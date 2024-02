Koiraväen toiveet saattavat toteutua – tuplarekisteröintiä yritetään purkaa

Lukuisia koiranomistajia kiukuttanut ja somessa tunteita kuumentanut lemmikin tuplarekisteröinti saattaa siirtyä historiaan, jos Suomen Kennelliiton ja Ruokaviraston neuvottelut koirarekisteriensä kytkemisestä kontaktiin keskenään saadaan toteutumaan.

Vielä viime kevääseen saakka koiranomistajat ilmoittivat hauvansa tiedot vain Kennelliiton rekisteriin. Mutta toukokuusta lähtien lemmikki on pitänyt rekisteröidä myös uuteen, Ruokaviraston ylläpitämään valtion koirarekisteriin.

Tuplarekisteröinti on turhauttanut koiraihmisiä, ja vasta reilu kolmasosa koirista on ilmoitettu sinne. Protestia on ollut ilmassa. Monen mielestä yksi rekisteröinti saisi luvan riittää joka suuntaan.

Pentutehtailua kitkemään

Kennelliitto ja Ruokavirasto virittävätkin yhteistyötä, koska sitä kautta päästäisiin tehokkaammin kitkemään pentutehtailua ja väärinkäytöksiä sekä samalla kevennettäisiin koiranomistajien byrokratiataakkaa.

– Ilman muuta meillä on yhteinen tahtotila asiassa, mutta tekniseen toteutukseen, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyy niin paljon erilaisia haasteita, että näistä syistä sitä ei ole vielä pystytty toteuttamaan, sanoo yksikönjohtaja Jaana Mikkola Ruokavirastosta.

Avaa kuvien katselu Yksikönjohtaja Jaana Mikkola Ruokavirastosta. Kuva: Markku Rantala / Yle

Osapuolet ovat keskustelleet asiasta alustavasti jo vuosia sitten, uudestaan viime syksynä ja neuvottelevat parhaillaankin. Toteutuksen idea on selkeä.

– Yhden luukun periaatteella rekistereiden välille olisi ajatuksena rakentaa tekninen rajapinta, joka mahdollistaa tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Vastaavia rajapintoja on ollut meillä tuotantoeläinrekisteripuolella jo pitkään, Mikkola kertoo.

– Käytännössä se toimii niin, että kun koiranomistaja tallentaa eläimenpitoon, terveyteen, jalostukseen liittyviä tietoja toimialan (Kennelliiton) omaan järjestelmään, sieltä lakisääteiset eläimen perustiedot siirtyvät näppärästi myös viranomaisrekisteriin rajapinnan kautta.

– Koiranhaltija antaa luvan tietojen siirtoon Kennelliiton järjestelmästä, jolloin ei tarvitse tallentaa kuin yhteen paikkaan, Mikkola sanoo.

Koiratietoa tärkeä jakaa

Tämä maistuisi Kennelliitolle erittäin hyvin.

– Olisi erittäin hyvä, jos saataisiin nämä rekisterit ”keskustelemaan” keskenään niin, että voitaisiin jakaa tärkeää tietoa koirista, tähdentää Kennelliiton hallituksen jäsen ja jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Kennelliitolla on jo tekninen valmius rekisterien yhteenkytkentään.

– Se on suhteellisen yksinkertainen toteutus näillä nykyisillä IT-sovelluksilla, mitä on käytössä. Kennelliitossa se olisi ikään kuin, voisi sanoa, vain napin painalluksen päässä. En usko, että tässä on sen suurempia hankaluuksia.

– Raha voi tietysti nousta kysymykseksi eli miten erilaiset maksut hoidetaan. Mutta kyse ei ole suurista rahasummista. Kennelliiton ja Ruokaviraston rekisteröintimaksut jäävät yhteen laskettunakin 50 euron huitteille, Sainio sanoo.

Oheinen video neuvoo, kuinka koira ilmoitetaan Ruokaviraston rekisteriin.

Ruokaviraston koirarekisteri Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä.

Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat oli tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023, mutta vasta murto-osa on ilmoitettu.

Koirasta tallennetaan rekisteriin sirukoodi, syntymäaika tai arvio, rotu, sukupuoli, väri, nimi, syntymämaa (jos muu kuin Suomi).

Suostumukset joka iikalta

Ruokaviraston Mikkola näkee vielä mutkia matkassa. Ensinnäkin koiranomistajilta pitää saada suostumukset tiedonsiirtoon.

– Suostumus tarvitaan ilman muuta, koska tietosuojalainsäädäntö edellyttää sitä. Kun on kerätty tietoa yhteen tarkoitukseen, sitä ei toiseen tarkoitukseen saa käyttää ilman tiedonomistajan suostumusta, Mikkola painottaa.

Lisäksi yhteistyö saattaa edellyttää myös vahvaa tunnistautumista eli pankkitunnuksia myös Kennelliiton rekisteriin.

Nyt Kennelliiton jäsen pääsee rekisteriin jäsennumerolla, sen sijaan asiointi valtion koirarekisterissä onnistuu vain vahvalla tunnistautumisella eli pankkitunnuksilla.

Sainio uskoo, että pankkitunnukset ja suostumukset kyllä järjestyvät.

– Vahva tunnistautuminen tulee varmasti Kennelliitossa keskusteluun. En usko, että se on suuri kynnyskysymys.

– Ja jos meidän täytyy erillisiä suostumuksia pyytää, sitten me vaan tehdään se. Voidaan suunnitella joku sähköinen järjestelmä, Sainio sanoo.

– Tuskin meidän jäsenistöllä on mitään sitä vastaan, että heidän koiriensa tietoja annetaan viranomaisille, koska Ruokaviraston rekisterihän on lakisääteinen, Sainio muistuttaa.

Molemmilla on kova halu toteuttaa yhteistyö, mutta käytännön toteutus vie aikaa.

– Ei vielä tänä vuonna. Aikaisintaan ensi vuonna, Mikkola aikatauluttaa.