Huijarit vetivät välistä sairaanhoitajien opintomaksut – yllättäen tarina sai onnellisen lopun

Brendan Chepwogen on kotiutunut Luumäelle hyvin. Kylmä ei haittaa, kun päällä on oikeanlaiset vaatteet.

Suomessa koulutettujen kenialaisten lähihoitajien monipolvinen tarina on päättymässä Etelä-Karjalassa onnellisesti. Saimaan ammattiopistossa opiskelleet 15 kenialaista opiskelijaa ovat valmistuneet ja saaneet töitä.

Yksi heistä on Brenda Chepwogen.

– Tiesin, että Suomi on maailman onnellisin maa. Tottakai halusin tulla tänne, kertoo 28-vuotias Chepwogen.

Suomeen pääseminen ei ollut kenialaisopiskelijoille ilmaista. Kukin heistä oli maksanut vaihtoa järjestäneelle Kenian Nandin maakunnalle erinäisiä summia. Esimerkiksi Chepwogenin vanhemmat maksoivat tyttärensä puolesta 14 000 euroa.

Kenialaiset saapuivat Lappeenrantaan tammikuussa 2022. Käytännön koulutuksen lisäksi heillä oli kieliopintoja sekä sopeutumista Suomen talveen.

Maaliskuussa tuli eteen todellinen ongelma. Selvisi, ettei toista maksuerää Keniasta kuulunutkaan.

– Olimme shokissa. Kukaan ei tiennyt mitä tapahtuisi, Chepwogen muistelee.

Kun ammattiopisto ei saanut oppilasmaksuja Keniasta, oli uhkana, että opiskelijat joutuisivat palaamaan kesken opintojen Keniaan.

Oppisopimuskoulutus pelasti tilanteen

Ratkaisu kuitenkin löytyi yllättävän nopeasti.

Koulutuksen Keniaan oli myynyt Etelä-Karjalan kuntien omistaman koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Edusampo Oy. Sen toimitusjohtaja Terhi Toikkanen antaa kiitokset Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle Ekhvalle sekä alueen kunnille.

Toikkanen kertoo, että hyvinvointialueen toimipisteissä oli havaittu, miten hyviä kenialaiset ovat työntekijöinä.

– Parissa päivässä saatiin keikautettua opinnot oppisopimukseen niihin paikkoihin, joissa opiskelijat olivat jo työskennelleet. Kunnista tultiin heti apuun ja järjestettiin asuntoja, Toikkanen kertoo.

Brenda Chepwogen syntyi vuonna 1995 Kenian Kerichoon. Yli 750 000 asukkaan piirikunta on Kenian keskeisimpiä teen tuotantoalueita. Brendasta tuli kuitenkin sairaanhoitaja. Kuva: Brenda Chepwogenin kotialbumi.

Opiskelijat työllistyivät koulutuspaikkoihinsa Lemille, Savitaipaleelle, Rautjärvelle ja Luumäelle, jossa Brenda Chepwogen työskentelee nyt hoivakoti Vallikodissa.

– Aina tämä Brenda hymyilee. Tosi mukavaa, kun hän on täällä ja tulee joka aamu herättämään, iloitsee Vallikodin asukas Aino Pukki.

Vuoden kieliopintojen jälkeen Brenda pystyy jo käymään keskusteluja suomeksi. Puhekieleen on tarttunut jo eteläkarjalainen ”mie”.

– Asukkaat sanoivat, etteivät ole koskaan koskettaneet mustaa ihoa. Sitten kun he koskettivat minua, he huomasivat, että iho on ihan samanlainen, Chepwogen nauraa.

Vallikodissa asukkaat tuntevat Brenda Chepwogen Brendana. 92-vuotias Aino Pukki innostuu usein mukaan laulamaan ja jopa tanssimaan. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Haaveena työ ja oma perhe

Ammatillisten oppilaitosten koulutusvienti on Suomessa ollut mahdollista vuodesta 2022 alkaen. Saimaan ammattiopiston omistama Edusampo Oy solmi heti sopimuksen Kenian Nandin maakuntaan, joka toimi välittäjänä.

Kun sovittuja rahoja ei maaliskuussa kuulunutkaan, Edusampo alkoi selvittää asianajajan kanssa, miten puuttuva 100 000 euron maksuerä voitaisiin saada Keniasta.

Huijatuiksi olivat tulleet myös Tampereen ammattikorkeakoulu ja ammattikoulutuskeskus sekä Laurean ammattikorkeakoulu.

– Kyllä se on vain ollutta ja mennyttä. Ne olivat oppirahoja, miettii Toikkanen.

Vallikodin asukkaista moni ei ole koskaan koskettanut mustaa ihmistä. Brenda Chepwogen nauraa kun koskettamisen jälkeen huomataan, että iho onkin ihan samanlainen. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Saimaan ammattiopistossa koulutusvienti Afrikkaan ja Aasiaan jatkuu. Enää ei toisteta samaa virhettä kuin aiemmin, sillä nyt koulutuksen tilaajan on maksettava rahat ennakkona.

Tällä hetkellä koulutusviennin kautta opiskelee 180 opiskelijaa Aasiasta ja Afrikasta. Ensimmäisestä kenialaisten ryhmästä suurin osa jäi asumaan Etelä-Karjalaan, mikä on Toikkasen mukaan alueen elinvoimaisuuden kannalta hyvin tärkeää.

Brenda Chepwogenille Suomi on edelleen unelmien täyttymys.

– Olen sinkkunainen. Sanotaanko se, että naimaton? Haaveenani on tehdä töitä ja saada oma perhe.