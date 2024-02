Ammattikorkeakoulun nimissä lähetetty huijauskirjeitä – rahoja koetettu ohjata liettualaiselle tilille

Ammattikorkeakoululla ei ole tarkkaa tietoa siitä kuinka monelle huijauskirjeitä on lähetetty.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nimissä on lähetetty huijauskirjeitä.

Englanninkielisissä kirjeissä kerrotaan henkilön saaneen opiskelupaikan liiketalouden kansainvälisestä täydennyskoulutuksesta. Yrittäjyyteen ohjaavan koulutuksen nimi on Post Graduate Diploma.

Huijauskirjeen mukana on maksutiedot ja lasku, minkä maksamalla opiskelijaa pyydetään vahvistamaan opiskelupaikan vastaanottaminen.

Huijauskirjeessä vastaanottajaa pyydetään lähettämään 10 500 euron suuruinen tekaistu lukukausimaksu tuntemattomalle liettualaiselle pankkitilille.

Ammattikorkeakoululla ei ole tarkkaa tietoa siitä kuinka monelle huijauskirjeitä on lähetetty. Yksi huijauskirjeistä oli lähetetty henkilölle, joka ei ollut hakenut ollenkaan kyseiseen koulutukseen.

Valituille jo kerrottu

Opiskelijavalinnat kyseiseen koulutusohjelmaan on todellisuudessa tehty jo loka–marraskuussa 2023. Tulevat opiskelijat ovat saaneet tiedon ja maksaneet lukukausimaksun jo aiemmin.

Opiskelupaikan saamisesta kertovan huijauskirjeen otsikkokentässä lukee ”Notification of the student selection results” ja se on päivätty lähetetyksi 2. päivä helmikuuta 2024.

Xamkin liiketalouden koulutusyksikön johtaja Ari Lindeman kertoo, että vastaavanlaisia huijausyrityksiä ei ole tapahtunut aiemmin.