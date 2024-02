Lapsen henkirikoksesta epäillyt vapautettiin odottamaan tuomiota – rikosoikeuden emeritusprofessori: ”Tahallisuuden näyttäminen ei ole helppoa”

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi eilen välipäätöksen asiassa, jossa käsiteltiin viime kesäkuussa Joensuussa tapahtunutta neljävuotiaan lapsen kuolemaa. Päätöksen mukaan lapsen kuolemasta syytettyjä äitiä ja isäpuolta ei voida todennäköisin syin epäillä teosta, josta alin mahdollinen tuomio on ainakin kaksi vuotta.

Käräjäoikeus vapautti syytetyt tutkintavankeudesta odottamaan tuomiota, joka annetaan maaliskuussa.

Rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan käräjäoikeus on perustellut selkeästi, miksi vanhemmat vapautettiin odottamaan tuomiota.

– Käräjätuomari on korostanut, että ratkaisu on annettu vain vangitsemisasiaan. Mistä lopulta tuomitaan, on taas toinen kysymys.

Ei edellytyksiä arvioida tahallista henkirikosta

Tolvasen mukaan käräjäoikeuden välipäätös tarkoittaa sitä, ettei ole edellytyksiä arvioida, että kyseessä on tahallinen henkirikos.

– Vanhempien ei siis enää epäillä syyllistyneen murhaan tai tappoon, Tolvanen sanoo.

Tolvasen mukaan vangitsemisen jatkaminen edellyttäisi riskiä, että syytetyt lähtisivät pakoon tuomiota odottaessaan. Toinen syy vangitsemisen jatkamiseen olisi riski, että syytetyt tulisivat sotkemaan todisteita.

– Pääkäsittely on pidetty, joten todisteita ei voi enää sotkea.

Kolmas peruste pitää syytetyt vangittuna, olisi epäily siitä, että tekijät jatkavat rikollista toimintaansa vapaudessa.

Pitkät rangaistukset

Syyttäjä vaatii ensisijaisesti rangaistusta isäpuolelle murhasta ja äidille taposta. Toissijaisesti syytetyille vaaditaan rangaistuksia törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä.

– Tahallisuuden näyttäminen ei ole helppoa. Lain mukaan täytyy pitää varsin todennäköisenä, että rikosvastuun edellytykset ovat olemassa. Sen näyttäminen on syyttäjälle joskus työlästä myöskin henkirikoksissa, Tolvanen sanoo.

Tolvanen korostaa, että vaihtoehtoistenkin syytteiden kohdalla on kyse erittäin vakavista rikosnimikkeestä.

– Törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kuolemantuottamuksen kombinaation kohdalla enimmäisrangaistus on 13 vuotta vankeutta.