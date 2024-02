Lapsen tililtä lainaaminen voi olla rikos, vaikka olisit itse säästänyt koko summan

Jyväskyläiset vanhemmat kertovat, miten he säästävät rahaa lapsilleen. Video: Isto Janhunen / Yle

Perheen käyttötili on tyhjä, mutta lapsen säästötilillä on rahaa. Monen vanhemman mielestä ratkaisu on ilmeinen: lainataan lapsen tililtä.

Lain mukaan se ei kuitenkaan ole sallittua.

Lapsen tilille talletetut rahat ovat hänen omaisuuttaan, eikä niitä saa käyttää tai lainata muuhun kuin lapsen omiin tarpeisiin. Ei edes siinä tapauksessa, että rahat olisivat alun perin vanhemman itsensä tilille säästämiä.

Jyväskyläläisessä kauppakeskuksessa asioivia vanhempia uutinen hätkäyttää.

– Ei ollut kyllä tiedossa! En ollut ajatellutkaan asiaa, sanoo kolmelle tyttärelleen säännöllisesti säästävä Hanna Tuomanen.

Valtaosalle vanhemmista kauppakeskuksessa asia tulee yllätyksenä. Vain rahoitusalalla työskentelevä Niku Nikander kertoo tuntevansa lapsen omaisuutta koskevat lait.

– Minun mielestäni pankkien pitäisi kertoa selkeästi, kun tiliä avataan, että niillä olevat rahat ovat lasten omia, Nikander sanoo.

Vakavimmissa tapauksissa lapsen varojen väärinkäyttö on kavallus, joten tiedon puutteella voi olla merkittävät seuraukset.

Väärinkäytöllä voi olla vakavat seuraukset

Huoltajat ovat oikeudellisessa vastuussa lapsen varojen asianmukaisesta hallinnoinnista. Jos asiassa epäillään rikosta, tapausta tutkitaan kavalluksena.

Viime vuosina alaikäisiin kohdistuneet kavallukset ovat yleistyneet. Kun vuonna 2015 tapauksia oli kaikkiaan noin 170, viime vuonna määrä oli lähes 270. Suurin osa tapauksista on lieviä.

Teknisessä mielessä kynnys lapsen tilin käyttöön on matala. Useimmilla vanhemmilla on käyttöoikeudet huollettavan tiliin ja rahoja voi siirrellä helposti verkkopankissa.

– Inhimillisiä vahinkojakin tapahtuu, mutta niistä selviää oikaisemalla, eli palauttamalla rahat, Paattimäki toteaa.

Pankeilla ei ole velvollisuutta erityistarkkailla lasten tilien rahaliikennettä. Jos käy ilmi, että alaikäisen rahoja on käytetty tavalla, joka voisi viitata väärinkäyttöön, tilanteesta pyritään ensin keskustelemaan asiakkaan kanssa.

Poliisin tutkintaan lasten rahojen väärinkäyttö päätyy yleensä rikosilmoituksen kautta.

Tavallisin tarina on, että toinen huoltaja on käyttänyt lapsen tilillä olevia rahoja omiin tarpeisiinsa, ja rikosilmoituksen asiasta tekee toinen huoltaja.

– Mukana voi olla tietämättömyyttäkin, mutta usein taustalla on muuta rahan tarvetta, johon ihan tarkoituksellisesti on käytetty lapsen rahoja, kertoo rikoskomisario Antti Turpeinen Sisä-Suomen poliisista.

Hänen tutkittavakseen alaikäisiin kohdistuvia kavalluksia tulee muutaman kerran vuodessa.

Lapsen rahoja voi käyttää hänen omiin kuluihinsa

Mitä lapselle säästetyillä rahoilla sitten saa tehdä? Perussääntö on, että rahat on käytettävä lapsen omaksi hyödyksi.

Otetaanpa muutama esimerkki.

Alaikäisen lapsen nimissä olevalta tililtä saa maksaa hänen harrastusmaksujaan tai vaikkapa ajokortin kulut. Autonkin voi ostaa, kunhan sen rekisteröi lapsen nimiin. Sen sijaan sisaruksen uutta polkupyörää ei saa maksaa toisen lapsen tililtä.

Vaikka lapsi saisi suuren perinnön tai arpajaisvoiton, hänen rahoillaan ei voi kustantaa koko perhettä lomamatkalle. Oman matkansa osuuden lapsi voi maksaa.

Huoltaja ei voi myöskään lainata rahaa oman lapsensa tililtä, sillä edunvalvoja ei voi päättää lainan myöntämisestä itselleen.

