin uudelleen käsittelyyn lautakunnassa.

– Meillä on asiassa otto-oikeus, jonka jälkeen voisimme tehdä lakkautuspäätöksen, Piia Elo sanoo.

Turun Puolalan koulussa toimivalla suomalais-venäläisillä kieliluokilla on vajaa sata oppilasta. He saavat jatkaa kielipolkunsa peruskoulun loppuun asti, mutta uusia oppilaita ei enää oteta.

Suomenkielinen jaosto päättää, koska uusien oppilaiden ottaminen lopetetaan, 2024 vai 2025.

Ekaluokkalaisen äiti Jenny Wihanto on tyrmistynyt lautakunnan näkemyksestä, että suomalais-venäläinen kieliluokkatoiminta on tullut Turussa tiensä päähän.

– Me vanhemmat olemme erittäin surullisia ja pettyneitä. Tällä päätöksellä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia Turulle tulevaisuudessa, kun ei enää venäjänkielen osaajia ole koulussa kasvamassa. Hyvin lyhytnäköinen päätös.

Viime hetken mielenosoitus

Ekaterina Tähkäpää on taistellut venäjän kieliluokkatoiminnan puolesta viime syksystä alkaen. Tiistaina Turussa hän johdatti viitisenkymmentä mielenosoittajaa kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoussalin edustalle Yliopistonkadun kävelykadulle.

Avaa kuvien katselu Ekaterina Tähkäpää nostatti mielenosoittajien tunnelmaa tuulessa ja tuiskussa. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Tarkoituksena oli saada päättäjät muuttamaan mielensä vielä viime hetkellä, mutta mikään ei auttanut.

– Vetää aika sanattomaksi. Päättäjät hokevat edelleen samoja syitä, jotka eivät pidä paikkaansa, sanoo suomalais-venäläisten kieliluokkien vanhempain yhdistyksen puheenjohtaja Ekaterina Tähkäpää.

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan mielestä opetuksen hinta oppilasta kohden on suomalais-venäläisillä luokilla liian kallis ja uusia tulijoita on liian vähän. Vanhempien mielestä tämä ei pidä paikkaansa.

– Nämä perustelut eivät pidä. Sanotaan, että kiinnostusta on liian vähän, tosiasia kuitenkin on se, että luokat on saatu aina täytettyä, Jenny Wihanto sanoo.

Viimeinen keino

Vanhemmat ovat taistelleet Turussa viime syksystä lähtien venäjän kielen opetuksen puolesta. Mielenosoituksia on järjestetty ja adresseja kerätty. Kiihkeitä tunteita nostaneeseen kuulemistilaisuuten syksyllä osallistui yli sata vanhempaa.

Avaa kuvien katselu Suomalais-venäläisten luokkien nykyiset oppilaat saavat jatkaa kielipolkunsa loppuun. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Venäjän opetuksen lakkauttaminen Turussa on puhuttanut Suomen venäläistä yhteisöä jo pitkään. Samanlaisia toimenpiteitä kun on ollut tekeillä muuallakin Suomessa perusopetuksessa. Myös esimerkiksi kansalaisopistojen venäjän opetus on vähentynyt.

Turussa osa vanhemmista pitää selvänä, että venäjän kielen opetuksen lakkauttamisen takana on osin politiikka, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

– Väitetään, että meidän lapset eivät opi suomea. Kuitenkin yli 50 prosenttia jokaisella luokalla puhuu äidinkielenään suomea. Kaupungin perustelut eivät ole pitäviä ja siksi me koetaan, että syyt ovat jossain muualla, sanoo Jenny Wihanto.