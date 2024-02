Vain puolet kaukojunista kulkee huomenna

VR on hetki sitten kertonut junaliikenteen uudelleen käynnistämisestä.

Huomenna keskiviikkona ajetaan noin puolet keskiviikon normaalista liikenteestä, yöjunat ja kiskobussit ajetaan normaalisti. Osa junista perutaan ja osa korvataan linja-autoilla.

Peruutukset koskevat myös osaa Lähiliikenteen vuoroista, koska ratavaurio paikallistettiin lähiliikenteen alueelle.

Oman junan tilanteen voi tarkistaa VR:n verkkosivuilta vr.fi:stä ja junaliikenne.nyt-sivustolta.

VR perui kaukoliikenteen junavuorot tiistaina ratavaurioiden vuoksi. Ratavauriot huomattiin maanantaina. VR:n mukaan se perui junavuorot turvallisuussyistä ja Traficomin suosituksesta.

Vika on korjattu

Väylävirasto tarkasti yli 700 kilometriä rataa, ja junakaluston pyöriin lovia aiheuttanut kohta on paikannettu Lahden ja Kouvolan välillä Mankala-Niinimäki-rataosalle. Ratavaurio on nyt korjattu ja rata on turvallinen ajaa.

Ratavaurio on vahingoittanut kuitenkin laajasti VR:n junakalustoa. Yli 70 prosenttia VR:n junakalustosta on kulkenut vaurioituneella radalla.

Väyläviraston ratojen kunnossapito-osaston johtaja Jukka P. Valjakka arvioi vaurioiden syntyneen niin, että juna on jäänyt vauriokohtaan jumiin, on yrittänyt lähteä liikkeelle ja jäänyt paikalleen sutimaan. Tästä syntyneet kuopat ovat aiheuttaneet lovia junien pyöriin.

Liikennettä käynnistetään sitä mukaa, kun kaluston tarkastukset on saatu tehtyä, VR kertoo tiedotteessa.

– Tähtäämme siihen, että perjantain hiihtolomaliikenne sujuu mahdollisimman normaalisti, VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä sanoo.

Lipun hintaa voi hakea takaisin

Matkustajia kehotetaan tarkistamaan junien tilanne VR:n sivustolta. Busseihin tai korvaaviin juniin käy alkuperäinen matkalippu.

Jos matkustaja haluaa muuttaa matkansa ajankohtaa, kaukoliikenteen kertalipun voi muuttaa halutessaan toiseen ajankohtaan ilman viiden euron muutosmaksua, viimeistään ennen alkuperäistä junan lähtöaikaa. Jos asiakas peruu matkansa, lipun hinnan voi hakea takaisin vr.fi-sivustolla olevien ohjeiden mukaisesti.

Korjattu kello 17.51 aikamuoto huomenna keskiviikkona.