Joitakin ahtaajia on mennyt töihin lakosta huolimatta – AKT:lta tyly viesti

Lakko on hiljentänyt Suomen satamat, mutta joitakin ahtaajia on mennyt tänään töihin lakosta huolimatta. AKT sanoo, että mikäli lakkorivit eivät pidä, mietitään sanktioita.

Ahtaajien lakko on hiljentänyt satamat. Tänään aamukuudelta alkanut lakko päättyy lauantaina samaan aikaan.

Vaasan satamassa oli keskiviikkoaamuna rauhallista. Blomberg Stevedoring -yhtiön toimitusjohtajan Bernt Björkholmin mukaan töissä oli pari–kolme ahtaajaa, jotka tekivät huoltovarmuuteen liittyviä tehtäviä.

– Ei ne hätätöitä ole, mutta meillä on tiettyjä toimintoja, joita ei voida katkaista, Björkholm sanoo.

AKT:n sopimusalavastaavan Juha Anttilan mukaan liitossa ja sen paikallisosastoissa ei katsota hyvällä sitä, että lakon aikana ahtaajat tulevat töihin.

Hän uskoo, että lakon väliin jättävien ahtaajien määrä on koko maassa laskettavissa kuitenkin vain yhden tai kahden käden sormilla.

– Heillä ei ole käytännön merkitystä kokonaisuuteen, Anttila toteaa.

Suomessa on laskentatavasta riippuen 2000–2500 ahtaajaa. Anttilan mukaan vain muutamia ahtaajia on töissä lakosta huolimatta.

Lakon aikana töihin meneville sanktioita?

Blomberg Stevedoringin Bernt Björkholm toteaa, että työsulkua ei ole, joten töihin tulevat saavat tehdä töitä.

Onko ahtaajia sitten houkuteltu töihin rahalla tai houkuteltaisiinko, jos satamassa on suuri tarve?

– En lähde tuollaisella spekuloimaan, Björkholm toteaa.

Avaa kuvien katselu Blomberg Stevedoringin toimitusjohtajan Bernt Björkholmin mukaan keskiviikkona Vaasan satamassa oli töissä pari–kolme ahtaajaa. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

AKT:n sopimusaluevastaava Juha Anttila kertoo, että jos lakkorivit eivät pidä, ammattiyhdistyksessä mietitään yhdessä mahdollisia sanktioita.

– Luottamusmiehet valvovat työpaikoilla tilannetta, hän kertoo.

Ylen saaman tiedon mukaan töihin menevät ahtaajat eivät tee ahtaustöitä. Bernt Björkholmin mukaan on vaikea määritellä, mikä on ahtaajan normaalia työtä ja mikä ei.

– Ei laivoja koko ajan ole lastattavaksi, silloin tehdään töitä maalla.

”Lakkoilussa menetetty raha pientä verrattuna työelämäheikennyksiin”

Vaasan satamassa loppuviikko on joka tapauksessa lastauspuolella hiljainen.

– Suurin osa ahtaajista on varmasti lakossa, mutta Vaasassa on paljon huoltovarmuuteen kuuluvia toimia. Niitä joudutaan hoitamaan, vaikka on lakko, sanoo KWH Logistics-yhtiön toimitusjohtaja Joakim Laxåback.

Blomberg Stevedoring on osa KWH Logisticsia.

Avaa kuvien katselu Vaasan satamassa oli keskiviikkona todella rauhallista. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Maan suurin alan toimija, KWH Logistics, vastaa Vaasan lisäksi 14 muun sataman operaattoripalveluista. Näihin kuuluvat myös muut pohjalaissatamat eli Kokkola, Pietarsaari ja Kristiinankaupunki.

Laxåback uskoo, että esimerkiksi Kokkolan satamassa ahtaajat eivät tule töihin lainkaan. Se tarkoittaa, että satamaan torstaina tulevan projektilaivan lastaus siirtyy ensi viikolle.

Työnantajapuoli korostaa, että lakkoilla saa, ja työntekijät päättävät itse, ovatko lakossa vai tulevatko töihin.

Entä jos oma rahatilanne pistää valitsemaan mieluummin työn kuin lakon – varsinkin, jos lakot jatkuvat, pitkittyvät ja kovenevat?

AKT:n sopimusaluevastaava Juha Anttila sanoo ymmärtävänsä, että raha voi vaikuttaa siihen, jääkö ahtaaja kotiin vai ei. Hän kuitenkin kehottaa katsomaan kauemmaksi.

– Kolmen päivän lakkoilussa menettää rahaa, mutta se on pieni summa verrattuna siihen, mitä tulevaisuudessa menettää hallituksen työelämäheikennysten takia.