”Suomen työttömyysturvasta tulee Pohjoismaiden heikoin”, sanoo tutkija – pitää hallituksen uudistuksia poikkeuksellisen isoina

Juttu tiivistettynä Suomen hallitus suunnittelee työmarkkinoille poikkeuksellisen laajaa uudistuspakettia.

Muissa Pohjoismaissa on aiemmin tehty samankaltaisia muutoksia, mutta lähinnä neuvottelujen ja kompromissien kautta.

Suomen hallitus on tekemässä muihin Pohjoismaihin nähden poikkeuksellisen suurta, yksipuolista uudistusta, sanoo Turun yliopiston poliittisen historian opettaja ja tutkija Ilkka Kärrylä.

– Näin laajaa uudistuspakettia ei ole ollut missään Pohjoismaassa.

Kärrylä tekee parhaillaan vertailevaa raporttia aiheesta. Hän kertoo, että muissa Pohjoismaissa on tehty vain yksittäisiä uudistuksia ilman työmarkkinaosapuolten yhteisymmärrystä. Työmarkkinaosapuolilla tarkoitetaan työnantajajärjestöjä ja ammattiliittoja, jotka ovat Pohjoismaissa yleensä neuvotelleet yhdessä työehtojen muutoksista.

Avaa kuvien katselu Turun yliopiston poliittisen historian opettajan Ilkka Kärrylän mukaan poliittiset lakot ovat olleet tähän saakka kaikissa Pohjoismaissa harvinaisia. Arkistokuva. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Yleensä muissa Pohjoismaissa on suosittu kompromisseja, joissa on yhdessä sovittu myönnytyksistä myös palkansaajapuolelle, Kärrylä sanoo.

Ruotsissa esimerkiksi lievennettiin henkilöperusteista irtisanomissuojaa vasta pari vuotta sitten. Siinä, missä Suomen hallitus on nyt muuttamassa lakia yksipuolisesti, tehtiin Ruotsissa muutos keskusjärjestöjen sopimuksen pohjalta. Samalla parannettiin kuitenkin palkansaajien oikeuksia kiristämällä työnantajien velvollisuuksia uudelleenkouluttaa irtisanottavaa henkilöstöä ja auttaa heitä löytämään uusia töitä, Kärrylä selittää.

Hän kertoo, että hallituksen nyt kaavailema uudistuspaketti sisältääkin sellaisia yksittäisiä asioita, mitä on muissa Pohjoismaissa jo tehty. Ruotsissa käytössä on esimerkiksi ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus ja Tanskassa on melko kevyt henkilöperusteinen irtisanomissuoja.

Palkaton sairauspoissaolo Hallitus haluaa muuttaa ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomaksi. Suunnitelmaa on kritisoitu muun muassa siitä, että se kannustaisi tulemaan sairaana töihin tai ottamaan entistä pidempiä sairauslomia.

Mukana on kuitenkin myös asioita, joiden lopputulos on palkansaajan kannalta huonompi kuin muissa maissa. Esimerkiksi lakko-oikeutta ei ole rajattu lakisääteisesti missään muussa Pohjoismaassa. Hallitus haluaisi heikennyksiä myös työttömyysturvaan, joka on jo nykyisellään heikoimmasta päästä, kertoo Kärrylä.

– Ansiosidonnainen työttömyysturva tulee sitten olemaan Suomessa Pohjoismaiden heikoin.

Lakko-oikeus Hallitus haluaa rajoittaa lakko-oikeutta. Suunnitelmissa on, että poliittiset työtaistelut saisivat kestää korkeintaan vuorokauden ja muut työtaistelut enintään kaksi viikkoa. Hallitus perustelee suunnitelmiaan työrauhan parantamisella. Työntekijäjärjestöjen mielestä suunnitelmat satavat suoraan työnantajien laariin.

Ruotsissa ei lakkoilla

Ruotsissa lakkoillaan muihin Pohjoismaihin verrattuna hyvin vähän. Kärrylän mukaan on kolme syytä siihen, että naapurimaan työmarkkinoilla vallitsee sopu asioista, joista Suomessa tapellaan nyt jättilakoilla.

Ensinnäkin palkansaajien asema on Ruotsissa vahvempi kuin kotimaassa. Vahvempi asema näkyy esimerkiksi sopimuksien ja lakien tulkintaetuoikeutena ristiriitatilanteissa ja vahvempana edustuksena yritysten hallituksissa. Toiseksi työnantajapuolen ja työntekijäpuolen välit ovat naapurimaassa luottamuksellisemmat kuin Suomessa. Kolmanneksi Kärrylä nostaa jo edellä mainitun kompromissien löytämisen tarjoamalla parannuksia myös palkansaajille.

Hänen mukaansa poliittiset lakot ovat olleet tähän saakka kaikissa Pohjoismaissa harvinaisia. Suurin osa lakoista on liittynyt työehtosopimusneuvotteluihin.

– Poliittisia lakkoja ei ole ollut sen takia, kun hallitukset eivät ole yrittäneet tällaisia isoja yksipuolisia lakiuudistuksia, Kärrylä painottaa.

Nämäkin hallitus haluaa: Vientivetoiset palkankorotukset Lakiin kirjattaisiin, ettei valtakunnansovittelija saa tarjota muille aloille isompia palkankorotuksia kuin mitä vientialat saavat. Käytännössä siis vientialat eli teollisuusalat määrittelevät palkankorotusten tason. Hallituksen ja työnantajajärjestöjen mielestä vientivetoinen malli lisää Suomen kilpailukykyä. Työntekijäliitot puolestaan kritisoivat sitä matalapalkkaisten, naisvaltaisten alojen, esimerkiksi hoitajien, palkkakuopan ylläpitämisestä. Paikallinen sopiminen Hallitus haluaa lisätä paikallista sopimista työehdoista. Se helpottaisi työehtosopimuksista poikkeamista järjestäytymättömissä eli liittoihin kuulumattomissa yrityksissä. Käytännössä siis esimerkiksi palkoista ja työajoista sovittaisiin työpaikoilla. Suomen Yrittäjät on ajanut muutosta pitkään. Irtisanomisperusteet Hallitus kaavailee helpotuksia myös irtisanomisiin. Suunnitelmissa on, että työntekijästä johtuvan irtisanomisen perusteeksi riittäisi asiallinen syy. Nykyään henkilöön perustuva irtisanominen vaatii asiallisen ja painavan syyn. Suomen Yrittäjät on toivonut tätäkin muutosta jo pitkään.

