Hostellin tulipalo järkyttää Äkäslompolossa lomailevia: ”Ihan kamalaa, kun on vielä näin kylmäkin”

Äkäslompolon kylältä tavoitetut matkailijat ovat ymmärrettävästi järkyttyneitä Silver Fox -hostellin eli Ylläskartanon tuhoisasta tulipalosta. Tuli tuhosi rakennuksen täysin tiistain vastaisena yönä. Iltapäivällä poliisi kertoi, että tulipalossa on kuollut yksi ihminen. Lisäksi kahta talossa majoittunutta ei ole tavoitettu.

– Ihan kamalaa, kun on vielä näin kylmäkin. Järkyttävä uutinen oli ensimmäisenä aamulla, ja silloin ei edes tiedetty, että palossa on kuollut ainakin yksi ihminen, Ulla Tiensuu Mikkelistä kertoo.

Järkyttyneenä uutisia on seurannut myös savonlinnalainen Leena Dillström.

– Ei voi kuvitellakaan sitä tilannetta, mihin hostellissa majoittuneet ihmiset ovat joutuneet, miten järkyttävää olisi herätä tulipaloon.

Dillström kertoo jo aamun ensiuutiset kuultuaan pohtineensa, millaista olisi joutua heräämään ja lähtemään yöpuvussa pihalle paloa pakoon. Mieleen on tullut, pitäisikö jatkossa jopa varata toppavaatteet sängyn viereen.

Myös Matti Rutanen Helsingistä sanoo, että tulipalo on aina iso tragedia, ja nyt vielä isompi, kun henkilöuhreiltakaan ei ole vältytty.

– Voiko traagisempaa olla, palossa kun menetetään kaikki. On varmasti myös suuri kolaus koko tälle kylälle.

Avaa kuvien katselu Pyhän Laurin Kappeli Äkäslompolossa on tiistaina ollut avoinna hiljentymistä varten. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Kolarin seurakunta tarjoaa kriisiapua järjestämällä mahdollisuuden niin hiljentymiseen kuin tunteiden purkamiseenkin.

– Järkyttyneinä olemme vastaanottaneet viestin, että Äkäslompolon hostellipalossa on tähän mennessä saadun tiedon mukaan menehtynyt yksi henkilö. Pyhän Laurin Kappeli on tänään avoinna hiljentymistä varten klo 17–20. Huomenna Kappeli on avoinna kello 10 alkaen. Työntekijät ovat paikalla keskustelua ja kohtaamista varten, tiedottaa seurakunta facebook-sivullaan.