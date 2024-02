Hiihtokouluihin hakeutuu nyt niin paljon aikuisia, että seurat palkkaavat lisää opettajia

Vanhat kunnon hikilankut ovat vaihtuneet moderneihin karvapohjasuksiin, ja moni koulun liikuntatunnilla aiemmin suksien kanssa hikoillut löytää itsensä jälleen hiihtoladulta.

Ladut alkoivat täyttyä koronavuosina. Samaan aikaan hiihtovälineiden tuotekehitys on ollut nopeaa ja huollosta on tullut vaivatonta karvapohjasuksien myötä. Hiihtokausikin on pidentynyt ensilumenlatujen ansiosta.

Monen tekijän summana aikuisten hiihtokoulujen suosio on kasvanut viime vuosina.

Seurat ja yhdistykset pyrkivät vastaamaan kysyntään.

– Ilmiö näkyy erityisesti Etelä-Suomessa ja on yhteydessä ulkoilulajien suosion kasvuun koronavuosina. Hiihto-opettajia on koulutettu ja palkattu lisää, kertoo Suomen Ladun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Panu Könönen.

Sasa Sabbah lähti hiihtovalmennukseen ystävänsä innoittamana. Porukan kanssa treenaaminen on hänelle mieleen. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Etenkin keski-ikäiset ovat viime vuosina innokkaasti rynnineet laduille murtsikat jalassa. Hiihtoliitossakin on huomattu, että aikuisten hiihtokouluille on kysyntää.

– Emme kerää seuroista tilastoa, mutta isoilla paikkakunnilla lähes jokainen seura järjestää ainakin yhden aikuisten hiihtokoulun talven aikana, sanoo Sandra Sirén, joka vastaa seuratoiminnan kehittämisestä Hiihtoliitossa.

Kaikki tehot irti hyvistä suksista

Markkinoilla on myös uusia yksityisiä palveluntarjoajia. Lari Lehtonen vaihtoi kilpaladut liikunta- ja valmennuspalveluihin. Nyt hän opettaa työkseen aikuishiihtäjiä.

Lehtosen yritys järjestää treenejä monen tasoisille hiihtäjille ryhmissä ja yksityisesti.

Jopa moni kokenut suksija hakee hiihtokoulusta uusia vinkkejä hiihtämiseen. Jos välineistä on maksanut useamman satasen, niistä ja hiihtämisestä halutaan tietysti saada irti kaikki tehot ja välineiden tarjoama ilo.

– Haetaan parempaa tekniikkaa, ja samalla kunto paranee. Ryhmässä hiihdon hienouksien opettelu koetaan palkitsevaksi, kertoo Lehtonen syistä hakeutua valmentajan oppiin.

Pasi Virtanen hiihtää paljon, pari tuhatta kilometriä talvisin. Hän hakee uutta rytmiä ja virikkeitä ladulle. – Nuorempana olin kilpailuhenkinen, nyt hiihdän pitkiä lenkkejä ja nautiskelen luonnosta varsinkin keväällä. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Hiihtoon on hyvä yhdistää myös lajia tukevaa voimaharjoittelua.

– Se on tärkeää, jotta oikea hiihtoasento säilyy ladulla ja kroppa on jämäkkä, valmentaja valistaa.

Ensilumenladuilla saatetaan hiihtää vielä vappuna

Esimerkiksi Lahdessa on toimiva latuverkosto, ja ensilumenlatu on jatkanut hiihtokautta syksystä pitkälle kevääseen.

– Olemme kahtena vuonna peräkkäin pitäneet vappuhiihdot. Pohja näyttää niin tukevalta, että samoin tehdään varmasti tänäkin vuonna, toteaa Lari Lehtonen Finlandia-hiihtoon tähtäävän porukan hiihtotreeneissä Lahden ensilumenladulla.