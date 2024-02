Stora Enson Honkalahden pääluottamusmies toivoo lakon osapuolilta neuvotteluvaraa: ”Olemme valmiita töihin vaikka huomenna”

Teollisuusliiton kolmipäiväinen poliittinen lakko alkoi tänään keskiviikkona. Lakkoon osallistuvat Stora Enson toimipisteet muun muassa Lappeenrannan Joutsenossa Honkalahdessa ja Imatralla.

Stora Enson Honkalahden sahan pääluottamusmies Juha Konttisen mukaan lakosta on ollut eriäviäkin mielipiteitä työntekijöiden keskuudessa.

– Työntekijät tietävät, mikä tilanne oikeasti on. Edellinen kiky on kyllä muistissa, haluamme, että heikennyksiä ei tule, Konttinen sanoo Yle Radio Suomen haastattelussa.

Konttisella on takanaan 45-vuotinen työura. Tuona aikana Honkalahden sahan työntekijöiden määrä on tippunut tuhannesta noin 120:een. Työmäärä ei ole kuitenkaan vähentynyt, hän sanoo.

– Enää ei ole yhden työn tekijöitä. Työnantajien vaatimukset työntekijöiden osaamiselle ja osallistumiselle ovat kasvaneet.

Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea, koska työnantaja on poliittisessa lakossa välikädessä, Konttinen toteaa. Myös työntekijöiden on syytä katsoa, mistä on varaa lähteä neuvottelemaan.

– Hallituksella ovat kaikki avaimet käsissään. Olemme kyllä valmiita lähtemään töihin vaikka huomenna, Konttinen sanoo.

Konttinen toivoo, että uusiin lakkoihin ei ole tarvetta. Lakkoihin kohdistuvaan kritiikkiin hän vastaa, että hallituksen toimiin ei tule pelkästään tyytyä, oli vallassa kuka tahansa.