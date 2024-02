Koiran hammashoito maksoi Susanna Vuoniemelle 1 200 euroa – pieneläinten julkisessa hoidossa suuria eroja alueittain

Lemmikkieläinten hoidon hinta vaihtelee suuresti sen mukaan, missä päin Suomea sattuu asumaan. Kunta saa itse päättää, mitä muuta hoitoa haluaa lemmikeille antaa kuin kiireellistä, jos yksityisiä klinkikoita on riittävästi seudulla. Video: Simo Pitkänen /

Pieneläinten julkinen terveydenhuolto vaihtelee alueittain erittäin paljon. Osa kunnaneläinlääkäreistä hoitaa myös lemmikkieläimet, joillakin paikkakunnilla on tarjolla ainoastaan yksityistä palvelua.

Susanna Vuoniemi muutti vuosi sitten Joensuusta Jyväskylään. Hän yllättyi, kun ei saanutkaan uudella asuinpaikkakunnalla koiransa hampaille hoitoa kunnaneläinlääkärin vastaanotolla.

– Järkytys oli suuri. Joensuussa yksi kaupungin kunnaneläinlääkäreistä hoiti pieneläinten kaikki vaivat. Sanomattakin on selvää, että koiran käyttäminen julkisella puolella on huomattavasti halvempaa kuin yksityisellä.

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä pieneläimille hoitoa ainoastaan kiireellisissä tapauksissa, jos yksityistä palvelua on riittävästi tarjolla.

Lemmikkieläinten hoito vaihtelee huomattavasti eri kaupunkien ja kuntien välillä.

Esimerkiksi Helsinki, Turku ja Kuopio ovat ulkoistaneet pieneläinten hoidon yksityisille, jolloin lemmikin omistaja maksaa aina yksityisen hinnan.

Toiset kunnat ovat päätyneet hoitamaan tuotantoeläinten lisäksi myös pieneläimet täysin. Näin on tehnyt esimerkiksi Joensuun lisäksi myös Oulu.

Mikkelissä hoidetaan paljon pieneläimiä myös kaupungin vastaanotolla. Kaikkia lemmikkipotilaita ei siellä voida kuitenkaan hoitaa.

Erikoishoitoa vaativat lemmikit ohjataan yksityisklinikoille

– Meillä on hyvät laitteet ja tilat sekä sitoutuneet kunnaneläinlääkärit. He tekevät myös perusleikkauksia ja esimerkiksi poistavat hammaskiveä resurssien mukaan. Vastaanotoilla on muun muassa röntgen, kertoo terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen Mikkelin kaupungilta.

Yllä muutamia esimerkkejä siitä, kuinka pieneläinten hoito järjestetään eri puolella Suomea. Tiedot on koottu eri lähteistä muun muassa kaupunkien verkkosivuilta.

Perushoidon ja laajan hoidon jakoperusteena on pidetty sitä, löytyykö kunnaneläinlääkäriltä röntgenlaitteistoa vai ei. Osa pieneläinten hoitoa tarjoavista paikkakunnista on ulkoistanut esimerkiksi virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen.

Iso lasku hampaista

Vuoniemi käytti 11-vuotiasta koiraansa yksityisellä vastaanotolla hampaanhoidossa.

Jyväskylän kunnaneläinlääkäri oli neuvonut häntä kääntymään yksityisen puoleen, koska hänellä ei ole käytössä hammasporaa eikä hammasröntgentä.

Kahden lääkärikäynnin yhteishinta nousi 1 200 euroon. Lemmikkivakuutus ei korvaa hampaiden hoitoa

– Siinä on kaksi nukutusta, hammaskiven poisto, verikoe ja viiden hampaan poisto, joista yksi jouduttiin leikkaamaan. Aivan liian kallista! Harkitsin jo, että lähdenkö ajamaan Joensuuhun, jossa olisin selvinnyt puolet halvemmalla.

Avaa kuvien katselu Jyväskylän yhteistoiminta-alueella toimii seitsemän kunnaneläinlääkäriä. Palokan toimipisteessä lääkärillä on käytössä avustaja, jonka vuoksi siellä onnistuu myös hyvin lemmikkien perushoito. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Jyväskylän ja kymmenen muun lähikunnan yhteistoiminta-alueella on päädytty järjestämään pieneläimille peruseläinlääkäripalvelut.

– Kaikilla eläinlääkäreillämme on perusvälineistö. Pystymme esimerkiksi poistamaan lemmikeiltä hammaskiveä, mutta ihan kaikkia välineistöä ei ole käytössä, kertoo ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi Jyväskylän kaupungilta.

Julkisia pieneläinpalveluja ei listattuna

Kunnaneläinlääkäreiden hinnat määritellään kunnallisessa eläinlääkäritaksassa. Maksut ovat usein edullisempia kuin yksityiset palvelut.

Eläinlääkintähuoltolakia ollaan uudistamassa.

Nykyinen laki on aiheuttanut maa- ja metsätalousministeriön mukaan tulkintaongelmia siinä, mitä palveluja ja missä laajuudessa kunta voi tuottaa kilpailutilanteessa yhtiöittämättä.

Kilpailulainsäädäntö kieltää julkisten palveluiden verovaroin kilpailemisen yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Jos kunta haluaa tarjota pieneläimille enemmän palveluja kuin uudessa eläinlääkintähuoltolaissa määrätään, on niiden hintoja nostettava kilpailutilanne huomioiden.

– Uudessa laissa on täsmennetty, mitä palveluja kuntien on järjestettävä. Lakiesitys on tarkoitus viedä eduskunnalle tämän vuoden aikana, jos hallitus sen hyväksyy, kertoo neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin maa- ja metsätalousministeriöstä sähköpostitse.

Avaa kuvien katselu Kunnaneläinlääkäri Hanna Urtti Jyväskylästä kertoo, että he joutuvat harvoin siirtämään esimerkiksi lemmikkien rokotuksia tai muita kiirettömiä aikoja sen takia, että tulee kiireellinen tuotantoeläimen tapaus hoidettavaksi. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Eläinlääkintähuoltolain noudattamista ohjaavat ja valvovat aluehallintovirastot sekä Ruokavirasto. Miltään taholta ei löydy listausta siitä, mitä pieneläinten palveluja kunnat tarjoavat.

Jutun teon yhteydessä selvisi, että Turun virka-aikana hoidettavien kiireellisten pieneläintapausten hoito on hyvin epäselvä. Kaupungin mielestä heillä on siitä sopimus kahden yksityisen eläinklinikan kanssa, mutta klinikoiden mielestä heillä ei ole mitään sopimusta. Kyseisistä klinikoista ei myöskään löydy mainintaa Turun kaupungin nettisivuilla.

Vuoniemeä pieneläinten julkisen hoidon leväperäisyys kismittää. Hän toivoisi yhteiskunnalta enemmän tukea lemmikkien pitoon.

– Miten köyhät, työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset pystyvät hoidattamaan sairaan eläimensä? Lemmikeistä on hyötyä. Koirat ja muut pieneläimet liikuttavat ihmisiä säännöllisesti. Niistä on myös paljon apua yksinäisyyteen ja mielenterveyteen.

