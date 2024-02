Uutta tietoa hostellipalosta: Poliisi epäilee kolmannen kuolleen

Ylläksellä sijaitsevan hostellin tulipalosta on selvinnyt uusia tietoja.

Poliisi on löytänyt palon raunioista kaksi menehtynyttä henkilöä. Poliisin mukaan molemmat olivat majoittuneet hostelliin. Toinen kuolleista on keskieurooppalainen ja toinen suomalainen.

Kolmas henkilö on yhä kateissa. Poliisin mukaan hän on todennäköisesti kuollut.

– On hyvin todennäköistä, että hän oli hostellissa palon syttymisaikaan ja siten menehtynyt, poliisi kertoo tiedotteessa.

Hostellista pelastautui tulipalon alkaessa omatoimisesti 31 henkilöä. Poliisin mukaan suurin osa hostellissa majoituksessa olleista on palaamassa kotimaihinsa tänään keskiviikkona.

Sähköpalotutkija apuna

Palon syy ei ole tiedossa, ja Lapin pelastuslaitos jatkaa palonsyyn tutkintaa. Poliisi jatkaa teknistä tutkintaa palopaikalla ja on saanut asiantuntija-avuksi myös sähköpalotutkijan.

Kaksikerroksinen Silver Fox -hostelli tuhoutui tulipalossa täysin maanantain ja tiistain välisenä yönä. 1960-luvulla valmistunut rakennus on entinen Ylläskartano, jota Suomen Latu on vuokrannut Silver Fox-hostellille.

Onnettomuustutkintakeskus aloittanut työnsä

Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija Jaakko Niskala kertoo, miten Otkesin työ alkaa.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut keskiviikkona tutkintansa hostellipalosta. Otkes tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa. Otkesin omana tehtävänä on selvittää palon syttymissyy, mutta näkökulma on erilainen kuin poliisilla.

Otkesin asiantuntijan Jaakko Niskalan mukaan työ on alkuvaiheessa.

– Se on taustalla olevan kasan penkomista ja ihmisten kuulemista, Niskala kertoo alkuvaiheesta.

Niskalan mukaan tutkinnan minimiaika on puoli vuotta.

– Jos tulee selkeitä turvallisuushavaintoja, niistä tiedotetaan aiemmin, mutta varsinainen tulos tulee raportin muodossa puolen vuoden huitteilla, Niskala kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Jääkansi hidastaa Otkesin työtä

Talvinen sää hidastaa tutkintaa, sillä palon päälle ruiskutettu sammutusvesi on jäätynyt kanneksi.

– Toki se hidastaa paikkojen tutkimusta, mutta onneksi on koneita apuna, Niskala sanoo.

Palopaikalla on myös jouduttu kaatamaan ainakin yksi pystyyn jäänyt hostellin savupiippu työturvallisuuden vuoksi.

– Tässähän on savukaasua, liukkautta ja naulaan astumisen vaaraa, Niskala kertoo.