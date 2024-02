Joensuun epäilty lapsimurha: uhri oli sijoitettuna, mutta palautettiin kotiin

Kuolleen neljävuotiaan lapsen perhe oli ollut jo useita vuosia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden asiakkaana.

Poliisin esitutkintamateriaalin mukaan lapsen äiti oli tehostetun perhetyön palveluiden piirissä vuonna 2019, mikä päättyi vuonna 2020.

Lastensuojelu aloitti uuden palvelutarpeen arvioinnin syksyllä 2022. Helmikuussa 2023 lapsi sijoitettiin kiireellisesti, perusteena oli pienelle lapselle sopimattomat kotiolosuhteet

Sijoituksen päättymisen jälkeen lapsi kuitenkin palautettiin takaisin perheen hoitoon. Samalla käynnistettiin tehostettu perhetyö, joka päättyi toukokuussa 2023.

Onko tapauksessa näyttöä lastensuojelu- tai sosiaalityön laiminlyönneistä? Yle kysyi asiaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivoselta.

– Emme ota kantaa julkisuuteen yksittäisissä asiakastapauksissa. Kaikissa rikokseen liittyvissä asioissa tiedotusvastuu on poliisilla, Leivonen sanoo.

Keskusrikospoliisi (KRP) selvittää, onko jokin viranomainen syyllistynyt tapauksessa rikokseen. Tutkinnanjohtajana toimii KRP:n Itä-Suomen yksikön rikoskomisario Mika Paaso.

– Odotan muilta viranomaisilta selvityksiä ja asiakirjoja, ennen kuin voin tehdä päätöksen siitä, aloitetaanko asiassa esitutkinta, Paaso sanoo.

Esitutkintamateriaalin mukaan ”lastensuojelulliset toimet ovat näyttäytyneet vahvana perheen osalta.” Lastensuojelun lisäksi kuolleen lapsen äidinäiti on ollut osana tukiverkostoa. Äidin voinnin nähtiin kohentuneen tehostetun perhetyön aikana.

Itä-Suomen sosiaalihuoltoyksikön päällikön ylitarkastaja Sari Vainikaisen mukaan asia on aluehallintovirastossa tutkittavana.

– Selvityksiä on pyydetty sekä organisaatiolta että tapausta hoitaneilta työntekijöiltä. Päätös tulee helmikuun aikana, Vainikainen sanoo.

Molemmilla vanhemmilla päihdetaustaa

Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen mukaan lapsen äidillä ja isäpuolella on taustalla pidempiaikainen päihdeongelma. Lapsen äidillä on ollut myös jaksamattomuutta ja masennusta, joka osaltaan johti lapsen kiireelliseen sijoittamiseen vuosi sitten helmikuussa.

Esitutkintamateriaalin mukaan lapsen isäpuolella on ollut myös impulsiivista käyttäytymisongelmaa. Isäpuoli on toimitettu useaan kertaan päivystyskäynneille virka-avulla. Syynä on ollut muun muassa asunnossa riehuminen ja paikkojen hajottaminen.

Isäpuolella on ollut hoitojakso ahdistuneisuuden vuoksi lähivuosina. Hoitojakso katsottiin kuitenkin päättyneeksi peruuttamattomien vastaanottoaikojen takia ja siksi, että isäpuolta ei tavoitettu.

Todistajankuulustelun mukaan isäpuolen käytökseen oli kiinnitetty huomiota lapsen päiväkodissa. Huomiota oli herättänyt myös lapsen jaloissa ja päässä olleet mustelmat. Isäpuoli oli selittänyt mustelmien tulleen potkulaudalla kaatumisesta.

Lapsi löydettiin kuolleena 8. kesäkuuta 2023 aamulla.