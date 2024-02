Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluejohtaja irtisanoutui – taustalla luottamuspula

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluejohtaja Mikko Komulainen on irtisanoutunut virastaan.

Komulaisen työvelvoite päättyy välittömästi. Hänelle maksetaan palkkaa sopimuksen mukaisesti vielä seuraavat kahdeksan kuukautta.

Komulainen aloitti tehtävässään marraskuussa 2022.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan Helinä Pertun mukaan osapuolet ovat yhteisesti sopineet, ettei asiasta kommentoida julkisuuteen.

Voidaanko olettaa, että irtisanoutumiseen liittyy jonkinlainen erimielisyys, kun sellaiseen viittaavaa pykälää on sen yhteydessä käytetty?

– Voidaan olettaa, koska johtajasopimus antaa tällaisen mahdollisuuden, Perttu sanoo Ylelle.

Keusoten eilisen hallituksen kokouksen pöytäkirjassa todetaan:

”Neuvottelujen yhteydessä hyvinvointialuejohtajalle on annettu selvitys luottamuspulan synnyttävistä seikoista. Samalla on todettu, että osapuolten välille on syntynyt hyvinvointialuelain ja johtajasopimuksen 5 kohdan tarkoittamia hyvinvointialuejohtajan viran hoitamiseen liittyviä ja sitä vaikeuttavia erimielisyyksiä, joiden johdosta hyvinvointialueella olisi perusteltu syy aloittaa hyvinvointialuelain mukainen irtisanomismenettely.”

Hyvinvointialuejohtajan viransijaisena sekä virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana toimii integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä siihen saakka, kunnes uusi hyvinvointialuejohtaja on aloittanut viranhoidon.

14.2.2024 kello 15.22: Helinä Pertun sukunimi korjattu.