Muusikko Pate Mustajärvi ajoi Popedaa 46 vuotta – nyt hän käynnistää traktorin

Pate Mustajärvi oli rockyhtye Popedan keulahahmo yli 40 vuotta. Popeda tarkoittaa venäjäksi voittoa ja se on myös neuvostoliittolainen automalli.

Kotitalon siivousurakka keväällä 2023 johti Paulin, tutummin Pate Mustajärven, aarteen äärelle.

Komeron nurkasta löytyi sinne unohdettu pahvilaatikko, josta paljastui nuoruuden päiväkirjoja, kirjoitelmia ja piirustuksia.

Syntyi ajatus, että 46 vuotta Popedan keulakuvana on tarina, josta kannattaisi kirjoittaa kirja.

Yhteinen matka päättyi viime vuoden syyskuussa Ratinan stadionilla Tampereella. Pate Mustajärvi esiintyi silloin viimeistä kertaa Popedan laulusolistina.

Rankkasateessa rock-yhtyettä kuunteli 30 000 uskollista fania.

– Pysäkkini oli Ratinassa. Ajattelin, että tää rupee olemaan tässä, kaikki se järjetön rundaaminen ja huutaminen.

Avaa kuvien katselu Popedan kuuluisimpia kappaleita ovat muun muassa Matkalla Alabamaan, Kuuma kesä, Repe ja Lissu sekä Tahdotko mut tosiaan. Kuva Ratinan loppuunmyydyltä keikalta. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Nyt päällimmäinen tunne on huojennus.

– Kuulo on mennyt, mutta askel on yhä kepeä, Pate Mustajärvi sanoo.

Mustajärvi napsauttaa Pate-roolin päälle

Pate Mustajärven viikko on ollut minuuttipeliä. Hän on syöksynyt haastattelusta toiseen kertomassa uusimmat kuulumiset.

Tällä viikolla julkaistiin hänen yhdessä puolisonsa Tiina Mustajärven kanssa kirjoittama kirja Ratinaan se päättyi - 46 vuotta Popedaa (Docendo).

Tänään perjantaina julkaistaan single Päästä pahasta. Ensi syksynä starttaa kiertue.

Ennen Ylen haastattelua muusikko pyytää saada kupin vihreää teetä ja hunajaa.

Popeda-vuosina hän oli omien sanojensa mukaan ”usein käynyt pullolla” jo ennen haastattelua. Sen voimin saattoi kertoa toimittajille ”Paten jorinoita”.

Pate on kuin näytelmän roolihahmo, joka saattaisi nukkua nahkarotsi päällä, bootsit jalassa, aurinkolasit päässä ja viskipullo kädessä.

– Aina kun menin ihmisten joukkoon, napsautin Paten päälle. Jossain kohtaa aloin miettiä, että en halua olla kokopäivätoiminen Pate.

Rockherätys oli kuin uskoontulo

Pate Mustajärvi muistelee olleensa noin 17-vuotias, kun ymmärsi elämänsä suunnan.

Hän kuvailee tunnetta uskoontulon kaltaiseksi herätykseksi. Siihen vaikuttivat skotlantilainen Sensational Alex Harvey Band ja Led Zeppelin.

– Kuultuani heidän musiikkiaan tiesin kristallinkirkkaasti, mitä tulen elämässäni tekemään.

Avaa kuvien katselu Artisti kuvattiin helsinkiläisessä Corona-baarissa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Popeda sai alkunsa Mustajärven kotitalon keittiössä Tampereen Ikurissa vuonna 1977.

Bändi oli alusta asti etenkin live-esiintyjä. Vuosien varrella keikkoja kertyi lähes 4000, ja albumeita julkaistiin 32.

Vauhti alkoi kiihtyä 1980-luvun puolella. Levyä Kaasua seurasi Harasoo ja Pohjantähden alla.

– Hommia paiskittiin ihan hullun lailla.

Minä selvisin, mutta aika moni kaveri ei. Pate Mustajärvi

Kirja valottaa bändin värikästä matkaa.

Mukana kulki myös Johnnie Walker. Viinan kanssa läträämistä seurasi peruuntuneita keikkoja, ”tai meni alta riman”, Mustajärvi myöntää.

