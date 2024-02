Tampere löysi ostajan keskustan historialliselle rakennukselle

Vuonna 1847 valmistuneessa konttorirakennuksessa on kolme kerrosta ja se sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa. Arkistokuva.

Tampereen kaupunki myy Frenckellin aukiolla sijaitsevan konttorirakennuksen Aare Invest -yhtiölle. Rakennuksen kauppahinta on 325 000 euroa. Samalla yhtiö vuokraa konttorin tontin 40 vuodeksi.

Kaupunki sai määräaikaan mennessä kirjallisen tarjouksen vain tamperelaiselta sijoitusyhtiö Aare Investiltä.

Myynnissä ollut konttori on merkittävän kunnostuksen tarpeessa, ja ostajayhtiö on kertonut aloittavansa rakennuksen perusparannuksen. Käytöstä poistetussa konttorissa on todettu sisäilmaongelmia.

Aare Invest aikoo kunnostaa toimitilaa yritystoiminnalle sekä mahdollisesti ravintola- tai kahvilatiloille.

Avaa kuvien katselu Rakennus on ollut tyhjillään lähes kolme vuotta. Arkistokuva. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Rakennuksen korjaus- ja muutostyöt ovat tavallista kalliimpia, koska rakennuksen kaupunkikuvalle merkittävä luonne tulee säilyttää.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti rakennuksen kaupasta ja tontin vuokrauksesta torstain kokouksessaan.

Frenckellin konttoria ei saa purkaa. Vuonna 1847 valmistunut kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on suojeltu asemakaavalla. Rakennus on nimensä mukaan toiminut paperitehtaan konttorina.

Omistaa myös paperitehtaan rakennuksen

Aare Invest on aiemmin ostanut konttorin läheisyydessä olevan Frenckellin paperitehtaan rakennuksen. Kauppa piti tehdä kahdesti, sillä se kaatui ensin oikeuden mukaan muotovirheeseen.

Tampereen kaupunki on vuokralaisena rakennuksessa kesään 2026 asti. Sen jälkeen tehdasrakennukseen on suunniteltu kulttuuri- ja majoitustoimintaa.