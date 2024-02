Instagramiin ilmestyi musta kuva – näin Ylläksen hostellipalossa kuolleita muistetaan Äkäslompolossa

Rajussa tulipalossa on menehtynyt kaksi ihmistä. Lisäksi kolmas ihminen on kateissa. Poliisi tiedottaa aiheesta enemmän keskiviikkona iltapäivällä.

Hostellipalossa kuolleita muistellaan lähipäivinä laajasti Äkäslompolossa.

Ainakin kahden ihmisen menetykseen johtanut tulipalo on koskettanut matkailijoita, joten seurakunnan työntekijät tarjoavat keskusteluapua Pyhän Laurin Kappelissa kello 20 saakka keskiviikkona. Jo tiistaina kappelissa kävi äkäslompolon kyläläisiä, matkailijoita ja sesonkityöntekijöitä keskustelemassa.

– Tunnelma oli tosi surullinen. Paljon kysymyksiä on hakusessa, mistä onnettomuus johtui. Tulipalo on tietenkin järkyttänyt, mutta kuolema satuttaa aina enemmän, kertoo palveluvastaava Eeva Koivuranta Äkäslompolon Pyhän Laurin kappelilla.

Palveluvastaava Eeva Koivuranta Pyhän Laurin kappelista kertoo, että kappelissa järjestetään suruhartaus nyt ensimmäistä kertaa. Kuva: Kati Rantala

Kappelilla järjetetään torstaina 15. helmikuuta kello 19 suruhartaus.

– Emme ole aikaisemmin onneksi joutuneet järjestämään suruhartausta. Keskitymme nyt paikallisiin, matkailijoihin ja yrittäjiimme ja ennen muuta onnettomuuden uhrien omaisiin, hän kertoo.

Kolarin seurakuntapastori Anne Eliassonin mukaan onnettomuus on koskettanut vahvasti Äkäslompolon kyläläisiä, matkailijoita ja sesonkityöntekijöitä. Moni mietti esimerkiksi sitä, mistä tuhoisa tulipalo on saanut alkunsa.

Silver Fox -hostellin Instagram-tilille on myös ilmestynyt julkaisu, jossa muistetaan onnettomuuden uhreja.

– Sanat eivät riitä kuvailemaan oloa ja järkytyksen määrää, mitä tämä hirvittävä onnettomuus on tuottanut ja aiheuttanut. Ajatuksemme ja tunteemme ovat täysin menehtyneiden ja heidän omaistensa sekä kaikkien majoittuneiden puolella. Suru on syvä ja toivomme voimia jokaiselle, ketä tämä järkyttävä onnettomuus on koskettanut.

Päivityksessä kerrotaan, että yritys on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa selvitysten eteenpäin viemiseksi. Silver Fox -hostellin toiminta on tauolla määrittelemättömän ajan.

Yksi henkilö kateissa?

Poliisit tutkivat äkäslompololaisen Silver Fox -hostellin palaneita raunioita myöhään yöhön saakka. Tiistai-iltana kahdeksan aikaan poliisi tiedotti, että raunioista oli löytynyt toinen henkilö kuolleena. Ensimmäinen vainaja oli löydetty jo aiemmin päivällä.

Yksi henkilö on edelleen kateissa, tai ainakaan poliisi ei ole tiedottanut hänen löytymisestään.

Palopaikan tutkimukset jatkuvat keskiviikkona ja poliisi tiedottaa seuraavan kerran tutkimusten etenemisestä kello 14. Poliisi selvittää siis syttymissyytä, kuolinsyitä ja etsii mahdollista kolmatta uhria.

Eri näkökulma kuin poliisilla

Onnettomuustutkimuskeskuksen tutkijat saapuivat Ylläkselle tiistai-iltana. Viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoo, että paikkatutkijat aloittavat työnsä, kunhan palopaikan turvallisuus on varmistunut.

Onnettomuustutkinnassa selvitetään myös tulopalon syitä, mutta Otkesin näkökulma on eri kuin poliisilla.

– Onnettomuustutkinnassa ei etsitä syyllisiä eikä mietitä vahingonkorvausasioita, vaan tapahtumien syitä tarkastellaan yleisen turvallisuuden kannalta. Onko jotain, mitä voitaisiin tehdä toisin.

Tiina Wibergin arvion mukaan tutkinta voi olla haastavaa, sillä hostelli on palanut maan tasalle.

Pelastuslaitoksella oli riittävästi resursseja

Kun Kolarin äkäslompololaisessa hostellissa syttyi maanantain ja tiistain välisenä yönä tulipalo, moni soitti hätäkeskukseen.

Ensimmäinen sammutusyksikkö oli paikalla viidentoista minuutin kuluttua hälytyksestä.

Lapin pelastuslaitoksen palopäällikkö Harri Paldanius toteaa, että pelastuslaitoksella oli palon sammuttamiseen riittävästi resursseja käytössään, ja palopaikalle saavuttiin nopeasti.

Paloa sammuttivat sopimuspalokunnat Kolarista, Äkäslompolosta, Muoniosta ja Sirkasta pelastuslaitoksen ammattihenkilöiden johtamana.

– Yksiköiden tehtävänä oli vain estää paloa leviämästä muihin rakennuksiin.

Näin Äkäslompolon turma eteni Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta maanantain ja tiistain välisenä yönä hieman puolen yön jälkeen.

Ensimmäinen sammutusyksikkö paikalla noin 15 minuutin kuluttua hälytyksestä, jolloin rakennus oli ilmiliekeissä ja osittain sortunut.

Silver Fox -hostellin asukkaat olivat ehtineet paeta palavasta asunnosta.

Tiistaiaamuna klo 9 pelastuslaitoksen tiedossa ei ollut, että kukaan olisi menehtynyt.

Poliisi alkoi tavoitella kaikkia hostellissa majoittuneita.

Kello 14 tiistaina poliisi tiedotti, että yksi asukkaista on menehtynyt ja kahta yritetään etsiä.

Kello 20 poliisi tiedotti, että toinen ihminen on löytynyt kuolleena.

Äkäslompolossa paikan päällä ovat toimittajat Risto Koskinen ja Kati Rantala. Uutista päivitetään.

Klo 12.50 Lisätty Eeva Koivurannan haastattelu ja kuva.

Klo 13 Korjattu nimivirhe: Wiberg -> Bieber.