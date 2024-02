Insinööriopiskelija tuomittiin sarjatuhopoltoista 5,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen: pitää maksaa yli puoli miljoonaa korvauksia

Pirkanmaan käräjäoikeus on perjantaina antanut tuomion Tampereen seudulla piinanneista tuhopoltoista. Robert Emil Strömsholm tuomittiin 5 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen.

Strömsholm tuomittiin törkeästä tuhotyöstä ja 19 törkeästä vahingonteosta, vahingonteosta tai tuhotyöstä. Lisäksi oikeus tuomitsi hänet maksamaan yli 550 000 euron korvaukset tulipaloista asianomistajille viivästyskorkoineen. Strömsholmin pitää maksaa paitsi tulipalossa tuhoutuneiden rakennusten arvot, myös niiden purusta ja siivouksesta tulleet kulut ja asianomistajien oikeudenkäyntikulut.

Pirkanmaan käräjäoikeus on jo määrännyt miehen arviolta 200 000 euron omaisuuden vakuustakavarikkoon.

Miehellä on oikeuskäsittelyn mukaan omistusasunto, mutta hän asui vuokralla. Opiskelija kävi ainakin välillä töissä. Vakuustakavarikko on voimassa, kunnes vahingonkorvaukset on maksettu.

Strömsholm passitettiin vankilaan rangaistusta suorittamaan.

Syyttäjä vaati 25-vuotiaalle tamperelaiselle opiskelijalle kuuden vuoden vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja 20 muusta rikoksesta. Yksi törkeistä vahingonteoista hylättiin syytteenä.

Suuret vahingot

Yhdessä palossa piti evakuoida parikymmentä ihmistä. Lisäksi tulipalot olivat vaarassa levitä läheisiin kiinteistöihin.

Opiskelija otettiin kiinni viime syyskuussa ja hän on ollut sen jälkeen vangittuna.

Tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen.

Mies kiisti koko ajan

Strömsholmin liittymä paikantui useiden palopaikkojen läheiseen tukiasemaan oletettuna syttymisaikana tai välittömästi ennen tai sen jälkeen. Palopaikat sijaitsivat esimerkiksi Kangasalla, Tampereella, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Ikaalisissa.

Strömsholm osti ennen tulipaloa pieniä määriä bensaa. Hänen kännykästään löytyi tietoa tulipaloista, kuvia ja jopa muistio tulipalojen hyödyistä.

Opiskelija kiisti oikeudessa ja tutkinnan aikana koko ajan syyllisyyteensä. Hän antoi useita selityksiä liikkumiseen palopaikkojen lähellä tai outoihin bensaostoihin.

Hän vetosi siihen, että oli tekemässä tori.fi-kauppoja, lenkeillä tai ajeluilla öisin. Tori.fi-kauppojen yhteydestä tulipalopaikoilla olemiseen ei löytynyt näyttöä.

Bensaostoilla hän kertoi puhdistaneensa autonvanteita tai käyttäneensä välillä 95-oktaanista bensaa moottoripyörään, vaikka todistajan mukaan hän tankkasi moottoripyöräänsä 98-oktaanista.

Asiasta pian lisää.