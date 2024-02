Konkurssiin mennyt Kymi Ring siirtyi unkarilaisjohtoon – uusissa omistajissa mukana HS:n mukaan pääministeri Viktor Orbánin lähipiiriä

Iitissä sijaitsevan konkurssiin menneen moottoriradan ostaa unkarilaisen TRP Hungaryn johtama sijoittajaryhmä, joka on perustanut Suomeen rataa hoitavan yhtiön.

Kymi Ring-moottoriradalla on uusi omistaja. Asia vahvistettiin medialle tänään keskiviikkona järjestetyssä infotilaisuudessa.

Kouvolan ja Lahden naapurikunnassa Iitissä sijaitsevan radan ostaa unkarilaisen TRP Hungaryn johtama sijoittajaryhmä, joka on perustanut Suomeen rataa hoitavan yhtiön Finland Motorsport Circuit Holding oy:n. Sijoittajaryhmässä ovat yksityinen sijoittaja Alex Rabb, Raorg TransLogin omistaja Balázs Kerék sekä Kouvolan läheltä kotoisin oleva, Saksassa useita yrityshautomoprojekteja johtajava Mika Wilska.

Yhtiön nimi muutetaan myöhemmin Kymiring Holdingiksi, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Kornel Őry. Őry on mukana esimerkiksi Kansainvälisen autourheiluliiton Fian rallikomissiossa.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan yhtiön puheenjohtaja on Tamas Őry, joka on Unkarin ulkoministerin Péter Szijjártón lanko. Szijjártó puolestaan kuuluu Fidesz-puolueeseen, jonka voimahahmo on pääministeri Victor Orbán.

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat myös unkarilainen Sándor Rabb sekä ainoana suomalaisena kouvolalainen Mika Wilska.

”Haluamme positiivisen tarinan”

Tieto Kymi Ringistä tuli radan alun perin suunnitelleelta englantilaisfirmalta. Firma kysyi Őryn kiinnostusta ulkomaiseen hankkeeseen ja kertoi Kymi Ringin talousvaikeuksista.

– Pakkasin repun, matkustin Helsinkiin ja aloin tutustua hankkeen taustoihin,

Kymiringin kanssa käytiin Őryn mukaan keskusteluja yhteistyöstä jo ennen konkurssia. Varsinainen ostotarjous radasta tehtiin vasta konkurssipesälle

Uusi yhtiö on Őryn mukaan sitoutunut rakentamaan radan keskeneräiset osat loppuun. Tällä hetkellä radalla on melkein valmis varikkorakennus.

– Olemme sitoutuneet viemään hankkeen uuteen aikaan. Haluamme kääntää Kymi Ringin negatiivisen historian positiiviseksi tarinaksi, Őry sanoo.

Avaa kuvien katselu Kymi Ringissä oli tarkoitus järjestää kansainvälisesti isoja moottoriurheilutapahtumia. Kuva keväältä 2021. Kuva: Antro Valo / Yle

Kymi Ring aiotaan jatkossa rahoittaa täysin yksityisesti. Yhtiö on jo alkanut etsiä etsiä yhteistyökumppaneita ja palveluntarjoajia.

Őry ei kommentoi tässä vaiheessa rakentamisen aikataulua tai mitä tapahtumia yhtiö aikoo järjestää. Tarkoitus on aloittaa pienillä yksityistilaisuuksilla, urheilutapahtumilla ja konserteilla.

– Isoista kansainvälisistä tapahtumista puhuminen on liian aikaista. Mutta tavoitteenamme on järjestää sellaisiakin tulevaisuudessa.

Kisat peruttiin useana vuotena peräkkäin

Vuonna 2019 valmistuneella moottoriradalla oli tarkoitus ajaa ratamoottoripyöräilyn MotoGP-osakilpailut. Kisat kuitenkin peruttiin koronan takia 2020 ja 2021.

Keväällä 2022 paljastui, että radan rakentamisessa oli puutteita. Dorna Sports perui kesälle 2022 suunnitellun kisan.

Kymi Ring hakeutui kesällä 2022 yrityssaneeraukseen, mutta se ei onnistunut. Päijät-Hämeen käräjäoikeus asetti Kymiring oy:n konkurssiin viime huhtikuussa.

Velkoja Kymiringille jäi yhteensä noin 22 miljoonaa euroa. Suurimmat velkojat ovat Ahlströn kiinteistöt oy, opetus- ja kulttuuriministeriö, Nordea Bank, Finnvera, Lahti Events ja Mobility Properties. Konkurssihakemuksen mukaan omaisuuden realisaatioarvo oli 6,2 miljoonaa euroa.

TRP Hungaryn kerrottiin ostaneen radan jo viime lokakuussa. Sen jälkeen konkurssipesän pesänhoitaja viestitti pitkään, että kauppoja ei ole tehty.

Päivitetty 15.2.2024 kello 11.22.

Korjattu 15.2.2024 kello 11.52 Kymi Ringin osti unkarilaisen yhtiön TRP-yhtiön johtama sijoittajaryhmä, ei vain TRP-yhtiö, kuten jutussa ensin luki.