– Kaikki mikä rokkikliseisiin liitetään, on tullut nähtyä ja tehtyä. Rankka ala. Minä selvisin, mutta aika moni kaveri ei selvinnyt.

Hurmos kestää tasan keikan ajan, tunnin tai puolitoista.

– Rokkitähden viitta on välillä raskas kantaa. Bändin kanssa rehaaminen on ihan helvetin kuluttavaa.

Muusikolle on muistutettu, että Rolling Stonesin Mick Jaggerkin jaksaa edelleen kiertuelämää.

– Niiden takahuone on varmaan vähän erilainen kuin Popedan. Sinne ei tuoda esiintýjille makkaraperunoita, Mustajärvi nauraa.

Suomalaisten ”humppamuttereiden” eli tanssilavojen takahuoneista on yhä romantiikka kaukana.

– Ne eivät ole muuttuneet sitten Olavi Virran aikojen. Takahuone on pieni ja vessoja on koko porukalle tasan yksi.

Saako sanoa, että olet liian vanha sellaiseen?

– Saa sanoa.

Dokumentissa Popeda: Toiseen elämään Mustajärvi ja kitaristi Costello Hautamäki pohtivat bändin vaiheita. Ohjelmassa on arkistovälähdyksiä yhtyeen eri vuosikymmeniltä.

Bändin jäsenet saivat kuulla Mustajärven lähtöpäätöksestä kaksi vuotta ennen h-hetkeä.

Vielä viime kesän hän kiersi Popedan kanssa esiintymässä neljän keikan viikkovauhtia. Se alkoi tuntua selkäkipuina ja uniongelmina. Vanha jalkavaivakin piinasi.

– Costello Hautamäen mielilause on, että rock’n’roll pidentää murrosikää. Minulla on sellainen tunne, että puberteettini on jo takana.

– Nyt katellaan eteenpäin toisella tyylillä.

Mustajärvi ahmii kirjoja ja uutisia

Mustajärvi nauttii ajatuksesta, että keväällä kalenteri on blanco, tyhjä merkinnöistä.

Viimeisen Popeda-keikan ja jalkaleikkauksen jälkeen on ollut aikaa makoilla sohvalla lukemassa kirjoja.

– Lukeminen on kuin omanlaisensa pyhä toimitus, joka edellyttää aikaa ja rauhaa.

Iida Turpeisen kirjoittama Elolliset oli ”aivan loistava”. Suuren vaikutuksen teki myös Antti Järven kirja Minne katosi Antti Järvi.

– Kirja on hieno esine. Kirjamessuilta kannoin kotiin kaksi kassillista kirjoja, vaikka ennakkoon päätin olla ostamatta mitään.

Avaa kuvien katselu – Uusia biisejä on purkitettu viime syksystä lähtien. Pelkää Patee -kiertue alkaa Ylivieskasta syyskuussa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Muusikko on myös uutisfiikki.

Hän kertoo muiston Ruisrockista vuodelta 1984, kun bändi ”pääsi” Ylen puoli yhdeksän uutisiin.

– Jumalauta, se jos mikä oli kova juttu. Koko Suomi, joiden kotona oli televisio, kerääntyi puoli yhdeksän uutisten aikaan näköradionsa ääreen.

Popedan viimeisinä vuosina, kun keikkailu tuntui jo puuduttavalta, hän huomasi esiintyessään miettivänsä, ehtiikö iltauutisiin mennessä kotiin.

Nykyisin päiväohjelmaan kuuluvat useat Ylen tv-uutiset.

– Vaimo ihmetteli, onko tuo ihan tervettä, että kaikki pitää katsoa. Mutta minun täytyy lukea myös Aamulehti ja viikonlopun Hesari ehdottomasti.

Keväällä käynnistyy traktori

Muusikko vannoo, että vielä ensi kesänä häntä ei nähdä keikkalavoilla.

– Keväällä aion ajaa traktorilla ja kaataa mökillä puita. Istutan perunoita, kasvatan punajuuria, retiisiä ja porkkanaa.

– Kesällä ajattelin kalastella ja tehdä asioita, jotka jäivät muutamaksi kymmeneksi vuodeksi väliin.

Entä mitä mieltä olet Popedan uudesta laulajasta, Olli Hermannista?

– Costello Hautamäki on löytänyt sielunveljen. Uskon, että siitä tulee hyvä bändi.