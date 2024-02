Nokian kokoomus irtisanoutuu yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa – valtuuston puheenjohtaja: ”Ei valtuusto itärajarunoon kaadu”

Nokian kokoomus esitti viime viikolla epäluottamuksensa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Maria Asunnan toimintaa kohtaan.

Puolue kertoi irtisanoutuvansa loppukaudeksi kaikesta yhteistyöstä perussuomalaisten valtuustoryhmän kanssa.

Epäluottamus kohdistuu Nokian kokoomusryhmän puheenjohtajan Jari Tuomisen mukaan nimenomaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajaan Asuntaan.

– Yhteistyö on ollut erittäin haastavaa. Valtuuston puheenjohtajan toiminta ei ole tällä hetkellä sellaista, mitä sen siinä asemassa pitäisi olla, Tuominen sanoo.

Maria Asunta on edelleen perussuomalaisten ryhmän puheenjohtajaa, vaikka hän on eronnut puolueesta ja on tätä nykyä sitoutumaton.

– Toivon, että kokoomus peruisi aikeensa ja tulee yhteistyöhön takaisin, Asunta sanoo.

Satiirinen itärajaruno kaatoi kupin

Kokoomuksen Jari Tuominen pitää yhtenä syynä epäluottamukselle Asunnan sosiaalisen median kirjoituksia.

– Tällaisessa asemassa olevan ihmisen ei sovi kommentoida asioita näin, Tuominen sanoo.

Asunnan mukaan vain yhdestä kirjoituksesta on noussut kohu. Se oli parodiamuotoon sepitetty Eino Leinon Lapin kesä -runo, jolla hän halusi keventää itärajan jännittyneestä tilanteesta syntynyttä ilmapiiriä. Runo on Asunnan julkisella Facebook-sivulla.

– Ei ollut tarkoitus loukata ketään. Kohu opetti, että satiiri on vaarallinen laji somessa. Ehkä jatkossa pitäydyn sen käytöstä.

Asunta kertoo yllättyneensä kokoomuksen tiedotteesta, joka tuli hänen tietoonsa median kautta. Hän ei tunnista kokoomuksen väitteitä huonosta keskustelukulttuurista ja asiattomasta some-käytöksestä.

Asunta ei aio perääntyä valtuuston puheenjohtajan paikalta. Hän uskoo, että kokoomus saadaan takaisin yhteistyöhön ja valtuusto pysyy päätöksentekokykyisenä.

Syytöksissä ei ole Asunnan mielestä kyse mistään raskauttavasta asiasta.

– Jos olisin tehnyt virheitä, osaisin kyllä myöntää ne ja pyytää anteeksi. Nokian valtuusto ei yhteen itärajarunoon hajoa.

Neuvottelukulttuuri hiertää

Kokoomus katsoo, että Nokian luottamushenkilöiden neuvottelukulttuuri ontuu.

Tuomisen mukaan isoista asioista tulisi keskustella kuukausia, että päästäisiin kaupungin kannalta hyvään ratkaisuun.

– Marian aikana tällainen kulttuuri on puuttunut lähes täysin. Täällä on isoja asioita, joista ei ole neuvoteltu lainkaan.

Esimerkkinä Tuominen mainitsee palveluverkkoratkaisun ja etenkin kouluasioista päättämisen. Valtuusto päätti esimerkiksi lakkauttaa Taivalkunnan ja Vahalahden kyläkoulut.

Tuomisen mukaan asioista ei neuvoteltu, vaikka valtuustoryhmät pyysivät sitä erikseen.

– Lopulta kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen kutsui neuvottelijat koolle. Valtuuston puheenjohtaja ei kutsunut koolle, vaikka nyt niin väittääkin. Asia käsiteltiin Laitisen johdolla.

Avaa kuvien katselu Kymmeniä ihmisiä osallistui kyläkouluja puolustaneeseen mielenosoitukseen marraskuussa Nokialla. Arkistokuva. Kuva: Antti Palomaa / Yle Kuva: Antti Palomaa / Yle

Asunta puolestaan kertoo, että hänelle ei tullut neuvottelupyyntöä kyseisessä asiassa.

Asunta arvelee, että kokoomukselle on jäänyt hampaankoloon kokoomuksesta perussuomalaisten ryhmään loikanneen Iinu Kuusennon kaupunkikehityslautakunnan paikka.

Kokoomus vaati paikkaa Asunnan mukaan itselleen ja pyysi neuvotteluja kesällä. Asunta ei pitänyt kiirettä, koska arveli, etteivät neuvottelut tuota tulosta. Kuusento ei halunnut antaa paikkaa kokoomukselle.

– Asunta ja Kuusento kieltäytyivät asiasta keskustelemasta kesästä asti, vaikka sitä moneen kertaan pyydettiin, kokoomuksen Tuominen toteaa.

Asunta kertoo Ylelle katuvansa nyt sitä, ettei kutsunut kokousta aiemmin koolle. Neuvottelu lopulta pidettiin, mutta se ei tuottanut tulosta, koska Kuusento ei luopunut lautakuntapaikasta.

Kokoomuksen Tuomisen mukaan Kuusanto asetti paikasta luopumiselle ehdon.

– Tarjouksessa oli ehto, että kokoomus ei saa kommentoida valtuuston puheenjohtajan toimintaa.

Valtasuhteet keikahtivat viime kesänä

Maria Asunta pitää kokoomusryhmän toimintaa valtasuhteiden muutokseen liittyvänä kipuiluna.

Perussuomalaisia oli Iinu Kuusennon loikan jälkeen yhdeksän, samoin sosiaalidemokraatteja. Kokoomuksen valtuutettujen määrä tippui kahdeksaan.

Tuominen ei osaa sanoa, mitä pitäisi tapahtua, että kokoomus palaisi neuvotteluihin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä osallistuu edelleen kaikkiin valtuuston, kaupunginhallituksen, jaostojen ja lautakuntien kokouksiin. Ryhmien välinen yhteistyö niiltä osin, mihin perussuomalaiset osallistuvat on päätetty lopettaa.

– Epäviralliseen neuvottelutoimintaan emme osallistu, koska katsomme, että se ei tällä hetkellä onnistu, Tuominen linjaa.