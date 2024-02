Ilmatieteen laitos varoittaa uusista lumivyöryistä Lapissa – ajankohta on pahin mahdollinen

Lumivyöryjen riski on nyt huomattava osassa Lapin tunturialueista. Ilmatieteen laitoksen mukaan lumivyöryriski on huomattava Ounas- ja Pallas -tuntureilla, Saariselällä, Ylläksellä, Levillä, Pyhä-Luostolla ja Rukalla. Hoidettujen rinteiden ja reittien ulkopuolella laskevien tai retkeilevien kannattaa suunnitella reitit tarkasti.

Ylläksen alueella lumivyöryjä on ollut viime aikoina tavallista enemmän.

– Nyt on ollut poikkeuksellinen tilanne, sillä lumipeite on ollut Lapissa erityisen epävakaa tänä talvena. Ylläksen, Pallaksen ja Pyhä-Luoston luonnonvaraisilla tuntureilla on havaittu tänä talvena yhteensä jo 26 laattalumivyöryä. Vilkkaimpana päivänä lumivyöryjä on ollut viisi, kertoo lumivyöryasiantuntija Tuomo Poukkanen Ski Patrol Ylläkseltä.

Retkeilijöille kohonnut lumivyöryriski tarkoittaa sitä, että reitti kannattaa suunnitella tarkoin. Erkki Ollila Metsähallituksen luontopalveluista kertoo, että kansallispuistossa retkeilijän on hyvä pysyä merkityillä reiteillä ja laduilla.

– Jos liikkuu merkittyjen reittien ulkopuolella, kannattaa pysyä poissa jyrkistä paikoista ja jyrkkien paikkojen alapuolelta. Nyt on suuri mahdollisuus myös sille, että liikkumisellaan kaukolaukaisee lumivyöryn. Jos maastossa on opasteita, lumivyöryyn liittyviä kylttejä tai reitti on suljettu, ohjeistus pitää ottaa tosissaan, summaa virkistyskäytön erityisasiantuntija Erkki Ollila Metsähallituksen Luontopalveluista.

Hoidetuilla laduilla ja rinteillä on turvallista

Etelä-Suomen hiihtolomat alkavat ensi viikolla, ja Lapin tuntureihin suuntaa paljon lomalaisia. Tuomo Poukkanen muistuttaa, että hoidetuilla rinteillä ja laduilla on turvallista. Lumivyöryriski on kohonnut luonnonvaraisilla rinteillä.

– Pakko sanoa, että kyllähän Lapissa joissakin kohtaa missä kulkee hoidettuja vaellusreittejä ja latureittejä, niin on sellaisia kurumuodostelmia, joissa voisi teoreettisesti tapahtua pienimuotoisia vyöryjä tai lumivaipan romahduksia. Se ei missään nimessä ole mikään iso ongelma.

Tällaiset paikat on merkitty ja ne tarvittaessa myös suljetaan.

Lumivyörytietoisuus on Suomessa kasvanut etenkin vapaalaskijoiden keskuudessa. He liikkuvat maastoissa, joissa lumivyöryt ovat mahdollisia. Suomessa on jo pitkään järjestetty lumivyörykoulutuksia. Poukkasen mukaan moni vapaalaskija on kouluttautunut lumivyöryn varalle.

– Paljon ihmisryhmiä, jotka eivät sitten välttämättä vielä tiedosta tätä että tällainenkin vaara Lapin tuntureilla voi vaania. Tuntureilla liikkuu paljon myös henkilöitä, jotka eivät vapaalaskua harrasta, mutta liikkuvat kuitenkin ainakin lähellä tällaisia maastoja: lumikenkäilijöitä, retkeilijöitä ja niin edelleen.

6 syytä, miksi tänä talvena on ollut paljon vyöryjä: Tänä talvena tuntureiden lumipeite on rakentunut ohuista kerroksista, mikä johtuu sään vaihteluista. Kun säässä tapahtuu isoja muutoksia, niin lumivyöryriski näyttää kasvavan. Lapissa säät ovat muuttuneet nopeasti kovista pakkasista lauhaan ja lumisateeseen. Lumivyöryvaara ei ole staattinen tila, vaan se vaihtelee päivittäin riippuen säästä. Suomessa lumivyöryjä tapahtuu koko lumisen kauden ajan, yleensä lokakuusta pitkälle kevääseen säiden mukaan. Suomessa yleisimpiä ovat laattalumivyöryt. Irtolumivyöryt, liukulumivyöryt ja loskavyöryt ovat harvinaisia. Lähde: Ilmatieteenlaitos, Metsähallitus, Tuomo Poukkanen.

Poukkanen on kuitenkin huolissaan omatoimisista lumikenkäilijöistä, jotka eivät ymmärrä tuntureiden vaaroja.

– Monta kertaa olen nähnyt hyvinkin huolestuttavia reittivalintoja, ja lumikengillä on menty todella jyrkkiä rinteitä alas.

Poukkanen sanoo, että tällaisten omatoimimatkailijoiden valvominen on hyvin vaikeaa, sillä Lapin tuntureilla retkeilee kotimaisten matkailijoiden lisäksi paljon eri kansallisuuksia.

– Aktiivista tiedottamista voidaan yrittää, mutta kaikkien ihmisten tavoittaminen on mahdoton tehtävä.

Samoilla linjoilla on myös Pallas-hotellin johtaja Janne Oja.

– Kerromme, että varovaisuuteen on aihetta. Pihallemme tulee kuitenkin paljon autoja, joiden matkustajat lähtevät omatoimisesti tunturiin.

Tammikuun alussa Pallaksella tapahtui traaginen lumivyöryonnettomuus, jossa menehtyi äiti ja poika, jotka olivat olleet kansallispuistossa hiihtovaelluksella.

Talvilajien harrastajat ovat valveutuneita

Rukan lumivyöryteknikko Teemu Torvinen toteaa, että moni lumivyöry jää havaitsematta, mikäli vyörystä ei aiheudu vaaraa. Rukalla

Hänen mukaansa olisi kuitenkin hyvä, että pienestäkin vyörystä ilmoitettaisiin.

– Hyvä tapa olisi soittaa esimerkiksi 112:een ja ilmoittaa siellä vyörystä, mutta täytyy muistaa myös kertoa se, jos kukaan ole vaarassa.

Torvisen mukaan talvilajien harrastajat ovat yleensä valveutuneita tuntureiden riskeistä, mutta aina on niitä, jotka eivät niitä ymmärrä.

– Lumivyöryjäkin enemmän olen huolissani siitä, että talviretkille lähdetään puutteellisin varustein. Ei oteta taukovaatteita mukaan ja evästä on liian vähän, hän toteaa.