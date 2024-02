Japani putosi maailman neljänneksi suurimmaksi taloudeksi – edellä USA, Kiina ja nyt Saksa

Japanin talous kärsii lukuisista rakenteellisista haasteista. Tokion pörssin merkitys maailman kauppapaikkana on laskenut 2000-luvulla.

Saksa nousi vuonna 2023 Japanin edelle maailman kolmanneksi suurimmaksi taloudeksi. Tiedot käyvät ilmi Japanin hallituksen vastikään julkaisemista luvuista.

Tilastot osoittavat, miten Japani on menettänyt kilpailukykyään samalla, kun väestö on ikääntynyt ja syntyvyys on laskenut, arvioivat uutistoimisto AP:n haastattelemat analyytikot.

Japani oli pitkään maailman toiseksi suurin talous heti Yhdysvaltojen jälkeen. 2010-luvulla Kiina ohitti Japanin ja nyt edelle meni ensimmäistä kertaa lähihistoriassa eurooppalainen valtio

Japanin bruttokansantuote oli viime vuonna 4 200 miljardia dollaria ja Saksan 4 400 miljardia dollaria. Tämänkaltaisen vertailun tulokset riippuvat merkittävästi vaihtokurssista eivätkä ne välttämättä kerro esimerkiksi kansalaisten ostovoimasta.

Autoteollisuus sakkaa

Japani ja Saksa ovat kummatkin vientivetoisia talouksia, joilla on vahva pienten ja keskisuurten yritysten sektori.

Saksan talous on pärjännyt viime vuosina hyvin huolimatta euroalueen voimakkaasta inflaatiosta. Samaan aikaan heikko jeni on vahingoittanut Japania.

Viimeisimmät luvut tarkoittavat, että Japanilla on vähemmän merkitystä maailmassa, arvioi taloustieteen professori Tetsuji Okazaki Tokion yliopistosta.

– Vuosia sitten Japanilla oli esimerkiksi vahva autoteollisuus. Sähköautojen myötä jopa tämä etu on menetetty, Okazaki kommentoi uutistoimisto AP:lle.

Professorin mukaan myös Intia tulee lähivuosina ohittamaan Japanin talouden, kun vauraiden ja köyhien maiden välinen ero tulee globaalisti supistumaan.

Avaa kuvien katselu Toyotan kaltaiset suuret ajoneuvovalmistajat ovat edelleen Japanin talouden kivijalka. 2000-luvulla loikka digitaalisiin tuotteisiin ei ole onnistunut yhtä hyvin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Kuva: EPA

Ratkaisuja etsitään

Japanista puhuttiin 1970- ja 1980-luvulla maailman taloudellisena ihmeenä. Kuluttajille Made in Japan -merkki tarkoitti, että tuote oli laadukas ja edullinen.

Asiantuntijoiden mukaan näihin aikoihin ei ole enää paluuta, sillä Japanin väestörakenne ja maailmantalous ylipäätään on hyvin toisenlainen kuin kylmän sodan vuosina.

Yksi tapa ratkaista Japanin työvoimapula olisi lisätä maahanmuuttoa. Japani on kuitenkin ollut haluton nostamaan siirtolaisten määrää lukuun ottamatta lyhytaikaisia vierastyöntekijöitä.

Toinen vaihtoehto on työn automatisointi ja robottien hyödyntäminen, mutta toistaiseksi tämä kehitys ei ole ollut tarpeeksi nopeaa.

Pohdittaessa Japanin taloudellista tulevaisuutta yhtälössä on monia tuntemattomia tekijöitä, arvioi professori Okazaki.

– Mutta kun katsotaan tulevia vuosikymmeniä, näkymä on synkähkö, Okazaki kommentoi uutistoimisto AP:lle.

Lähde: AP