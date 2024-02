Lahti haluaa rakentaa torille tornihotellin, joka jyräisi taiteilijan suunnitteleman Alatorin puiston

Lahti pohtii paikkaa uudelle hotellille. Kaupungin kiikarissa on Alatorin puisto. Arkistokuva.

Lahti etsii kuumeisesti paikkaa uudelle hotellille ennen uusia hiihdon MM-kisoja. Ainoaksi vaihtoehdoksi on noussut puisto, jonka on suunnitellut palkittu kuvanveistäjä.

Turkulainen Kuvataiteen tohtori ja kuvanveistäjä Jan-Erik Andersson kertoo olevansa niin järkyttynyt, ettei löydä oikeita sanoja. Viime viikonloppuna hän kuuli ystävänsä taidenäyttelyn avajaisissa uutisen, jota ei olisi halunnut kuulla.

– Minulle sanottiin, että nyt on tapahtumassa jotain ikävää sun duunille.

Taitelija alkoi heti selvittää, mitä Lahdessa tapahtuu. Etelä-Suomen sanomat uutisoi, että Lahden kaupunki suunnittelee tornihotellia Anderssonin suunnitteleman puiston tilalle.

– Lahden Alatorin teos on onnistuneimpia ja hienoimpia teoksia, joita olen 40 vuoden urani aikana tehnyt. Olen saanut lahtelaisilta paljon positiivisia kommentteja. Olen järkyttynyt myös senkin vuoksi, että taidemuseo tai Lahden kaupunki ei ole ollut minuun mitenkään yhteydessä, sanoo Andesson.

Andersson epäilee, että puistoa ei tunnisteta taideteokseksi.

– Yksi syy voi olla se, että työni eivät näytä normaaleilta veistoksilta. Lehtijutussa puistosta ei puhuta taideteoksena ollenkaan.

Lahden kaupunki tilasi kokonaistaideteoksen vuonna 2015

Alatorin puisto ei ole ollut pitkäikäinen. Lahden tori uusittiin vuonna 2015 ja alle rakennettiin toriparkki. Alatori oli ennen laitapuolen kulkijoiden suosima ”Sippipuisto”, jonka kaupunki halusi siistiä. Alatorista tuli samalla kansirakenne toriparkin sisäänkäynnille. Lahden kaupunki haki suunnittelijaa puistolle kilpailulla.

Jan-Erik Anderssonin kokonaistaideteos ”Toinen herääminen” voitti kilpailun. Alatorista tuli nuorille ja aikuisille tapaamispaikka. Andersson halusi hyödyntää teoksessa Lahden historiaa.

Puiston keskelle tuli pergola, jollainen vanhojen kuvien mukaan oli joskus Alatorilla ollut. Pergolan keskellä on Sakari Tohkan Marjatta-veistos. Aiemmin ”Sippipuistossa” oli Tohkan makaava naisveistos, uuteen puistoon löytyi Tohkalta seisova nainen.

Avaa kuvien katselu Pergolan keskellä on kuvanveistäjä Sakari Tohkan Marjatta-veistos. Kuva: Emilia Korpela

– Halusin tehdä uuden version pergolasta. Pergolassa on nyt viisi sisäänkäyntiä niin, että se aukeaa eri suuntiin ja toivottaa ihmisiä tervetulleiksi eri suunnilta. Siinä on myös käytetty alkuperäisen Marolankadun mukulakiviä.

Pergolan ympärillä on runsaasti kasveja sekä jumppavälineitä. Puistosta haluttiin nimenomaan toiminnallinen ja leikkisä. Anderssonin mielestä puistosta tuli ainutlaatuinen siksi, että kaupunkisuunnittelussa on käytetty taiteilijan näkemystä arkkitehtien ja puistosuunnittelun lisäksi.

– Jos sinne rakennetaan nyt hotelli, se voi olla ihan hieno, en kiellä sitä. Mutta niitä on maailma pullollaan. Tällaista kokonaistaideteosta ei löydy mistään muualta. Mielestäni kaupungit kaipaavat juuri tällaista.

Andersson olisi kaivannut jonkinlaista yhteydenottoa kaupungilta. Etenkin kun yhteistyö puiston tekemisen aikaan sujui hyvin.

– Eihän taiteilija voi mitään, jos kaupunki päättää, että tämä duuni revitään pois. Jos tekee julkisia teoksia, ei voi olla liian herkkäsieluinen, koska niille tapahtuu aina jotain joskus.

Silti Jan-Erik Andersson ihmettelee, miksi toimivasta puistosta halutaan Lahdessa eroon.

– Olen vähän päähän lyöty. En löydä kunnon sanoja tähän.

Hotellille ei löydy paikkaa

Lahdessa on pitkään soviteltu uutta hotellia eri paikoille, mutta mikään ei ole lähtenyt toteutumaan. Kaupunki tavoittelee hiihdon MM-kilpailuja vuodelle 2029 ja sen vuoksi kaupunki kiirehtii nyt hotellisuunnitelmia.

Kaupungin selvitysten mukaan paras paikka hotellille olisi torin länsilaita, mutta ainoalla rakentamattomalla tontilla on Alatorin puisto.

– Tontti on alun perin tarkoitettu rakennustontiksi, mutta se ei ole koskaan toteutunut. Sen takia me olemme kaupunkisuunnittelussa nähty, että sitä voisi tutkia rakentamisen paikkana, kertoo kaupunginarkkitehti Johanna Palomäki.

Lahtelaiset valtuutetut visioivat viime syksynä Tallinnassa valtuustoseminaarissaan uutta ja innostavampaa keskustaa. Ajatus tornihotellista herätti innostusta. Kaupunginarkkitehti kertoo, että kaupunginhallitukselta on nyt tullut ohjeistus edistää asiaa.

– Kun kyseessä on kaavaprosessi, lopputulosta ei vielä tiedä. Me tutkimme, olisiko tämä mahdollista.

Avaa kuvien katselu Alatori toimii myös Toriparkin kansirakenteena. Arkistokuva. Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Palomäki tunnustaa, että kohde ei ole millään lailla helppo.

– Asemakaavassa on nyt puisto, josta kaupunkilaiset tykkää. Lisäksi siinä on tämä taideteos. Me joudumme vuorovaikutteisessa prosessissa miettimään, mitä tälle teokselle ja puistolle tapahtuisi, jos hotelli lähtisi etenemään tälle paikalle.

Kaiken lisäksi puisto on Toriparkin kansirakenne. Sen päälle rakentaminen ei ole helppoa eikä halpaa.

Palomäki arvioi, että kannattava hotelli tarvitsee noin 150–200 huonetta. Rakennus ei tulisi olemaan mitenkään pieni, jolloin sillä on suuri vaikutus kaupunkikuvaan. Palomäki myös tietää, että museon mielestä puisto on vakiintunut paikalle, vaikka Lahden ikivanhassa asemakaavassa Alatorile oli piirretty paikka Raatihuoneelle.

– Tässä on monta näkökulmaa ja monen eri osapuolen näkökulma soviteltavana yhteen, ennen kuin päästään maaliin, huokaa kaupunginarkkitehti Palomäki.