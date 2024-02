Supercellin edellisestä pelistä on jo vuosia, mutta nyt teossa on uusia – Yhtiö takoo yhä käsittämätöntä tulosta

Liikevaihto ja tulos laskivat jo kolmatta vuotta, mutta yhtiön mukaan käänne on jo tapahtunut.

Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen katsoi viime kesän lopulla yhtiötään, eikä ollut tyytyväinen.

Supercell ei ollut onnistunut kasvattamaan vanhoja pelejään ja oli jäänyt jälkeen kilpailijoistaan. Viimeisin uusi peli oli noin viisi vuotta vanha. Vuonna 2016 Supercell oli mobiilipelien julkaisijana globaali ykkönen – vuonna 2023 sijoitus oli pudonnut kymmenen ulkopuolelle.

Tosiasioiden tunnustaminen oli yhtiölle tuskallista mutta myös tarpeellista. Tarvittiin muutoksia, jotta ero Supercellin ja alan kärkiyhtiöiden välillä kapenisi.

– Meidän on parannettava suoritustamme kahdessa asiassa, Paananen kertoo nyt yhtiön tiedotustilaisuudessa.

– Ensinnäkin meidän on tehtävää parempaa työtä satojen miljoonien nykyisten pelaajiemme kanssa. Eli meidän on oltava parempia ylläpitämään olemassa olevia pelejämme palveluina.

– Ja aina silloin tällöin meidän on kyettävä luomaan massiivisia hittipelejä.

Supercellin edellinen julkaistu peli on Brawl Stars vuodelta 2018. Supercell ylpeilee sillä, että se julkaisee vain pelejä, joihin sen itsenäiset kehittäjätiimit uskovat sataprosenttisesti. Jos usko loppuu, peli hylätään.

Aikanaan sanottiin, että Supercell juhlii epäonnistumisiaan korkkaamalla samppanjan. Nyt vaikuttaa siltä, että vuodet ilman uusia hittejä ovat alkaneet rasittaa.

Tulos yhä huikea

Ilkka Paananen suhtautuu yhtiöönsä kriittisesti, mutta tosiasia on, että Supercellille ei vieläkään löydy vertaista Suomessa.

Yhtiö teki viime vuonna 1,7 miljardin euron myynnin ja käyttökatteella mitaten lähes puolen miljardin euron tuloksen. Supercell oli myös erinomainen veronmaksaja, yhteisöveroja tilitettiin 110 miljoonaa euroa.

Nämä ovat hienoja lukuja yksityiselle yhtiölle. Yllä olevassa kuvassa näkyvä kolmen vuoden laskutrendi olisi kuitenkin iso ongelma, jos Supercell olisi pörssiyhtiö.

Silloin toimitusjohtaja joutuisi selittelemään kiukkuisille sijoittajille, miksi yhtiö ei kasva.

Siksikin on perusteltua, että asiaan on kiinnitetty huomiota.

Ratkaisun kaksi avainta

Mitä Supercell aikoo siis tehdä? Paanasen mukaan yhtiö rakentaa uusia pelejä kehittäviä tiimejä samaan tapaan kuin startup-yhtiöitä rakennetaan.

– Luomme systemaattisen prosessin, joka ottaa huomioon kaiken, minkä olemme viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana oppineet tiimien kokoamisesta, hän sanoo.

Uutta peliä kehittävä tiimi saa päättää, mikä pelille on parasta. Työtä pyritään järjestämään niin, että kaikki ylimääräiset rutiinit ja häiriöt voidaan poistaa.

Tällaiset itsenäiset ”supersolut” ovat toki olleet Supercellin visio aiemminkin. Toisaalta Paananen korostaa, että tiimeiltä odotetaan ”radikaalia läpinäkyvyyttä”.

– Tiimit puhuvat suunnitelmistaan ja julkaisevat niitä koko yhtiölle. Läpinäkyvyys synnyttää ylimääräisen vastuun. Uskomme, että se voi tuoda positiivista painetta.

Ratkaisun toinen avain liittyy olemassa oleviin peleihin. Supercellin tuore johtoryhmäläinen, live-peleistä vastaava Sara Bach kertoo, että tällä alueella mallia haetaan isommista kasvuyhtiöistä. Ei siis startupeista vaan scaleupeista. Nämä olemassa olevia hittipelejä jatkokehittävät ja tuotteistavat yksiköt saavat jatkossa aiempaa enemmän itsenäisyyttä.

– Olemme havainneet, että usko todella pieniin tiimeihin on osittain jarruttanut meitä, Bach sanoo.

– Jotta voimme tehdä pelaajillemme enemmän sisältöä, meidän on kasvatettava tiimejämme – mutta teemme sen tavalla joka on Supercellin kulttuurin ja arvojen mukaista.

Nämäkin tiimit ovat Bachin mukaan maltillisia kooltaan, eli noin 30–75 työntekijän kokoisia. Supercellissä työskenteli vuoden vaihteessa 525 työntekijää, 175 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Alla oleva video on keväällä 2023, jolloin Ilkka Paananen kertoi yhtiön rekrytointisuunnitelmista.

Supercell hakee entistä nuorempia osaajia, kertoi Ilkka Paananen keväällä 2023.

Kasvussa ollaan

Ilkka Paanasen mukaan käänne on jo tapahtunut. Yhtiön olemassa olevat pelit, eli Clash of Clans, Boom Beach, Hayday, Clash Royale ja Brawl Stars, kasvattivat viime vuonna liikevaihtoaan vuosineljänneksestä toiseen ja ”voimakas momentum” on jatkunut tänä vuonna.

Entä ne uudet pelit?

Supercellillä on tällä hetkellä kolme uutta peliä jo melko pitkällä valmistelussa. Ilkka Paananen ei kuitenkaan kerro, milloin Clash Mini, Squad Busters tai Mo.co -pelit virallisesti julkaistaan.

Vaikka paine seuraavan hitin löytämiseksi on selvästi kasvussa, itsenäiset pelitiimit päättävät yhä siitä, milloin peli on valmis julkaistavaksi – tai julkaistaanko sitä ollenkaan.