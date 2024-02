Windows95manilla on pari päivää aikaa miettiä, edustaako Suomea Euroviisuissa – Yle: ”Totta kai meillä on varasuunnitelma”

Windows95man ja kappale No Rules voitti UMK-finaalin viime lauantaina.

UMK-voittaja Windows95manin ympärillä on vellonut varsinainen Euroviisu-pyöritys lauantain voiton jälkeen. Nyt kiinnostaa kysymys: mitä tapahtuu, jos Windows95man ei lähdekään Euroviisuihin?

– Totta kai meillä on varasuunnitelma olemassa. Tietyt deadlinet tässä tietenkin tulee kohta vastaan, vastaa Uuden musiikin kilpailun tuottaja Anssi Autio.

Teemu Keisterin ja laulaja Henri Piispasen Windows95man valittiin lauantaina UMK-finaalin voittajaksi. Kaksikon on määrä edustaa Suomea Euroviisuissa Ruotsin Malmössä toukokuussa.

Epätietoisuutta voittokappaleen osallistumisesta ovat aiheuttaneet Teemu Keisterin tiedotusvälineille antamat kommentit.

Vielä maanantaina Ylen aamun haastattelussa Keisteri sanoi olevansa viisuihin lähdön kannalla. Tiistaina hän ilmaisi Helsingin Sanomille, ettei ole varma, esiintyykö Euroviisuissa.

Tänään Keisteri kieltäytyi kommentoimasta Ylelle asiaa.

Empimisen taustalla ovat Israelin Gazaan tekemät iskut. Keisteri on sanonut toivovansa, että artistit allekirjoittavat vetoomuksen, jossa vaaditaan Israelin poistamista kilpailusta.

– Ylen kanta on alusta asti ollut se, että kaikilla on tässä maassa mielipiteenvapaus, eikä Yle pakota ketään osallistumaan. Tämä on ihan artistin oma päätös, UMK-tuottaja Autio toteaa.

Autio vielä tarkentaa, että Ylen päätös on, osallistuuko Suomi Euroviisuihin ja artistin päätös, edustaako hän Suomea Euroviisuissa.

Avaa kuvien katselu Windows95manin nimi tulee Microsoftin legendaarisesta käyttöjärjestelmästä. Kuvassa Teemu Keisteri ja Henri Piispanen. Kuva: Joanna Tzortzis / Yle

Nyt artistille halutaan antaa hetki aikaa miettiä lopullista kantaansa.

– Tästä keskustellaan ja palataan asiaan, kun artisti on itsekin saanut asiaa vähän mietittyä. Tapaamme ensi viikon alussa ja silloin katsotaan, miten homma etenee, UMK-tuottaja sanoo.

Anssi Autio kertoo ymmärtävänsä, että Windows95manin Teemu Keisteriin kohdistuu tällä hetkellä kovat paineet.

– UMK-voitto itsessään on jo iso tapahtuma artistin elämässä. Varmaan hänellä on tiukka tilanne.

Ymmärrän, ettei hän osaa tehdä lopullista päätöstä ihan yhdeltä istumalta. Anssi Autio

Jos Teemu Keisteri ei lähde Euroviisuihin, kuka siinä tapauksessa Suomea sääntöjen mukaan edustaa?

– Siihen on olemassa oma proseduurinsa. Meidän pitää sopia virallisesti, että hän ei edusta Suomea, ja edetä sen mukaan seuraavaan ehdokkaaseen.

Anssi Autiolla on vuosien pitkä kokemus UMK-tuottajana, mutta vastaavanlaista tilannetta ei ole tullut hänelle aiemmin vastaan.

– Olen iloinen, että UMK onnistui olemaan edelleenkin epäpoliittinen tapahtuma. Siihen Euroviisutkin pyrkii, mutta siihen emme me taas voi vaikuttaa.

Windows95man-voittokappaleen No Rules on säveltänyt Jussi Roine. Sen on tuottanut Henri Piispanen, joka päätyi myös kappaleen lopullisen version laulajaksi.

Teemu Keisteri puolestaan tunnetaan Ukkeli-hahmon luoneena kuvataiteilijana.