Alexander Stubb astuu tulevana presidenttinä ensimmäistä kertaa kansainväliselle näyttämölle Münchenissä tänään

MÜNCHEN Saksan Münchenissä vuosittain järjestettävä korkean tason turvallisuuskonferenssi alkaa tänään perjantaina. Ilmassa on pelkoja sodan leviämisestä Euroopassa. Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump taas on uhkaillut, että hän jättäisi Nato-maat oman onnensa nojaan hyökkäyksen uhatessa, jos tulee uudelleen valituksi.

Viikonvaihteen konferenssiin osallistuu myös Suomen tuleva presidentti Alexander Stubb, tosin vielä Firenzen professorin ominaisuudessa.

Suoraan Brysselistä Naton ulkoministerikokouksesta Müncheniin matkustaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok).

Puhujavieraaksi on kutsuttu myös sosialidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja entinen Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen. Hän puhuu pohjoisen Euroopan turvallisuudesta.

Ukraina jälleen pääaiheita

Münchenin turvallisuuskonferenssi on järjestetty vuodesta 1963. Sitä pidetään maailmanpolitiikan tärkeimpänä turvallisuuskokouksena, jossa ystävät ja viholliset kohtaavat luottamuksellisesti virallisen politiikan ”takahuoneissa”.

Viime vuosina turvallisuuskonferenssi on järjestetty jännittyneissä tunnelmissa Venäjän aloittaman Ukrainan sodan vuoksi.

Myös tällä kertaa kokouksen pääaiheita on Ukrainan tukeminen. Yhdysvallat nimittäin uhkaa vetää siltä apunsa. Donald Trump on painostanut republikaaneja kieltäytymään minkäänlaisen kompromissin tekemisestä Ukraina-tuesta Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan aikana.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris saapui Müncheniin torstaina iltapäivällä. Hänet otti punaisella matolla vastaan Baijerin pääministeri Markus Söder. Kuva: EPA-EFE

Eurooppalainen ydinase?

Samaan aikaan presidenttiehdokas Trump uhkailee Nato-kumppaneita. Siksi Münchenissä yksi tärkeimpiä aiheita onkin Euroopan vastuu omasta turvallisuudestaan.

Ydinasesuoja on noussut puheenaiheeksi aivan viime päivinä. Saksassa voimistuvat jopa pohdinnat eurooppalaisen atomipommin hankkimisen mahdollisuudesta.

– Se kertoo, miten jännitteinen tilanne on ja miten vakavana Venäjän uhkaa nyt pidetään, Tytti Tuppurainen sanoi kokouksen alla Ylen haastattelussa.

Münchenissä tehdään tasetta siitä, onko Euroopan turvallisuus tänään paremmalla vai heikommalla tolalla kuin vuosi sitten pidetyssä vastaavassa tapaamisessa.

– Varmaan keskustellaan paljon siitä, mikä on Yhdysvaltojen kyky turvata pitkäjänteinen tuki Ukrainalle. Se on keskeinen kysymys, että polkeeko turvallisuustilanne paikoillaan vai onko peräti heikentynyt, Tuppurainen arvioi.

Päivänpolttava aihe on myös se, että amerikkalaisen median mukaan Venäjä havittelee ydinpommia, joka voitaisiin suunnata avaruussatelliitteihin. Sellainen voisi tuhota sekä siviili- että sotilasviestintää.

Alla oleva grafiikka näyttää, kuinka ydinaseet nyt maailmassa jakautuvat.

Ukrainalle turvatakuita

Müncheniin saapuu viikonlopuksi yhteensä noin 50 valtion ja hallituksen johtajaa saksalaisen median mukaan. Heidän lisäkseen Baijeriin matkustaa sata ministeriä avustajineen.

Kaupunki on turvallisuustoimien vuoksi hälytystilassa sunnuntai-iltaan asti. Yli 5 000 poliisia vartioi tapahtumaa.

Lauantaina tapaamispaikalle saapuu Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi. Hän tapaa ainakin Yhdysvaltain varapresidentin Kamala Harrisin.

Ennen Müncheniin saapumista Zelenskyi käy Berliinissä sekä Pariisissa. Ranskassa hän allekirjoittaa Ukrainan ja Ranskan välisen uuden turvallisuussopimuksen presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

Myös Berliinissä solmitaan jonkinlaiset turvallisuustakuut. Viime heinäkuussa Vilnan Nato-huippukokouksessa sovittiin, että Natoon kuulumaton Ukraina neuvottelee kahdenväliset turvasopimukset Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin, Italian, Britannian, Ranskan ja Saksan välillä. Lontoon-sopimus on jo, nyt seuraavat Pariisin- ja Berliinin-sopimukset.

Avaa kuvien katselu Tytti Tuppurainen pitää puheen ja hänellä on korkean tason kahdenkeskisiä tapaamisia Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Ne ovat salaisia. Kuva: EPA-EFE

Mitä Kiina haluaa arktisella alueella?

Myös Kiinan ulkoministeri on paikalla Münchenissä. Suomalaisia kiinnostaa, mihin Kiina pyrkii arktisella alueella.

– On tärkeää pohtia, mihin Nato tähtää pohjoisessa Euroopassa. Nyt kun Venäjä on ilmoittanut vetäytyvänsä Arktisesta neuvostosta, niin on hyvä miettiä tarkemmin suurvaltapolitiikkaa arktisilla alueilla, Tuppurainen sanoo.

Stubbin tapaamisista ei vielä torstai-iltana ollut tietoa.

Häkkäsellä on Münchenissä useita kahdenvälisiä tapaamisia kollegoidensa kanssa. Lisäksi hän osallistuu muun muassa Saksan puolustusministerin Boris Pistoriuksen ja Yhdysvaltain entisen puolustusministerin, kenraali Jim Mattisin isännöimiin tilaisuuksiin.