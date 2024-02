Miksi koira kakkaa itämaiselle matolle? Sitä ihmetellään nyt Kuopion taidemuseossa

Kuopion taidemuseossa on esillä suurta suosiota saanut Überhund-näyttely. Esillä on runsaat sata teosta, joista vanhimmat ovat mayakulttuurin ajalta.

Irlanninterrieri Rauha, 11, tuijottaa näyttelytilan valkoisessa seinässä olevaa pronssista koiran kuonoa. Kun Rauha liikahtaa, liiketunnistin laittaa pronssisen kirsun kääntyilemään puolelta toiselle.

Koiran ja ihmisen pitkä ja ainutlaatuinen suhde on esillä Kuopion taidemuseon Überhund-näyttelyssä. Ympäri maata kiertänyt näyttely on houkutellut suuria kävijämääriä, ja samaa odotetaan nyt Kuopiossa.

Näyttely osoittaa, miten aiemmin hieman sivummalla olleesta perheenjäsenestä on saattanut tulla jopa kaiken keskipiste.

Rauha-koira tapasi näyttelyssä Liisa Hietasen virkkaaman koiran, joka on osa Raija-nimistä teosta. Taidemuseoon pääsevät normaalisti ainoastaan opaskoirat.

Rauhan omistajan, Kuopion taidemuseon johtajan Anna Vilkunan mukaan koiralle on saatettu antaa rooli, jossa se voi olla jopa ”vähän enemmän” kuin ihminen.

– Koirasta on voinut tulla hän ja ihmisestä se.

Kuopion taidemuseon johtaja Anna Vilkuna tarjoilee videolla taidekierroksen Überhund-näyttelyyn. Video: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Miksi koiran pitää kakata juuri itämaiselle matolle?

Koiran inhimillistäminen on saanut osan näyttelyn taiteilijoista tarttumaan kameraan ja siveltimeen.

Silja Puranen on esimerkiksi työssään Opetettu koira pukenut koiralle kaulurin ja laittanut sille päähineen, josta lähtee iso strutsinsulka. Kuva kakkaavasta koirasta on sen jälkeen asetettu itämaiselle matolle, eli juuri siihen paikkaan, johon ei missään tapauksessa saa kakata.

Miksi koiran pitää kakata juuri sille itämaiselle matolle? Tätä teemaa käsittelee Silja Puranen teoksessaan Opetettu koira.

Elina Ruohonen on puolestaan asettanut Vallankahvat-teoksessaan vaatteisiin puetun koiran valtaistuimelle, jolloin se on myös symbolisesti ottanut ihmisen paikan.

Näyttelyssä on myös Stiina Saariston hätkähdyttävä teos Tyttö ja koira. Teoksen hahmoilta puuttuvat toiselta puolelta kehoa iho ja kudokset, jolloin näkyvissä ovat pelkät luut.

Vilkunan mukaan teos kertoo sekä koirasta että ihmisestä, joista molemmista saadaan rapsuttamalla esille asioita pintaa syvemmältä. Tämä pätee hänen mielestään erityisesti koiraan, joka on eläin.

– Koiraa ajatellaan usein nimenomaan perheenjäsenenä eikä muisteta, että koiralla on vietit. Koira toimii kuin koira, emmekä me tiedä kaikkea, mitä koira ajattelee.

Kuopion taidemuseon johtajan Anna Vilkunan mielestä koira on voinut saada perheenjäsenenä roolin, jossa se on jopa vähän enemmän kuin ihminen.

Esillä myös perheenjäsenen kuolema

Näyttelyn teokset ottavat kantaa myös ei-vapaaehtoiseen lapsettomuuteen ja siihen, miten koira on sidoksissa omistajaansa.

Viimeksi mainittu ajatus saa konkretiaa Anni Kinnusen teoksessa All the Unloved Ones, jossa koiran kaulapannasta on tehty osa hirttoköyttä.

Überhund-näyttelyssä on runsaat sata teosta, joista neljäsosa on Kuopion taidemuseon kokoelmista.

Näyttely näyttää myös koiranomistajan vaikeimman hetken, oman lemmikin ja perheenjäsenen kuoleman.

Esillä on koskettavia kuvia koiran eutanasiasta ja koirasta, jonka hahmo on valettu pronssiin. Anne Koskisen veistämän patsaan sisään on kätketty Nasu-koiran tuhkat.

Anne Koskinen on ikuistanut kuolleen koiransa pronssiin.

Anna Vilkuna myöntää, että kuoleman tuominen näyttelyyn voi olla pysäyttävää.

– Tämä on aihe, jonka koiranomistaja ikävä kyllä kohtaa jossakin vaiheessa. Taiteen voima on siinä, että se pystyy käsittelemään myös näitä asioita.