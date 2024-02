Poliisi: Merirauman alueella jälleen turvallista liikkua

Yksi henkilö on löydetty kotietsinnässä menehtyneenä. Tällä hetkellä rikoksesta epäiltynä ja kiinni otettuna on yksi henkilö.

Poliisi on lopettanut etsinnät Merirauman alueella tämänpäiväiseen ampumiseen liittyen.

Yksi henkilö on löydetty kotietsinnällä menehtyneenä. Tällä hetkellä rikoksesta epäiltynä ja kiinni otettuna on yksi henkilö, ja poliisi on takavarikoinut yhden ampuma-aseen. Epäillyn kuulustelut ovat jo alkaneet.

Esitutkinnassa pyritään selvittämään muut asiaan liittyvät asianosaiset, sekä heidän osuutensa tapahtumiin.

Poliisin mukaan Merirauman alueella on turvallista liikkua.

Poliisi eristää vielä lähinnä kiinteistöjä, joissa suoritetaan teknistä tutkintaa.

Poliisi tulee vielä illan aikana mahdollisesti puhuttamaan tapahtumapaikkojen välittömässä läheisyydessä asuvia henkilöitä, sekä tarkastelemaan valvontakameroiden tallenteita.

Laukaukset käynnistivät ison operaation

Poliisi sai keskiviikkona lukuisia ilmoituksia ammutuista laukauksista Merirauman kaupunginosassa Raumalla.

Poliisi tavoitti nopeasti alueelta yhden epäillyn ja löysi aseen. Alkuperäisten ilmoitusten mukaan ampujia oli kaksi ja poliisi jatkoi etsintöjä pitkin iltapäivää.

Etsinnät keskittyivät lähinnä Meriraumantien etelä- ja pohjoispuolisille alueille sekä näiden tuntumassa olevaan maastoon. Poliisi varustautui asiaan kuuluvin suojavälinein, ja pysäytti liikennettä alueella.