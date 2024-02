Sähkö riitti hyvin lakoista huolimatta – lauha sää ja suljetut teollisuuslaitokset pelastivat sähkölaskulta

Sähköliiton ydinvoimaloihin kohdistuvat lakot säikäyttivät etukäteen. Tällä viikolla sähkön hinta on kuitenkin jopa laskenut. Sähköä on siis riittänyt hyvin.

Poliitiiset lakot ovat jääneet näkymättömiksi tavalliselle sähkönkäyttäjälle. Sähköä on riittänyt lähes normaaliin tapaan ja hinta pysyttelee kohtuullisena sähköpörssissä.

Sähköliiton jäseniä on mennyt ennen kuulumattomaan lakkoon ydinvoimaloissa Olkiluodossa sekä Loviisassa. Laitokset ovat kuitenkin tuottaneet sähköä normaaliin tapaan.

Lakko kohdistui Loviisan ydinvoimalaan eilen keskiviikkona ja Olkiluotoon tänään torstaina 15. helmikuuta.

Valvomopäälliikkö Arto Pahkin kantaverkkoyhtiöstä Fingridistä kertoo, että sähkön kulutus ja tuotanto ovat pysyneet tasapainossa.

– Lakot näkyvät siten, että muutama laitos on pois käytöstä ja sen vaikutus tuotantoon on pyöreästi 800 megawattia.

Osa helsinkiläisen Helenin, Kuopion energian ja Sähköliiton ja vaasalaisen Ahlholmens kraftin sähköntuotannosta ei toimi tällä hetkellä. Tuotanto on pysähtynyt, koska Sähköliiton lisäksi JHL, Pro ja Suomen konepäällystöliitto ovat kaikki kohdistaneet lakkonsa laitoksiin.

Samaan aikaan sähkönkulutus on pienentynyt normaalista ja varsinkin kylmistä pakkasviikoista.

Maahan tulee sähköä Ruotsista

Sää on lauhtunut lakkopäivinä tuntuvasti ja samalla sähkön tarve on vähentynyt: usea teollisuuslaitos on joutunut sulkemaan tuotantolinjojaan muiden lakkojen takia. Näin myös sähköntarve on normaalia pienempi.

– Vaikka pakkanen olisi tämän hetkistä kireämpi, tilanne olisi silti hyvin hallussa, Arto Pahkin Fingridiltä vakuuttaa.

Suomeen on tuotu sähköä huomattava määrä eli lähes yhden Olkiluoto 3:n ydinvoimalan tuotannon verran tänään torstaina. Toisaalta myös tuulivoimalat ovat tehneet sähköä runsaasti alkuviikosta.

Huomenna perjantaina Sähköliiton lakko kohdistuu vesivoimaloihin. Jos niissä sattuu jokin häiriö, lakkolaiset eivät välttämättä korjaa sitä ennen lakon päättymistä lauantaina.

Sähkön pörssihinta halpeni täksi viikoksi viime viikon hintaan verrattuna. Viime viikolla sähkö maksoi jopa 15 senttiä kilowattitunnilta. Tällä viikolla hinta on vaihdellut 7,4 sentistä huomisen 3,2 senttiin kilowattitunnilta.