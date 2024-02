Hevosurheilun keskusjärjestön toimitusjohtaja sai tiedon hevosten kaltoinkohtelusta Ypäjän hevosopistolla – ei tehnyt asialle mitään

Yle kertoi tiistaina, että opiston henkilökunta on kohdellut hevosia väkivaltaisesti. Tiedot pohjautuvat eläinsuojeluilmoituksiin ja opiskelijoiden kertomuksiin.

Opisto on puoliksi julkisomisteinen. Hevosurheilun keskusjärjestö, Suomen Hippos, omistaa opistosta neljäsosan. Omistajat sanovat Ylelle, että he eivät ole kuulleet kyseisistä tapauksista aiemmin.

Ylen lähteen mukaan hevosalan keskusjärjestölle Suomen Hippokselle on kuitenkin tehty ilmoitus hevosten pahoinpitelystä Ypäjän hevosopistolla.

Alansa ykkönen Ypäjän hevosopisto on monen hevosalalla toimivan henkilön mielestä alan paras ammattikoulutus. Ypäjä tunnetaan myös ulkomailla. Ypäjällä voi opiskella muun muassa ravivalmennusta, ratsastuksen ohjausta ja hevoshierontaa. Noin 200 uutta opiskelijaa aloittaa opistolla joka syksy. Opisto on puoliksi julkisomisteinen. Suomen valtio omistaa opistosta neljäsosan ja kunnat Jokioinen, Ypäjä ja Forssa omistavat myös yhteensä neljäsosan. Sen lisäksi sekä Suomen Hippos, että Suomen Ratsastajainliitto omistavat kumpikin opistosta neljäsosan. Avaa kuvien katselu Ypäjän hevosopisto on puoliksi julkisomisteinen. Kuva: Grafik: Maija Hurme, bild: Dan Gustafsson / Yle Avaa

Ilmoitus liittyy yhteen tiettyyn opistolla työskentelevään hevoshoitajaan. Hän on opiskelijoiden kertomusten mukaan lyönyt hevosia. Hän on myös opettanut oppilaille hevostenkäsittelyä, ja hänen oppitunnin aikana on kuollut varsa.

Yksi Ylen lähteistä kertoo tavanneensa Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpään henkilökohtaisesti, ja kertoneensa tälle kyseisestä hoitajasta ja hevosten kaltoinkohtelusta.

– Tuplatarkistimme vielä kaikki ilmoituskanavamme ilmoitukset, eikä meille ole tullut yhtään ilmoitusta koskien Ypäjää, vastaa sähköpostitse Saara Iivari, Hippoksen viestintäjohtaja.

Hippoksen toimitusjohtaja: ”Ei ollut resursseja”

Iivarin mukaan kaikki ilmoitukset arkistoidaan. Hippoksen eläinlääkärit käyvät myös läpi hevosten kohteluun liittyvät ilmoitukset.

– Mikäli aihetta ilmenee, ohjeistamme ilmoittajaa tekemään tapauksista eläinsuojeluilmoituksen tai rikosilmoituksen – tai puutumme itse tilanteeseen, Iivari vastaa sähköpostitse.

Tiedän, että sanoin hoitajan nimen, en ymmärrä miksi hän valehtelee tuosta. Ylen lähde

Toimitusjohtaja Mäenpää vahvistaa tapaamisen, mutta ei sen yksityiskohtia.

– Pitää paikkansa, että tapasin opiston aiemman oppilaan. Muistaakseni hän ei maininnut nimiä, Mäenpää sanoo.

Kertoiko oppilas hevosten väkivaltaisesta kohtelusta opistolla?

– Keskustelu liittyi hevosten kohteluun, en muista yksityiskohtia.

Avaa kuvien katselu – Lupasin puhua opiston johdolle, mutta minulla ei ollut siihen resursseja, niin asia jäi sikseen. Se oli minun virheeni, olen siitä pahoillani, sanoo Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Veitkö asian eteenpäin?

– Lupasin puhua opiston johdolle, mutta minulla ei ollut siihen resursseja, niin asia jäi sikseen. Se oli minun virheeni, olen siitä pahoillani. Se ei ollut todellakaan minun tarkoitus.

Etenikö asia teidän eläinlääkäreillenne?

– Ei.

Osa ilmoituksen sisällöstä on nyt tullut julkisuuteen Ylen Spotlight-dokumentissa. Aikooko Hippos selvittää ilmoituksen asioita nyt?

– Olen keskustellut opiston henkilökunnan kanssa opiskelijan tapaamisen jälkeen. He toivovat, että asioista kerrotaan suoraan heille. Me emme ole viranomaistaho, joissain tapauksissa puutumme myös asioihin, mutta jokaisella on myös velvollisuus puuttua asioihin itse ja tehdä eläinsuojeluilmoitus, Mäenpää sanoo.

Mäenpää lisää että Spotlightin dokumentin sisällöstä on keskusteltu hevosopiston kanssa. Myös opiston hallitus käsitteli dokumentin tietoja kokouksessaan torstai-iltana.

Hippos avasi vuoden alussa ilmoituskanavan nettisivuilleen. Toimitusjohtaja Minna Mäenpää toivoo, että hänen kanssaan keskustellut henkilö tekee asiasta uuden, kirjallisen ilmoituksen.

Miksi hänen pitäisi tehdä uusi ilmoitus, jos hän jo kerran on puhunut asiasta kanssasi?

– Keskustelusta on monta vuotta, ja minulla ei ole siitä mitään dokumentaatiota, Mäenpää sanoo.

”Halusin puhua toimitusjohtajan kanssa ettei asia jäisi pölyttymään”

Soitimme Mäenpään kanssa keskustelleelle lähteelle.

Hän suuttuu kun kerromme, että Mäenpää ei vienyt asiaa eteenpäin. Hän kertoo myös puhuneensa ongelmista hevosopiston henkilökunnalle ennen kuin oli yhteydessä Hippokseen.

– Halusin puhua toimitusjohtajan kanssa nimenomaan, koska toivoin, että asiaa selvitetään. Sanoin hänelle etten halua kirjoittaa ilmoitusta, joka sitten jää jonnekin pölyttymään. Se ei ollut hänen mielestään ongelma. Ei hän silloin todennut, että minun pitäisi tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus.

Lähde sanoo myös kertoneensa hevosia lyövän hoitajan nimen Mäenpäälle.

– Tiedän, että sanoin hoitajan nimen, en ymmärrä miksi hän valehtelee tuosta, lähde sanoo.