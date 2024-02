Nainen löytyi kuolleena asunnosta Porissa – poliisi tutkii henkirikosta

Asunnosta löytyi viime viikolla porilainen nainen kuolleena. Naisen kuolemaa tutkittaessa ilmeni seikkoja, joiden perusteella poliisilla on syytä epäillä rikosta.

Lounais-Suomen poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Porissa.

Porin Pietniemessä sijaitsevasta asunnosta löytyi viime viikon tiistaina 1980-luvulla syntynyt porilainen nainen kuolleena. Naisen kuolemaa tutkittaessa ilmeni seikkoja, joiden perusteella poliisilla on syytä epäillä rikosta.

Epäilty teko on tapahtunut viime viikon maanantain ja tiistain välisenä aikana. Poliisi on suorittanut tapaukseen liittyen useita kiinniottoja, mutta epäillyt on vapautettu tutkinnan edetessä.

Asiaa tutkitaan tappona.

Poliisi ei tässä vaiheessa esitutkintaa voi kertoa epäiltyä tekotapaa, tarkempia tietoja kiinniolleista henkilöistä eikä heidän suhteestaan uhriin tai muitakaan tietoja tapauksesta. Esitutkinnasta tiedotetaan tarkemmin, kun se on esitutkintaa vaarantamatta mahdollista.