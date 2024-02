Paine tulitauosta Gazaan kasvaa – Rafahista voi tulla sodan tuhoisin paikka

Paine tulitauosta Gazaan ja kansainvälinen kritiikki Israelia kohtaan ovat lisääntyneet.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja William Burns, Israelin tiedustelupalvelun Mossadin johtaja David Barnea ja Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ovat keskustelleet tulitauosta Kairossa, kertoo Egyptin media.

Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoi RAI Radio 1 -kanavan haastattelussa, että vaikka Hamasin isku Israeliin olikin tuomittava, Israelin reaktio on ollut ylimitoitettu.

Myös Kiina vaati tiistaina Israelia päättämään sotilasoperaation Gazan Rafahissa niin nopeasti kuin mahdollista.

Biden puhuu kuuden viikon tulitauosta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi maanantaina, että Gazan alueelle yritetään saada neuvoteltua ainakin kuusi viikkoa kestävä tulitauko, jonka aikana myös vapautettaisiin panttivankeja.

Biden kommentoi Lähi-idän tilannetta Valkoisessa talossa yhteisessä tiedotustilaisuudessa Jordanian kuninkaan Abdullahin kanssa.

Abdullah vaati puheenvuorossaan täydellistä tulitaukoa Gazaan, jotta sota saataisiin loppumaan. Hän vaati, että Israelin on pidättäydyttävä hyökkäämästä Rafahiin.

- Tarvitsemme kestävän tulitauon nyt. Tämän sodan on loputtava, Abdullah sanoi tiedotustilaisuudessa.

Maaoperaation seuraukset katastrofaaliset

Israelin hallituksen sotilaallisen operaation laajentamisen seuraukset olisivat katastrofaaliset, varoittaa Pelastakaa Lapset -järjestö.

Sen mukaan Rafahista voi muodostua konfliktin tuhoisin tapahtumapaikka tähän mennessä. Israel on uhannut aloittaa maaoperaation Rafahissa. Se teki jo maanantaina muun muassa ilmaiskuja kaupunkiin surmaten kymmeniä palestiinalaisia.

Avaa kuvien katselu Rafahissa on yli miljoona ihmistä, joilla ei ole turvallista paikkaa paeta. Perhe autossa 13. helmikuuta. Kuva: Abed Zagout/AOP

- 1,3 miljoonaa ihmistä, joista 610 000 on lapsia, on paennut Rafahiin. Se on yksi Gazan viimeisistä alueista, joissa sairaalat, vesi- ja saniteettitilat sekä leipomot ovat vielä osittain toiminnassa. Se on myös paikka, mistä käsin humanitaariset järjestöt toimivat, järjestö kirjoitti julkaisussaan sosiaalisessa mediassa.

Myös YK on vaatinut Israelia pidättäytymään maaoperaatiosta Gazassa.

Hamasin alainen Gazan terveysministeriö on kertonut, että Israelin vastatoimissa on kuollut yli 28 300 ihmistä, joista suurin osa oli naisia ja lapsia.