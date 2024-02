Omaishoitajalle ei kerrottu haavereista hoitopaikassa – Anneli Markkasen mies ei voinut palata hoidosta kotiin

Hoitajien ja omaisten vuorovaikutus takkuaa paikoin. Ongelmia on varsinkin, kun muistisairas kuntoutetaan ilman potilaskertomusta.

Anneli Markkanen lähetti puolisonsa sovitusti intervallihoitoon turkulaiseen hoitopaikkaan kesällä 2023.

Muistisairas lähes 90-vuotias mies oli selviytynyt hyvin kotona ja oli viime keväästä alkaen tarvinnut rollaattoriavain ulkona.

Kun mies palasi taksilla hoitopaikasta, tämä ei pystynyt kunnolla kävelemään ja romahti eteisen muovijakkaralle. Paikalle oli kutsuttava Kela-taksi, joka vei miehen saman tien päivystykseen.

– Hän lähti kävelevänä kotoa hoitopaikkaan. En voinut kuvitellakaan, mitä hoidon aikana oli tapahtunut. Kuvauksessa selvisi, että hänellä oli paha polvilumpion murtuma. Päävamma paljastui muutaman päivän päästä, kertoo Anneli Markkanen.

Muistisairas mies ei pystynyt kertomaan, mitä hänelle oli tapahtunut.

Avaa kuvien katselu Anneli Markkanen on vedonnut useisiin viranomaisiin puutteista, jotka hän on kohdannut miehensä hoidossa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Anneli Markkanen on pyytänyt myöhemmin hoitopaikasta tiedot hoidon kulusta.

– Hänet oli löydetty väärästä huoneesta, väärästä sängystä tai lattialta istumasta. Kyllä näistä putoamisista olisi pitänyt heti ilmoittaa omaisille.

Yle on nähnyt potilasasiakirjoja tapahtumista, muun muassa Markkasen tekemän muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen. Emme nimeä hoitopaikkaa asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Tieto ei kulje pysyvässä hoitopaikassakaan

Anneli Markkasen mies ei ole pystynyt palaamaan enää kotihoitoon. Sairaalajakson jälkeen hänelle järjestyi ennen joulua ympärivuorokautinen hoitopaikka. Sen suhteenkin vaimo olisi toivonut opastusta.

– Yhtenä iltapäivänä tuli tieto, että hoitopaikka on löytynyt, ja siirto sinne on seuraavana päivänä. Järjestelyihin ei jäänyt paljon aikaa. Yön aikana etsin hänen vaatteensa, nimikoin ne ja hoidin lääkkeet hoitopaikkaan.

Markkanen kertoo, ettei ehtinyt käydä katsomassa huonettakaan ennakkoon. Vastassa oli tyhjä huone ja pelkkä sänky.

– Sain suljetussa kuoressa lääkärin selostuksen hoidosta. Mielestäni paperit olisi pitänyt käydä läpi ehdottomasti ennen uuteen hoitopaikkaan siirtymistä. Uuden hoitopaikan lääkärin kanssa olen päässyt puhumaan vasta kaksi viikkoa sitten, kertoo Markkanen.

Markkanen toivoo, että hänen kokemuksensa saavat parannusta aikaan, sillä monet eivät jaksa valittaa, vaan tyytyvät kohtaloonsa.

Hän on tyytyväinen, että Ylen MOT-ohjelma otti taannoin esille vanhusten hoitoon ja tiedonkulkuun liittyviä ongelmia. Yle teki taannoin juttua myös saattohoitopaikkojen liian kaukaisista sijainneista.

Markkanen toivoo selkeitä palavereja henkilökunnan kanssa. Lisää huolta tuo muistisairaiden pärjääminen.

– Muistisairasta pystytään puhuttamaan niin kuin halutaan. Vastaus voi olla jotakin muuta kuin todellisuus, sanoo Markkanen.

Avaa kuvien katselu Varhan ikääntyneiden palveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen vakuuttaa, että vuorovaikutusta pyritään parantamaan. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Vanhustenpalvelut ottaa palautteet tosissaan

Tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) ikääntyneiden palveluista kertoo, että tällä hetkellä varsinaisia pelisääntöjä henkilökunnan ja omaisten vuorovaikutukseen ei varsinaisesti ole.

Vuorovaikutuksessa on hänen mielestään parantamisen varaa puolin ja toisin.

– Jonkinlaiset pelisäännöt on hyvä olla ja valmistelemme niitä esimerkiksi lyhytaikaishoidon kehittämisen yhteydessä. Tarkkoja pelisääntöjä voi olla kuitenkin mahdotonta luoda, koska näistä sovitaan asiakaskohtaisesti, kertoo Pöyhönen.

Hän ei kommentoi tätä yksittäistä tapausta, mutta kertoo, että vastaavista tilanteista Varhalle tulee palautteita muutamia vuodessa. Ne koskevat sitä, että omaisia ei ole informoitu lainkaan tai riittävästi.

Avaa kuvien katselu Sairaanhoitaja Tatjana Kirpu keskustelee pyörätuolissa istuvan Raili Vatasen kanssa Runosmäen vanhuskeskuksessa, joka ei liity artikkelissa kerrottuun tapaukseen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Yhteydenpidosta sopivat henkilökunta, asiakas ja omainen esimerkiksi palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä.

– Lähtökohtaisesti omaisella on tiedonsaantioikeus, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen tai omainen on hänen laillinen edustajansa.

Yhteydenpito omaisiin on osa palvelukokonaisuutta ja hoitohenkilöstön työtä.

– Haastavia tilanteita on silloin, kun omaiset ovat erimielisiä tai eivät ole tekemisissä toistensa kanssa. Toivoisimme, että asiakkaan omaisista yksi toimisi yhteyshenkilönä. Jos asiakkaallamme on esimerkiksi viisi lasta, ei ole mahdollista, että hoitohenkilökuntamme olisi kaikkiin heistä yhteyksissä, kertoo Pöyhönen.

Esimerkiksi Runosmäen vanhuskeskuksessa käytössä on omahoitajajärjestelmä, joka ensisijaisesti jakaa tietoa omaisille. Tässä artikkelissa kerrotut tapahtumat eivät liity Runosmäen vanhuskeskukseen.

– Pyrimme antamaan aikaa omaisten kyselyille, kertoo aluevastaava Varpu Räisänen.

Avaa kuvien katselu Yhteinen hetki Runosmäessä. Vanhuskeskuksen aluevastaava Varpu Räisänen sekä lähihoitaja Natalja Palin ylärivissä, sairaanhoitaja Tatjana Kirpu, asiakas Raili Vatanen sekä esihenkilö Sanna Welander pöydän ääressä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

