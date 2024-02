Miljoonien kilometrien taksimies Ilmari Slant, 85, ei haaveile eläkepäivistä – näin hän tarkistaa työkuntonsa joka aamu

85-vuotias Ilmari Slant on ajanut taksia noin kahdeksan miljoonaa kilometriä. Ammattiautoilijoina on runsaasti eläkeiän ylittäneitä kuljettajia.

Ilmari Slant muutti Kittilästä Inariin yli 60 vuotta sitten. Veri veti auton rattiin jo nuorena miehenä, joten hän löysi itsensä taksikuskin paikalta pian muutettuaan paikkakunnalle.

Saamelaisalueella työskentely vaati jo varhain taksiautoilun opettelun lisäksi myös erilaisiin saamelaiskulttuureihin ja kieliin tutustumista.

– Kaikista on pitänyt ottaa oppia ja kaikkien kanssa on pitänyt tulla toimeen. Luottamuksen hakeminen on kantanut hedelmää aina tähän päivään asti, kun olen kuljettanut ihmisiä viidessä sukupolvessa, kiteyttää Slant.

Kilometrejä on kertynyt mittariin melkoinen määrä reilun 60 vuoden aikana.

– Me tässä laskettiin niitä kilometrejä. Päädyttiin sellaiseen summaan kuin 8 miljoonaa kilometriä. Se on melkein 200 kertaa maapallon ympäri.

Avaa kuvien katselu ”Semmoinen jälki tullee, minkälainen on hiihtäjä”, tämän viisauden Ilmari Slant oppi eräältä Tenojokivarren isännältä aloittelevana taksinkuljettajana. Kuva: Vesa Toppari / Yle

”En tunne sellaista sanaa kuin eläke”

Ajokilometrien lisäksi myös ikää on kertynyt mittariin Ilmari Slantille kunnioitettavat 85 vuotta. Hän ei ole silti vielä ajatellutkaan eläköitymistä.

– Minä en oikeastaan tunne semmoista sanaa kuin eläke. Ei ole yhtäkään sellaista päivää, että en haluaisi lähteä liikkeelle. Eihän sitä silloin voi vielä ajatella eläkettä.

Hänelle on tärkeää vastata puhelimeen, silloin kun ihmiset soittavat ja pyytävät kyydin.

– Jos en vastaa puhelimeen, tulee sellainen mieli, että no eipä se enää viitsi edes vastata. Minä tiedän, että moni ajattelee, että kuinka kauan minä jaksan ajaa. Se on elämäntapa, josta on kauhean vaikea luopua.

Pitkän uran varrelle onkin mahtunut monia mieleenpainuneita kohtaamisia.

Eräs kyyti Inarijokivarresta on jäänyt Slantille erityisesti mieleen. Kaarrettuaan taksilla talon pihalle hän kuuli mieleenpainuneet sanat iäkkäältä pariskunnalta.

– Isäntä sanoi vaimolleen, että se on Ilmari itse. Kyllähän me nyt pärjätään, että ei ole huolta. Ne olivat sellaiset sanat ja kantava voima.

Avaa kuvien katselu Inarinjärvi siintää puiden takaa, kun Ilmari Slant ajaa taksia metsätiellä. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Ajokortti uusittava kahden vuoden välein

Suomessa on satoja eläkeiän saavuttaneita ammattiautoilijoita, niin raskaassa liikenteessä kuin taksien kuljettajina. Raskasta ajoneuvoa tai taksia voi kuljettaa kuinka iäkkääksi tahansa, kunhan terveysvaatimukset täyttyvät.

Kuorma-autonkuljettajien ja muiden ammattiautoilijoiden tulee uusia ajokortti joka toinen vuosi 70 ikävuoden jälkeen. Taksilupa myönnetään yleensä viideksi vuodeksi kerrallaan, mutta 68 ikävuoden jälkeen lupa myönnetään vain kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

– Taksinkuljettajina toimii varsin paljon ikääntyneitä kuljettajia, mutta heidän määristään ei siis ole mitään tosiasiallista tietoa. Ikääntyneitä kuljettajia on niin maalla kuin kaupungeissakin, kertoo Timo Koskinen Taksiliitosta.

Onko kahden vuoden tarkastusväli liian pitkä?

Oulun yliopiston geriatrian professori Jouko Laurila toteaa, että iäkkäiden ammattiautoilijoiden kohdalla ajoterveyteen pyritään kiinnittämään huomiota kaikilla lääkärikäynneillä, eikä vain kahden vuoden määrävälein.

– Mikään järjestelmä ei ole täysin aukoton. Terveydentila voi joskus muuttua nopeasti. Myös kuljettajalla itsellään on vastuu siitä, että hänen ajoterveytensä on taksiautoiluun riittävä, kertoo Laurila.

Taksin ratissa viihtyvä Ilmari Slant tarkkailee omaa terveyttään pävittäin.

– Joka aamu mittaan verenpaineet, verensokerin ja oman painon. Jos siinä näkyy jotakin muutoksia, niin silloin en lähde liikkeelle ja otan yhteyttä terveyskeskukseen. Sillä periaatteella täytyy mennä, toteaa Slant.