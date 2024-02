Näin vanhemmat selvisivät päiväkotien lakkopäivästä – osa miettii toimeentuloaan, osa vei lapset normaalisti hoitoon

Osalle lakko on aiheuttanut vaikeuksia, osalle se ei näy mitenkään. Kuvituskuva.

Suomalaiset vanhemmat ovat olleet keskenään hyvin erilaisissa tilanteissa päiväkotien henkilökunnan lakkojen takia.

Yle kysyi kokemuksia siitä, miten päiväkotien lakko on perheissä näkynyt. Jotkut olivat yrittäneet huonolla menestyksellä tehdä töitä lapsi kotona, jotkut kertoivat viettäneensä kivan ylimääräisen vapaapäivän. Joillakuilla isovanhemmat riensivät auttamaan lastenhoidossa.

Osalle ainoa vaihtoehto oli ottaa töistä palkatonta vapaata. Yksi heistä on helsinkiläinen yksinhuoltaja Katri Kirjokivi. Hän ei voinut viedä seitsemänvuotiasta lastaan päivähoitoon tai esiopetukseen. Lapsi tarvitsee erityistä tukea, jota ei lakon takia ollut saatavilla.

Kirjokivi ei voinut tehdä sosiaalialan työtään etänä tai lapsi mukana, koska työ on asiakkaiden tapaamista. Palkaton vapaa kuitenkin verottaa osa-aikaista työtä tekevän yksinhuoltajan lompakkoa rajusti.

Hänestä yhteiskunnan tuki on pettänyt hänet ja hänen lapsensa. Tilanne tuntuu epäreilulta.

– Taloudellisesti ja sosiaalisesti heikossa asemassa olevat perheet ovat lakon aikana täysin eriarvoisessa asemassa kuin esimerkiksi perheet, joilla on taloudellista puskuria tai lastenhoitoapuun kykenevät isovanhemmat, Kirjokivi vastasi Ylen lomakkeeseen.

Lapsen näkökulmasta hän arvelee kotipäivän olleen varsin mukava, kuten viikonloppu.

Etätöistä lapsen kanssa ei tullut mitään

Kirjokivi ei ole ainoa, jota lapsen hoitojärjestelyt ovat välillä turhauttaneet.

– Isä (lääkäri) joutui jäämään kotiin ja potilaat jäivät vaille hoitoa, kirjoittaa eräs vastaaja.

Hänen ja muiden tässä jutussa käytettyjen vastaajien henkilöllisyys on Ylen tiedossa. He ovat jutussa nimettöminä, koska he voisivat joutua työpaikoillaan hankalaan tilanteeseen vastaustensa vuoksi.

Yksi äiti taas kertoo, että perheen isä yritti tehdä ensimmäisen lakkopäivän etätöitä. Siitä ei tullut mitään.

– Isän työskentely ei onnistunut, kun lasta piti viihdyttää.

Toiseksi päiväksi äiti jäi palkattomalle.

Päätös pitää lapsi kotona oli kuitenkin helppo, koska muuten lapsi olisi pitänyt viedä korvaavaan vieraaseen päiväkotiin mukanaan paperi, jossa on kaikki tiedot alkaen lapsen nimestä. Se ei kuulostanut kovin turvalliselta.

Osan elämässä vaikutus ei juuri näkynyt

Osa vastaajista kertoi pystyneensä järjestämään lastenhoidon melko helposti. Esimerkiksi vanhempainvapaalla olevat olivat voineet pitää isompia lapsiaan kotonaan pari päivää.

Kuopiolaisen Jenni Kemppaisen perheessä mummo hoiti lapsia. Jos hän ei olisi päässyt, perhe olisi kysynyt muita sukulaisia tai Kemppainen olisi ottanut viisivuotiaan päiväksi toimistolle mukaan. Kemppainen sanoo, että perhe on etuoikeutettu, koska lapsen hoito järjestyy niin helposti.

Perheelle oli kuitenkin selvä, että lakkoa on tuettava, koska se suuntautuu hallituksen kaavailemia työelämämuutoksia vastaan.

– Tämä on niin lyhyt lakko, liiankin lyhyt. Lakkojen pitäisi olla tuntuvammat ja pidemmät.

Osa vei lapsensa päiväkotiin normaalisti. Yksi heistä on porilainen Veera Kuuminainen.

– Lapsi on viety hoitoon, koska molemmat vanhemmat ovat töissä. Kumpikaan vanhemmista ei usko, että Suomen taloudelle on lakkoilusta mitään muuta kuin haittaa, joten päätös viedä lapsi koko päiväksi yrittäjien pyörittämään päiväkotiin oli itsestäänselvyys, Kuuminainen kirjoitti.

Esimerkiksi Oulussa kaupunki ilmoitti, että päiväkodin paikat on varattu ensisijaisesti niille lapsille, joiden vanhemmat tekevät yhteiskunnan kannalta kriittistä työtä, kuten poliiseille ja terveydenhuollon henkilöstölle.