Jos lainalle olisi hyvät perusteet, huoltajan pitää hakea itselleen sijainen lapsen edunvalvojaksi. Uusi edunvalvoja päättää, onko rahan lainaamisen alaikäisen edun mukaista. Lainaamiseen on myös haettava lupa Digi- ja väestötietovirastolta.

Edes perheen taloustilanteen muuttuminen ei riitä perusteeksi siirtää rahoja lapsen tililtä vanhempien tai koko perheen käyttöön. Lähtökohtaisesti vanhemman on vastattava lapsen elatuksesta.

Mikäli huoltajan taloustilanne on vakavasti heikentynyt, alaikäisen tilille säästettyjä rahoja voidaan käyttää hänen omaan elatukseensa, mutta ei koko perheen arjen pyörittämiseen.

Huoltajat valvovat yhdessä lapsen etua

Nordean loppuvuodesta 2023 teettämän kyselyn perusteella noin puolet vanhemmista säästää lapselleen, joka asuu kotona. Perinteisesti lapsille on säästetty rahaa käyttö- tai säästötilille. Myös osakesijoittaminen on kasvattanut suosiotaan.

Viimeistään 18-vuotiaana lapsen nimissä olevat tilit ja varat siirtyvät kokonaan hänen omaan hallintaansa. Siihen saakka huoltajat toimivat alaikäisen lapsensa edunvalvojina ja hoitavat lapsen omaisuutta hänen puolestaan.

– Vanhemmat tuntevat näitä asioita vaihtelevasti, sanoo Suur-Savon Osuuspankin pankinjohtaja Mikko Paattimäki.

Paattimäen mielestä pankin olisi tärkeää tehdä lapselle säästämiseen liittyvät lait selväksi asiakkaalle. Hän kuitenkin myöntää, että neuvonnan määrässä ja laadussa on heittelyä. Tilien avaaminen tehdään yhä useammin digitaalisesti, eikä pankkivirkailijan kanssa keskustella.

Siinä vaiheessa, kun alaikäisen omaisuuden arvo ylittää 20 000 euroa, valvonta lisääntyy. Asiasta täytyy ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle ja huoltajan tulee tehdä vuosittain tili-ilmoitus alaikäisen varallisuudesta.

– Jos lapsen varallisuus ylittää ilmoitusrajan, varallisuuden hoitoon liittyvät säännöt ovat valvonnan takia perheissä hyvin tiedossa. Muut perheet ovat todennäköisesti vähän heikommin tietoisia asioista, arvioi Digi- ja väestötietoviraston tilintarkastus ja valvontapalvelun johtava asiantuntija Jukka-Tapio Yli-Kauppila.

Näin hoidat lapsen omaisuutta Kaikki päätökset ja toimet tulee tehdä lapsen parhaaksi. Lapsen varoja ei saa käyttää muiden henkilöiden hyödyksi.

Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus, päätökset lapsen raha-asioista vaativat molempien suostumuksen. Valtakirjalla voi antaa toiselle huoltajalle valtuudet hoitaa lapsen omaisuutta yksin.

Sijoituksissa tulee ottaa huomioon riskienhallinta ja sijoitusten hajauttaminen. Joihinkin sijoitustoimiin vaaditaan erillinen lupa.

On tärkeää toimia läpinäkyvästi ja pitää kirjaa lapsen varoihin liittyvistä toimenpiteistä.

Alaikäisen omaisuudesta on tehtävä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon, kun sen määrä ylittää 20 000 euroa.

Huoltajat ovat korvausvelvollisia ja oikeudellisessa vastuussa lapsen varojen asianmukaisesta hallinnoinnista. Avaa

Tiukassa taloustilanteessa kannattaa säästää ensin aikuiselle

Taloudellinen niukkuus näkyy myös lapsille säästämisessä.

Nordean vuonna 2020 teettämässä kyselytutkimuksessa kolme neljästä suomalaisvanhemmasta kertoi säästävänsä alaikäiselle lapselleen, joko säännöllisesti tai silloin tällöin.

Loppuvuodesta 2023 tehdyssä kyselyssä määrä oli pudonnut noin joka toiseen vanhempaan.

– Yksityishenkilöiden taloudessa on ollut monin osin hyvin tiukat ajat. On luonnollista ja järkevääkin, että väliaikaisesti tingitään juuri lapsen pitkän aikavälin säästöistä, sanoo Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan kehitysjohtaja Tanja Eronen.

Hän kehottaa perheitä säästämään aina ensin aikuisille. Se hyödyttää koko perheen taloutta ja tuo joustavuutta raha-asioiden hoitoon.

– Ensin perheen puskuritilille rahaa, sitten aikuisen sijoittaminen alkuun ja tämän jälkeen vasta lapsille sijoittaminen, Eronen neuvoo.