HS: Opetushallitus tekee tarkastuksen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän – syynä ulkomaiset opiskelijat

JEDUn epäillään kouluttaneen ihmisiä, joilta on puuttunut kokonaan suomen taito, vaikka oppilaitoksella on lupa vain suomenkielisiin koulutuksiin. Kuvituskuva.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän JEDU:n epäillään hyväksyneen oppilaikseen ulkomaisia opiskelijoita, joilla ei ole suomen kielen taitoa. JEDU:lla on lupa vain suomenkieliseen opetukseen.

Helsingin Sanomien mukaan opetushallitus tarkastaa nyt opetusministeriön toimeksiannosta koulutuskuntayhtymän toimia. JEDU:un tehtävä tarkastus ei lehden mukaan ole rutiininomainen, vaan tapahtuu poikkeuksellisesti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä ja toimeksiannosta.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on kouluttanut takavuosina muun muassa itäeurooppalaisia opiskelijoita paikallisten yritysten työntekijöiksi, koska yrittäjien ja oppilaitoksen mukaan suomalaisia ei tehtäviin ole löytynyt.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymällä on ollut parin vuoden mittainen ulkomaiselle opiskelijoille suunnattu hanke, jossa on kehitetty ulkomaalaistaustaisille polkua Oulun eteläiselle alueelle. Tarkoituksena on helpottaa maahanmuuttajien tuloa alueelle.

Koulutuskeskus JEDU:n lisäksi mukana ovat olleet Haapaveden kaupunki ja Haapaveden Opisto.

Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle – ULPO -hanke on päättynyt viime kesänä.