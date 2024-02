Näkymättömän työn jakautuminen epätasaisesti voi johtaa eroon – Nina Hirvensalon perheessä sen hallintaan on kolme keinoa

Metatyö eli arjen organisointi jakautuu edelleen parisuhteissa konservatiivisesti. Asiantuntijan mukaan metatöiden tasapuolinen jakaminen on avainasemassa parisuhteen hyvinvoinnille.

Kun helsinkiläinen Nina Hirvensalo istuu sohvalle pitkän työpäivän jälkeen, takaraivossa alkaa pyöriä ajatuksia.

Onko jääkaapissa tarvittavat ruoka-aineet päivälliseen? Milloin pestään lasten vaatteet, jotta ne ovat oikeaan aikaan kuivia ja puhtaita? Mihin päivään varataan influenssarokotteet? Entä hiihtolomareissun junaliput?

Hirvensalon perheeseen kuuluu puoliso ja kolme päiväkoti-ikäistä lasta. Arki vaatii paljon niin sanottua metatyötä.

Arjen metätyöt ovat näkyviä ja näkymättömiä kotitöitä. Organisointia, suunnittelua, kokonaisuuksien hahmottamista ja asioiden toteuttamista.

Perheissä metatyö on paljon. Se voi olla kuormittavaa.

– Jos asioita olisi puolet vähemmän, niin vähänkö olisin zen, Hirvensalo sanoo.

Hirvensalon perheessä metatyöt on jaettu puolisoiden kesken. Mies hoitaa muun muassa lasten päiväkoti- ja kouluasiat, Nina Hirvensalon osuus painottuu muun muassa ruokaan ja varusteisiin.

Kaikilla ei ole näin.

Toinen erikoistuu ja työt kasaantuvat

Metatyön epätasainen jakautuminen parisuhteessa on yksi iso tekijä avioerojen taustalla, arvioi Parempi avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Hän on tehnyt väitöskirjan avioerojen syistä.

– Kun metatyöt jakautuvat parisuhteessa epätasaisesti, voi toiselle syntyä voimakas epäoikeudenmukaisuuden tunne.

Ranssi-Matikainen puhuu negatiivisesta erikoistumisen kierteestä: kun tietyt metatyöt lankeavat toistuvasti vain toiselle parisuhteen osapuolelle, tulee hänestä parempi niiden toteuttamisessa, eli hän erikoistuu kyseiseen tehtävään.

Tällöin parisuhteen molemmat osapuolet voivat ajatella, että samaa työnjakoa kannattaa jatkaa, koska toinen on kyseisessä työtehtävässä parempi.

Samalla erikoistuneen tekijän laatustandardit työtehtävää kohtaan kasvavat.

– Jos kumppaneista toinen yrittää tehdä samoja töitä, voi niihin erikoistunut puoliso ryhtyä nälvimään, että onpa huonosti tehty tai että minä tekisin tämän paremmin, Ranssi-Matikainen kuvailee.

Sama kääntyy toisin päin. Vähemmän kyseistä työtä tehnyt puoliso voi ajatella, että ”tee sinä, kun osaat sen paremmin”.

Tällöin metatyö kasautuu jatkuvasti siihen erikoistuneen puolison harteille.

Oy Perhe Ab

Ranssi-Matikaisen mielestä metatyö on vähättelevä termi.

– Kyse on Oy Perhe Ab -yrityksen johtamistyöstä. Yritysten johtajillehan maksetaan siitä, että he suunnittelevat työprosessin, pilkkovat sen pieniin osiin ja laativat työnjaon. Metatyö on aidosti raskasta.

Metatyöt jakautuvat edelleen konservatiivisesti: mies hoitaa useammin tekniset työt ja autoon liittyvät asiat, nainen muut työt.

– Tuolla ajatusmallilla naiselle jää määrällisesti enemmän töitä kuin miehelle.

Kun metatyöt kasautuvat vain toisen puolison harteille, ei parisuhteen ylläpitämiselle jää Ranssi-Matikaisen mukaan riittävästi voimavaroja.

– Metatöiden toteuttaja voi kokea epäoikeudenmukaisuutta töiden kasautumisesta, toinen osapuoli taas siitä, että puolisolla ei riitä voimia kumppanin huomioimiseen.

Tällöin alkaa etääntyminen. Läheisyys ja seksi vähenevät. Kokemus erilleen kasvamisesta vahvistuu. Epätasaisesti jakautuneita metatöitä voidaan käyttää parisuhteessa myös kiristämisen välineenä.

– Metatöiden toteuttaja voi alkaa fantasioida vapaammasta elämästä ilman puolisoa ja lapsiperhearkea.

Ranssi-Matikaisen mielestä metatöiden tasapuolinen jakaminen ja arvostuksen osoittaminen ovat avainasemassa parisuhteen hyvinvoinnin näkökulmasta.

– Toisen metatyötonttia ei kuulu mikromanageroida, eli arvostella toisen tapaa tehdä.

Kalenterit ja turvaverkot

Nina Hirvensalon perheessä metatöitä hallitaan kalentereilla, taulukkolaskentaohjelmalla ja metatöihin liittyvällä Whatsapp-ryhmällä kumppanin kanssa.

– Tärkeintä on, että asiat ja työnjako ovat ylhäällä ja joudumme muistelemaan mahdollisimman vähän ulkoa, Hirvensalo sanoo.

Parempi avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtaja Ranssi-Matikainen uskoo, että keskusteluyhteyden ylläpito ja yhteisen ajan lisääminen auttavat parisuhdetta. Hän muistuttaa, että perheissä turhan usein vältellään avun pyytämistä.

– Pyytäkää metatöihin apua myös sukulaisilta, ystäviltä ja muilta. Vahvistakaa tukiverkkoanne. Kukaan ei pärjää yksin, hän neuvoo.