Yhdysvallat varoittaa: Avdijivka luisumassa Venäjän hallintaan

Donetskin lähellä sijaitsevassa Avdijivkassa on käyty viime kuukausina kiivaita taisteluita.

Ukraina on pinteessä itäisellä rintamalla.

– Avdijivka on vaarassa joutua Venäjän hallintaan, sanoi Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby tiedotustilaisuudessa myöhään torstaina.

Yhdysvaltojen mukaan Avdijivkan tärkein sisääntuloväylä on venäläisten hallinnassa ja Ukrainan asevoimat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois.

Donetskin lähellä sijaitseva Avdijivka on asukasluvultaan pieni kaupunki, mutta sillä katsotaan olevan sotilaallista merkitystä sen sijainnin ja kulkuyhteyksien vuoksi.

Ukrainan johto on myöntänyt tilanteen olevan vaikea.

– Teemme kaiken varmistaaksemme sen, että taistelijoillamme on tarpeeksi johtamiskykyistä ja teknistä kapasiteettia pelastaa mahdollisimman monta ukrainalaishenkeä, maan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi torstaina päivittäisessä puheessaan.

Ukrainalainen kenraali Oleksandr Tarnavskyi kuvaili Telegram-viestissään, että tilanne Avdijivkan ympäristössä on ”vaikea mutta hallinnassa”.

– Kaupungissa käydään rajuja taisteluita, Tarnavskyi kirjoitti torstaina.

Ammukset loppumassa

Yhdysvaltojen mukaan Ukraina on häviämässä Avdijikassa, koska joukoilta puuttuu Venäjän hyökkäyksen torjuntaan tarvittava tulivoima.

– Ukrainan joukoilta on loppumassa tykistöammukset, Kirby sanoi.

Hänen mukaansa pula ammuksista on mahdollistanut Venäjän joukkojen etenemisen kohti Ukrainan puolustusasemia, joita vastaan on nyt alettu hyökätä.

– Venäjä lähettää yhä uudestaan ja uudestaan hyökkäysaaltoja kohti Ukrainan asemia, Kirby kuvaili Avdijikan tilannetta.

Venäjällä on Ukrainaa huomattavasti suuremmat asevoimat ja runsaasti ammuksia. Kiova on puolustustaistelussaan riippuvainen Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden sotilaallisesta tuesta, joka on heikentynyt Yhdysvaltojen uusimman tukipaketin juututtua maan kongressiin.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi torstaina, että Yhdysvaltojen tuen viivästyminen on jo alkanut näkyä taistelukentällä.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg arvioi tänään Ylen aamussa, että yhdysvaltalaisten tuki Ukrainalle on alkanut rakoilla, mutta se ei ole vielä romahtanut.

Professorin mukaan aikaisemmin on havaittu, että Yhdysvalloissa kansalaismielipide kääntyy noin puolessatoista vuodessa sotilastukea vastaan, jos tuki ei näytä tuottavan toivottuja tuloksia.