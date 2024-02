Hyvinvointialueiden johto perustelee suuria kokouskuluja: ”Tässä on aikamoinen työmäärä”

Terveydenhuollosta haetaan mittavia säästöjä. Osalla hyvinvointialueista on Ylen selvityksen mukaan mittavat kokouspalkkiot.

Samalla kun terveydenhuollosta haetaan tuntuvia säästöjä, ovat sote-asioista päättävien uusien aluevaltuustojen palkkiot nousseet miljoonaluokkaan.

Yle uutisoi keskiviikkona, että hyvinvointialueista suurimpia kokouspalkkioita nostetaan Pirkanmaalla, Vantaa-Keravalla sekä Länsi-Uudellamaalla.

Kysyimme suurimpia palkkioita maksaneiden hyvinvointialueiden hallitusten puheenjohtajilta palkkioiden määristä.

Pirkanmaa

Suomen suurimmalla hyvinvointialueella Pirkanmaalla maksetaan eniten kokouspalkkioita suhteessa aluevaltuutettujen määrään. Kokonaisumma valtuutettujen määrään suhteutettuna oli viime vuonna 18 987 euroa vuodessa.

Alla olevasta grafiikasta näet oman alueesi kokouspalkkiot valtuutettujen määrään suhteutettuna. Grafiikan toisella sivulla on tietoja valtuustoryhmille maksetuista tukirahoista:

Pirkanmaan aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi (sd.) myöntää, että kokouspalkkiot ovat korkeita.

– Varsinkin kun valiokunnissa on paljon jäseniä, se nostaa luottamushenkilömaksujen kokonaismäärää. Valiokuntien jäsenmäärää tullaan tarkastelemaan ensi valtuustokaudelle.

Kuluvan valtuustokauden kokouspalkkioihin ei ole suunnitteilla muutoksia, mutta vaikeassa taloustilanteessa niitäkin voidaan harkita. Myös kokouskäytäntöjä voidaan muuttaa ja saada sitä kautta säästöjä. Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetti tälle vuodelle on noin 24 miljoonaa alijäämäinen.

Loukaskorven mielestä kokouspalkkioista on hyvä etsiä säästöjä, mutta on myös tärkeää, että valtuutetuille maksetaan työstä.

– Tässä on aikamoinen työmäärä. Olisin enemmän huolissani siitä, saadaanko ehdokkaita seuraaviin aluevaaleihin.

Hänen mielestään eri hyvinvointialueiden palkkioita vertaillessa tulisi ottaa huomioon myös alueen budjetti ja suhteuttaa kokouspalkkiot siihen. Lisäksi kokouspalkkioita on maksettu ennen hyvinvointialueiden perustamista sote-lautakunnille sekä sairaanhoitopiirien valtuustoille ja hallituksille.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtajan Vuokko Ylisen mukaan vuoden 2024 talousarviossa on painotettu kustannuskuria.

– On painotettu, että toimielimet ottavat käyttöön etäkokouksia ja seuraavat säännöllisesti vähintään osavuosikatsauksissa omaa rahankäyttöään, Ylinen sanoo.

Valtuusto on myös pitänyt seminaareja kokouksien yhteydessä, jolloin valtuutetuille on maksettu vain yksi kokouspalkkio. Ylisen mukaan demokratiakustannukset, joihin kokouspalkkiotkin kuuluvat, pysyivät talousarviossa.

Vantaa-Kerava

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella maksetaan toiseksi eniten kokouspalkkioita suhteessa aluevaltuutettujen määrään. Kokonaisumma valtuutettujen määrään suhteutettuna oli 15 681 euroa vuodessa.

Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-aho (kok.) sanoo, että alueella on käytössä niin kutsuttu Vantaan malli.

– Tavallisesti päätöskokouksiin liittyy selostukset kokousten alussa. Meillä on käytössä ”Vantaan malli”, jolloin asiat käsitellään erillisissä selostustilaisuuksissa. Se varmaan selittää kustannuksia osaltaan: meillä kokoontuu useammin sekä hallitus että valtuusto.

Raja-ahon mukaan alueella on haluttu panostaa laadukkaaseen päätöksentekoon.

– Kun esitykset tulevat aikaisemmin, luottamushenkilöt ehtivät paneutua asioihin ja muodostaa paremmin kantoja.

Hänen mukaansa hyvinvointialueen hallituksella on tapana arvioida ennen seuraavaa vaalikautta johtamisjärjestelmää.

– Hyvä on kuluja miettiä joka tasolla, se on tärkeää. Kyllä se kulukuri on se todellisuus, ja meilläkin sitä pohditaan.

Länsi-Uusimaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella maksetaan kolmanneksi eniten kokouspalkkioita suhteessa aluevaltuutettujen määrään. Kokonaissumma valtuutettujen määrään suhteutettuna oli viime vuonna 14 089 euroa vuodessa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mia Laiho (kok.) kirjoittaa sähköpostitse, että on tärkeää läpivalaista niin luottamushenkilöiden kokouspalkkioita kuin ylipäätään hyvinvointialueen hallinnon aiheuttamia kustannuksia.

– Näyttää valitettavasti siltä, että sote-muutoksen uhkakuvat ovat toteutumassa ja hallintoon menee yhä enemmän rahaa ja se on pois palveluista.

Laihon mukaan on arvioitava eri luottamuselinten tarpeellisuus, lautakuntien määrät, valtuustojen koko ja niiden aiheuttamat kustannukset. Hän lisää, että voi olla perusteltua säädellä niitä myös valtakunnallisesti hallinnon kustannusten kurissa pitämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kokouskulujen kokonaisumma valtuutettujen määrään suhteutettuna oli 12 785 euroa vuodessa.

Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Pohde on jo leikannut kokouspalkkioita ja pienentänyt aluevaltuustoryhmien toimintatukea vuodelle 2024 verrattuna vuoteen 2023.

– Palaute oli sentyyppistä. Tässä tilanteessa joudutaan säästämään kaikesta, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala (kesk.).

Esimerkiksi aluevaltuuston kokouksesta maksetaan nyt parisataa euroa kokoukselta, mutta siihen tulee usein korvauksia kokouksen venymisestä. Kokouspalkkiot ovat laskeneet kuusi prosenttia, ja pitkistä kokouksista maksettavaa palkkiota lisätunneilta on laskettu 50 prosentista 30:een.

– Täytyy sanoa, että kokoukset ovat pitkiä eikä se [palkkio] työmäärään nähden ole iso.

Pajalan mukaan palkkiotasoa tarkastellaan taas, kun ensi vuoden budjettia tehdään.

Etelä-Karjalassa maksettiin toiseksi vähiten

Listan toisesta päästä löytyy Etelä-Karjala, jossa kokousmaksuja maksettiin vuonna 2023 toiseksi vähiten koko maassa. Kokonaissumma valtuutettujen määrään suhteutettuna oli 5 713 euroa vuodessa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan Anneli Kiljusen (sd.) mukaan kokouspalkkiot määriteltiin vuonna 2022 hyvinvointialueen kuntien kokouspalkkioita mukaillen.

Vaikka palkkiot ovat koko Suomea ajatellen pienimmästä päästä, on hyvinvointialueen asioista kokoustaminen silti sujunut ilman suurempia ongelmia.

– Luottamushenkilöt ovat erittäin vahvasti sitoutuneet hyvinvointialueen kehittämiseen. Tämä motivaatio varmasti tukee myös luottamushenkilöiden välistä yhteistyötä. Palkkiokysymys on sitten ollut toissijainen, Kiljunen toteaa.