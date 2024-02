Koko ravintola sitoutui opiskelijan oppisopimukseen – pian valmistuva kokki: ”Elämäni paras päätös”

Kokkiopiskelija Sanna Laitala Koivisto sekoittaa Villa Elban keittiössä hernekeittoa isossa kattilassa. Lounasaika lähestyy, ja edessä on kiireinen päivä kokkolalaisen nuorisokeskuksen ravintolassa.

Tavallisten lounastajien lisäksi ison yrityksen asiakastilaisuuteen on tulossa paljon vieraita, ja valmista on oltava reilun tunnin päästä.

Sopivasta kiireestä huolimatta keittiössä on rento tunnelma.

Laitala Koivisto valmistuu kuukauden kuluttua.

– Oppisopimus oli hyvä valinta, koska minulla oli kova hinku työelämään ja olin kiinnostunut työskentelemään lounasravintolassa.

Hänen mukaansa ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuksella vaatii motivaatiota, asennetta ja sitoutumista. Ohjaajan rooli on merkittävä.

– Minuun on luotettu, mutta minulta on myös vaadittu. Olen saanut ohjaajalta itseluottamusta. Hän on uskonut minuun, vaikka välillä olen itse ajatellut, että en pysty tähän.

Valmistumisen jälkeen Sanna Laitala Koiviston työt jatkuvat Villa Elbassa.

– Vielä en tiedä, onko vakituista sopimusta luvassa. Mutta ainakin jonkin aikaa jatkan täällä ja se tuntuu mukavalta. Olen viihtynyt hyvin.

Oppisopimusten määrä on nousussa

Ravintola-alalla oppisopimuksessa on plussia ja miinuksia

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että koronarajoitusten aikana moni vaihtoi alaa ja myös oppilaitosten vetovoima heikkeni.

Alan työvoimatilanne on nyt kuitenkin hieman parempi.

Lappi arvioi kuitenkin, että kysynnän lähtiessä taas nousuun, työvoimapula iskee niin ravintola- kuin moneen muuhunkin alaan.

Oppisopimuskoulutuksessa Lappi näkee sekä mahdollisuuksia että haasteita.

– Oppisopimuskoulutus on osa ratkaisua niille nuorille, jotka tekevät töitä mieluummin kuin istuvat koulussa lukemassa.

Avaa kuvien katselu Ravintola-ala on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, joten yritysten vastuulla on järjestää siitä heille myönteinen kokemus. Jos näin käy, alan työt voivat kiinnostaa nuorta myös jatkossa, uskoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Yksi ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen haasteista on se, että ravintolat ovat usein pieniä ja työllistävät alle kymmenen henkilöä.

– Oppisopimuskoulutus vaatii yritykseltä panostusta, eikä kaikilla ole siihen resursseja, toteaa Lappi.

Koulutuksen onnistumiseen vaikuttaa moni asia

Villa Elban ravintolassa keittiöpäällikkönä työskentelevä Kim Engberg on ollut Sanna Laitala Koiviston oppisopimusohjaaja yli vuoden. Engberg on nähnyt alan työvoimapulan omin silmin.

– Viime vuonna meillä oli työpaikka auki eikä yhtään hakemusta tullut. Sanna oli kiinnostunut ja tehtiin päätös, että hän voi tulla tänne oppisopimuksella. Häntä on koulutettu nimenomaan meidän tarpeisiimme.

Opiskelijan kouluttaminen vaatii ohjaajalta motivaatiota, sitoutumista ja oman kokemuksen hyödyntämistä opetuksessa.

– Välillä on kiire, mutta meillä on onneksi hyvät apuohjaajat, joihin voi luottaa. Resurssia on oltava riittävästi, jotta ohjaaminen on mahdollista, pohtii Engberg.

Avaa kuvien katselu Villa Elban keittiöpäällikkö Kim Engbergin mukaan oikealla asenteella oppisopimusopiskelija pääsee jo pitkälle. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Myös oppimistavoitteiden pitää olla selkeitä, jotta arki työpaikalla sujuu.

– Mitä enemmän opiskelija kehittyy, sitä enemmän vastuuta hänelle voi antaa. Samalla opiskelija saa lisää itseluottamusta.

Ravintolan näkökulmasta opiskelijan motivaatio, sitoutuneisuus ja halu oppia uutta ovat tärkeimmät asiat.

– Välillä tulee haasteita eikä kaikki tietenkään onnistu heti ensimmäisellä kerralla. Se ei kuitenkaan haittaa: homma tehdään opiskelijan kanssa uudestaan ja sitä kautta hän oppii lisää, arvioi Tom Engberg.

Oppisopimuskoulutuksesta tukea ammatinvaihtoon ja osaamisen kehittämiseen

Oppisopimusopiskelijoiden määrä Suomessa on kolminkertaistunut vuodesta 2018.

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kpedun alueella tehtiin viime vuonna 950 oppisopimusta.

Kasvun taustalla on vuonna 2018 tehty ammatillisen koulutuksen uudistus. Muutosten myötä oppisopimuskoulutus on muuttunut aikaisempaa joustavammaksi ja ammattitutkinnon suorittaminen voidaan pilkkoa pienempiin osiin.

– Lyhimmillään me teemme kuukauden mittaisia työsopimuksia, sanoo oppisopimuspäällikkö Johanna Herrala.

Herralan mukaan oppisopimuksen etu on, että siten pystyy aikuisenakin tekemään ammatinvaihdon ja rahoittamaan sen, koska opiskelun aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

– Jos hallitusohjelmassa olevat aikuiskoulutuksen lakkautukset ja vastaavat toimenpiteet toteutuvat, tämä voi olla yksi harvoista keinoista ammatin vaihtoon tulevaisuudessa.

Avaa kuvien katselu Oppisopimuspäällikkö Johanna Herrala uskoo, että oppisopimuksen suosio jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Kuva: Petri Kuikka / Yle

Useimmat oppisopimuskoulutukset päättyvät onnistuneesti,, mutta joitakin sopimuksia puretaan joko työnantajan tai opiskelijan toiveesta. Herralan mukaan oppisopimuksessa ammattitaito ei tule pelkästään työssä oppimalla vaan opiskelu on paljon muutakin.

– Oppisopimuskoulutus sisältää lähiopetusta, oppimistehtäviä ja verkko-opintoja. Tämä vaatii työn, opiskelun ja perheen yhteensovittamista. Opiskelijan on oltava itsenäinen ja oma-aloitteinen, jotta asiat sujuvat.

Oppilaitos on opiskelun ajan työnantajan tukena opiskelijan taitojen kehittämisessä. Työnantajan voi hakea Te-palveluista työttömän työnhakijan palkkaamiseksi palkkatukea. Työantajalle voidaan maksaa ohjaamisesta myös koulutuskorvausta.

– Toki työnantajalta vaaditaan palkanmaksua ja työnohjausta, mutta sehän pitää miettiä joka tapauksessa kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla, sanoo Johanna Herrala.