Liikenneonnettomuuksien keskiviikko Keski-Suomessa – Autot katoavat teillä pöllyävän lumen sekaan

Keski-Suomessa on nähty lukuisia liikenneonnettomuuksia keskiviikon aikana.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Samuli Norvapalon mukaan pelastuslaitos on saanut päivän aikana jo seitsemän ilmoitusta tilanteista joissa pelastuslaitosta on tarvittu tien päällä. Toistaiseksi vakavilta henkilövahingoilta on vältytty.

Heikko ajokeli on Norvapalon arvion mukaan poikkeuksellisen onnettomuusmäärän yksi iso taustatekijä. Teillä on nyt hyvin liukasta ja lumi pöllyää ajoradoilla. Autot suorastaan katoavat lumen sekaan vilkkaillakin teillä.

Pöllyävä lumi haittaa liikennettä - katso video

Norvapalo suosittelee ihmisiä miettimään, mitkä ovat välttämättömiä menoja tänään ja sovittamaan ajonopeuden vallitseviin ajokeleihin.

Aamulla Äänekoskella raskas ajoneuvo ajoi ulos tieltä Valtatiellä 13. Puoliperävaunuyhdistelmä luisui ulos tietä ja päätyi jonkin verran pellon puolelle Hietaman kohdilla. Henkilövahinkoja ei aiheutunut, mutta ajoneuvon nostotyöt ovat haitanneet liikennettä pitkin päivää.

Nelostiellä Toivakassa taas linja-auto ja pakettiauto kolaroivat iltapäivällä. Onnibussi törmäsi pakettiauton perään tilanteessa.

Linja-autossa oli noin 20 matkustajaa, joista yksi loukkaantui lievästi. Tämän hetkisten tietojen mukaan onnettomuudessa on vältytty vakavilta henkilövahingoilta.

Iltapäivällä tapahtui myös tiellä 23 Petäjävedellä Rautakylän kohdalla peräänajo, kun pakettiauto törmäsi henkilöauton perään. Tästä onnettomuudesta selvittiin peltivauriolla.

Täysperävaunuyhdistelmä jäi kello kahden aikaan iltapäivällä jumiin Jämsän taajama-alueella Mänttään kulkevalla kantatiellä 56.

Mänttään menevä kantatie on suljettu toistaiseksi liikenteeltä.

Myös Nelostiellä noin kuusi kilometriä ennen Toivakan liittymää oli iltapäivällä ajokaista suljettuna jonkin aikaa, mutta tämä on sittemmin avautunut taas liikenteelle.

Päivitämme uutista.