Ruotsissa jengirikollisuus on siirtynyt vankiloihin, jotka ovat tupaten täynnä

Ruotsissa on pidätetty viime aikoina runsaasti rikollisjengien jäseniä. Viranomaiset ovat huolissaan väkivallasta, joka on samalla siirtynyt vankiloiden sisälle.

Yleisradioyhtiö SVT on käynyt läpi raportteja laitoksissa tapahtuneista uhkauksista ja väärinkäytöksistä. Väkivalta on kasvussa.

Kriminaalihuollon tilastojen mukaan viime vuonna tehtiin ilmoitus yli 1 100:sta väkivalta- ja uhkaustapauksesta vankiloissa olevien henkilöiden välillä.

Samaan aikaan rikollisjengeihin kuuluvien määrä vankiloissa on kasvanut.

– Vankiloissa on tällä hetkellä lähes tuhat ihmistä, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai jengirikollisuuteen, sanoo Ruotsin Kriminaalihuollon turvallisuusjohtaja Kenneth Holm SVT:lle.

Jengeihin kuuluvat uhkailevat toisiaan

SVT:n näkemissä raporteissa kerrotaan tapauksista, joissa murhista tuomitut jengien jäsenet ovat saaneet uhkauksia toisilta vangeilta tai joutuneet suoranaisen väkivallan kohteeksi. Raporteissa kerrotaan esimerkiksi joukkotappeluista selleissä ja ruokalassa.

Yli sata henkilöä on saanut yli kolme varoitusta kuluneen vuoden aikana.

Vankilat ovat täynnä

Ruotsin vankilat ovat kärsineet jo pidemmän aikaa tilanpuutteesta. Paikkapulan odotetaan edelleen pahanevan.

Seurauksena on ollut, että satoja tutkintavankeja on sijoitettu poliisivankiloihin, jotka on periaatteessa tarkoitettu lyhyeen kiinniottoon.

Ruotsissa on perustettu erityisryhmä hakemaan vapaita vankilapaikkoja eri puolilta maata.

SVT kertoi aiemmin, että epäiltyjä rikollisia on jopa jouduttu päästämään vapaaksi säilöntäsellien puutteen takia. Vankiloita on päätetty laajentaa, mutta suunnitelmat etenevät hitaasti.