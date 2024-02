Ylivoimainen Wilma Murto varmisti voiton kahdella hypyllä ja hakee Suomen ennätystä – Yle seuraa ystävänpäivän seiväskisaa

Wilma Murto hakee huipputulosta Turussa – vastassa Kanadan ennätysnainen

Avaa kuvien katselu Wilma Murto taivutti Kuortaneella uuden halli-SE:n 481 tammikuun 6. päivä 2024. Kuva: Tero Heiska

Tervetuloa seuraamaan seiväshyppyä.

Paavo Nurmi Gamesin organisaatio järjestää tänään Suomen seivästähti Wilma Murron ympärille rakennetun kutsukilpailun Turkuhallissa.

Kilpailu alkaa kello 19 ja sitä seurataan Areenassa ja tässä artikkelissa. Uusinta TV2:ssa kello 21.05.

Hallitseva hallikisojen Euroopan mestari Murto hakee hyvän harjoituskauden jälkeen tosissaan ylitystä korkeudesta 490, joka oli lähellä jo viikonloppuna Lievinissä, Ranskassa.

Murron kauden paras noteeraus on tammikuussa hypätty 481, joka on sisäratojen Suomen ennätys ja oikeuttaa maailmanlistalla jaetulle neljännelle sijalle.

Murron ykköshaastaja Turussa on Kanadan Alysha Newman, joka on hypännyt tällä kaudella 475 ja on maailmanlistalla Murron takana kuudentena. Newmanin henkilökohtainen ennätys 482 vuodelta 2019 on myös Kanadan ennätystulos.

