Kauppias näkee poliittisissa lakoissa yllättävän hopeareunuksen: ”Yhteisöllisyys korostuu”

Hämeenlinnalainen neljän K-marketin kauppias Elina Mattila sanoo, että yrittäjänä hänellä riittää ymmärrystä työntekijöiden lakkoilulle.

– Puolin ja toisin ymmärrys riittää. Kyseessä on poliittinen lakko, joka kohdistuu päättäjiin. Työntekijät ymmärtävät, että kaupat pidetään auki ja kaikille annetaan työrauha.

Kauppojen logistiikkakeskusten lakoilla voi olla vaikutusta esimerkiksi tuoreen leivän ja hedelmien saatavuuteen. Ammattiliitto PAMin järjestämä lakko alkoi keskiviikkona ja kestää lauantaihin.

Mattila uskoo, että terveiset päättäjille ovat menneet monestakin suusta.

– Heidät on viisaasti laitettu päätöksiä sinne tekemään. He voisivat viisaasti kertoa, mikä olisi sellainen keino vaikuttaa heidän päätöksiinsä, ettei välillisiä kärsijöitä olisi näin paljon.

Mattilan K-marketeissa poliittiset lakot ovat vaikuttaneet niin työntekoon kaupoissa kuin tuotteiden tilaamiseen ja saamiseen kauppoihin.

– Vaikutuksia on ollut pitkän aikaa, mutta se on pyritty varmistamaan, etteivät ne näy asiakkaille. Jos on ollut tiedossa, että jotain ei saa, se on pyritty korvaamaan.

Eri rintamassa, mutta hyvässä hengessä

Mattila kiittelee, että tiedottaminen kaikilta sidosryhmiltä on ollut erinomaista.

– Valmistautuminen on ollut helppoa, mutta toisaalta se on lisännyt suunnittelun tarvetta. Meillä on ollut tarpeeksi työntekijöitä vuoroissa niin, että kaupat toimivat normaalisti.

Kauppias kokee, että yrittäjä on poliittisissa lakoissa puun ja kuoren väissä.

– Yrittäjä on aina välikappale, kun puhutaan päättäjien päätöksistä ja asiakkaiden käyttäytymisestä.

Poikkeuksellisessa tilanteessa Elina Mattila näkee jotain hyvääkin.

– Yhteisöllisyys korostuu, oli se sitten oma henkilökunta tai sidosryhmä, eli erittäin hyvässä hengessä ollaan. Vaikka emme aina ole samassa rintamassa, meidän ei silti tarvitse olla eri mieltä asioista.

Osalla on painava syy, osalla ei

Linja-autonkuljettajien lakko alkoi keskiviikkona ja jatkuu vielä torstaina.

Hämeenlinnalaisen Pekolan liikenteen bussivuoroja on jäänyt ajamatta poliittisen lakon vuoksi. Ajoaikasäännökset rajoittavat esimiesten ja töissä olevien kuljettajien ajamista ja sen vuoksi aamujen ja iltojen hiljaisimpia vuoroja on karsittu, kertoo toimitusjohtaja Risto Pekola.

Avaa kuvien katselu Suomi tarvitsee nyt joustoja joka puolella, että saadaan tuotanto ja tuottavuus nousuun, sanoo Risto Pekola. Kuva: Dani Branthin / Yle

Pekola toteaa, että työnantajan ja monen kuljettajan mielestä lakkoiluun ei ole ollut painavaa syytä, osan mielestä taas on.

– Yritykset ovat erilaisia meidänkin toimialalla. Sairauslomapalkat ja karenssipäivä ovat meille pieniä asioita. Hyvät työntekijät ovat harvassa ja heistä halutaan pitää kiinni.

Toisiinsa pitäisi luottaa

Suomi tarvitsee nyt joustoja joka puolella, että saadaan tuotanto ja tuottavuus nousuun, Pekola ruotii.

– Emme me vain säästämällä ja veroja korottamalla täällä voida elää, sanoo Pekola.

Pekola harmittelee, että liikkumavara paikallisessa sopimisessa on vähäinen.

– Neuvottelupöytään pitäisi mennä ja kysyä, mistä kenkä eniten puristaa. Nyt pitäisi antaa työntekijöiden ja työnantajien luottaa toisiinsa kentällä, eikä vain johtaa Helsingistä. Kyllä täälläkin osataan.