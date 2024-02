Yksi turkulainen leipomo joutuu jatkuvasti lakon kohteeksi – työntekijöiden liitto kertoo, miksi aina sama yritys

Suomen elintarviketyöläisten liiton (SEL) tiistaina alkanut lakko on pysäyttänyt turkulaisen leipomo Rostenin tuotannon käytännössä kokonaan.

Yritys pystyy toimittamaan leipiä ja leivonnaisia kauppoihin seuraavan kerran perjantaina.

– Koen hyvin oudoksi, että lakko kohdistuu leipomo Rosteniin ja meidän tytäryhtiöömme Porin leipään. Samanaikaisesti muut alueella toimivat leipomot eivät ole lakon piirissä, sanoo toimitusjohtaja Kari Meltovaara.

Meltovaara ihmettelee, että SEL puhuu kuitenkin vain poliittisesta lakosta Petteri Orpon hallituksen ajamien työehtojen, lakko-oikeuden ja työttömyysturvan heikennysten torjumiseksi.

– Oma käsitykseni poliittisesta lakosta on, että ne kohdistuisivat tasapuolisesti yrityksiin. Nyt ne on kohdistettu Länsi-Suomen alueella ainoastaan meidän yrityksiimme. Tässä puhutaan satojen tuhansien eurojen myynnin menetyksistä, Meltovaara sanoo.

Avaa kuvien katselu Suomen elintarviketyöläisten liiton Turun ammattiosaston puheenjohtaja ja leipomo Rostenin työsuojeluvaltuutettu Jukka Silvonen oli keskiviikkona lakkovahdissa leipomo Rostenin portilla. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Edellisen kerran Rosten-konsernin yrityksissä Turussa ja Porissa lakkoiltiin joulukuussa.

Elintarviketyöläisten liiton sopimuspäällikkö Erkki Rantamaa selittää, miksi leipomoalan lakon kohteeksi Lounais-Suomessa on valittu jatkuvasti 300 henkeä työllistävä Rosten.

– Taustalla on tietenkin se, että Rosten on yksi merkittävimpiä työnantajia. Meidän näkökulmastamme olisi hyvä, että se järjestäytyisi työnantajaliittoon.

Suomen kolmanneksi suurimman leipomokonsernin toimitusjohtaja Kari Meltovaara ihmettelee Elintarviketyöläisten liiton sopimuspäällikön puheita.

– Silloinhan kyse ei ole poliittisesta lakosta, jos painostus kohdistetaan yhteen yritykseen. SEL käyttää poliittista lakkoa väärin, jos sen varjolla yritetään painostaa yksittäisiä yrityksiä.

SEL haluaa pitää kiinni yleissitovuudesta

SELin sopimuspäällikkö Erkki Rantamaa selittää, että poliittinen lakko on ensisijainen syy työnseisauksiin, mutta liitto näkisi mieluusti leipomoyritysten liittyvän työnantajaliittoon ja yleissitovuuden piiriin.

– Rosten ei ole Elintarviketeollisuusliiton (ETL) jäsen, vaan on Suomen Leipuriliiton jäsen eli järjestäytymätön työnantaja, joka kuuluu Suomen Yrittäjiin, joka haluaa laajentaa paikallista sopimista.

Avaa kuvien katselu Porin Riihikedolla toimiva Porin Leipä on Rostenin tytäryhtiö, ja myös lakon piirissä. Arkistokuva. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Rantamaa sanoo myös, että pääosin järjestäytymättömistä työnantajista koostuva Leipuriliitto on lakossa osapuolena.

– Rostenin toimitusjohtaja on siellä puheenjohtajana. Sen takia Rosten on valikoitunut lakon piiriin.

Vain pieni osa leipomoista kuuluu ETLään

Yle yritti tavoitella Varsinais-Suomen kahta muuta suurehkoa leipomoalan yritystä Veraista ja Salosta, mutta kumpikaan ei halunnut kommentoida lakkotilannetta millään tavalla.

Kaiken kaikkiaan Suomessa toimii noin 700 leipomoalan yritystä. Vain muutama kymmenen niistä kuuluu Elintarviketeollisuusliittoon. Leipuriliitossa jäseniä on ollut yli 300.

Avaa kuvien katselu Lakkovahteja keskviikkona Turun Itäharjulla leipomo Rostenin portilla. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Suomen Leipuriliiton varapuheenjohtajana toimii jämsäläisen Leipomo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen. Elonen kuuluu Suomen kymmenen suurimman leipomon joukkoon.

Tällä kertaa Elonen välttyi lakolta. Toimitusjohtajan mukaan alalla on kova kilpailu, mutta vahingoniloa lakon kohteeksi joutuneesta ei koeta.

– Kyllä meiltä löytyy myötätuntoa kilpailijoille, joita lakko nyt koskee. Meillä on kuitenkin yhteinen uhka ulkomailta tuonnin osalta, ja tällaisilla häiriöillä on aina vaikutuksensa, siksi on tärkeää pitää kotimainen tuotanto käynnissä jo huoltovarmuudenkin vuoksi.